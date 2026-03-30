«Я могу послать жестко»: Гордон раскрыла причины прекращения общения с Кудрявцевой

30 марта 2026, 09:03

Гордон разорвала отношения с Лерой Кудрявцевой из-за споров об авторских правах

Екатерина Гордон и Лера Кудрявцева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Юрист Катя Гордон заявила о прекращении общения с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Причиной разрыва стали финансовые вопросы и авторские права на их совместный проект.





В подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv Гордон объяснила ситуацию. Продюсер Георгий Иващенко вёл эту беседу.





«Мы расстались с Лерой Кудрявцевой. Катализатором стала продюсер Таня Тур. Она подняла вопрос про авторские права нашего коллектива», — рассказала Екатерина.

«Не хочу общаться с Лерой, не считаю её своим другом. Я такой человек, могу просто послать жестко», — добавила знаменитость.