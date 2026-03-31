«Лариса не заработает на другую?»: Катя Гордон разочарована в Долиной после скандала с квартирой

31 марта 2026, 12:25

Катя Гордон заявила, что разочарована в Долиной

Певица Лариса Долина обратилась в Балашихинский городской суд с иском к четырем осужденным по делу о мошенничестве, потребовав взыскать с них 176,1 млн рублей. Речь идет об ущербе, понесенном при продаже квартиры, сделка по которой ранее была признана совершенной под влиянием обмана. При этом право собственности на недвижимость, согласно решению Верховного суда РФ, осталось за покупателем.





Ситуацию прокомментировала юрист Екатерина Гордон в подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv с журналистом Георгием Иващенко. По ее словам, с фигурантов дела уже были взысканы значительные суммы, однако сама история вызывает у нее неоднозначную реакцию.



Гордон призналась, что разочаровалась в Ларисе Долиной, отметив, что не воспринимает подобное поведение как достойное уважения.



«Мне все это странно. Я людей бессердечных и недобрых не могу считать героями», — сказала Гордон.

«Получается, что человеку все равно, что женщина, которая не была вовлечена во всю эту схему, получила серьезный срок. Как-то много "чернухи" вокруг одной квартиры. Что, Лариса не заработает на другую?», — отметила юрист.