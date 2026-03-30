«Я могу послать жестко»: Гордон раскрыла причины прекращения общения с Кудрявцевой
Юрист Катя Гордон заявила о прекращении общения с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Причиной разрыва стали финансовые вопросы и авторские права на их совместный проект.
В подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv Гордон объяснила ситуацию. Продюсер Георгий Иващенко вёл эту беседу.
«Мы расстались с Лерой Кудрявцевой. Катализатором стала продюсер Таня Тур. Она подняла вопрос про авторские права нашего коллектива», — рассказала Екатерина.
По словам юриста, Кудрявцева согласилась, что права изначально принадлежат только Гордон. Это заявление удивило и обидело Катю. Она напомнила о годах дружбы без формальных договорённостей. В итоге Гордон всё же оформила на Леру 50% прав на аранжировки.
«Не хочу общаться с Лерой, не считаю её своим другом. Я такой человек, могу просто послать жестко», — добавила знаменитость.
Проект «Зависть» теперь закрыт. Выпущенные песни принадлежат обеим участницам поровну. Юрист остаётся автором музыки и слов. В беседе женщина также раскрыла своё понимание дружбы. Она назвала полную отдачу и отсутствие споров из-за денег главными принципами. Единственным настоящим другом Гордон считает общую с Тиной Канделаки подругу Линду.