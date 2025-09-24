Ларисе Рубальской 80 лет: что известно о её чувствах к молодому Niletto, конфликте с Пугачёвой и кому она завещала всё?
Поэтесса и телеведущая Лариса Рубальская недавно провела юбилейный концерт в честь своего 80-летия. Помимо этого, она готовится к дебюту в роли актрисы. Какие факты известны о ее карьере, личной жизни и взаимоотношениях с Аллой Пугачевой? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Начало творческого пути Ларисы РубальскойЛариса Рубальская родилась 24 сентября 1945 года в Москве. Она окончила Государственный университет просвещения по специальности «преподаватель русского языка и литературы», а затем изучала японский язык. Поэтическую деятельность Рубальская начала в 1983 году и быстро завоевала популярность благодаря своим текстам для известных артистов советской эстрады.
Песни для звездЗа годы своей карьеры знаменитость написала множество песен для таких артистов, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова и Алсу. Ее композиции, такие как «Живи спокойно, страна» и «Доченька», стали настоящими хитами и запомнились многим поколениям слушателей. В 2022 году Рубальская выразила желание вновь писать для Пугачевой, несмотря на ее отъезд из России.
Личная жизнь и отношения РубальскойПервый брак Ларисы с мужчиной, с которым она познакомилась в 19 лет, оказался непростым. В период их романа знаменитость узнала, что у возлюбленного есть жена и ребенок, однако он развелся и сыграл свадьбу с поэтессой.
«Он развелся, мы поженились. Жили очень плохо. Он был тунеядец, пьяница, денег не было», — рассказала телеведущая в программе «Секрет на миллион».
На развод Рубальская подала, когда узнала, что первая жена ее мужа снова ждет от него ребенка. Позже поэтесса вышла замуж за стоматолога Давида Розенблата, с которым прожила до его смерти в 2009 году. У них не было детей. Женщина признавалась, что пыталась забеременеть, но безуспешно. В недавнем интервью она также поделилась своими чувствами к молодому певцу Niletto (Данила Прытков), отметив, что безответная любовь помогает ей в творчестве.
Отношения с Аллой ПугачевойЛариса Рубальская и Алла Пугачева на протяжении многих лет поддерживали рабочие отношения. В 2023 году поэтесса опровергла слухи о конфликте между ними, заявив, что никогда не испытывала к Пугачевой обид. Она выразила надежду на то, что сможет вновь сотрудничать с певицей и написать для нее новые песни.
Творческие планы и юбилейный концертВ честь своего 80-летия Лариса Рубальская отправится в гастрольный тур «Бабуле 80 лет» по российским городам. На юбилейном концерте 16 сентября ее поздравили звезды российской эстрады.
Завещание Ларисы РубальскойНезадолго до своего дня рождения поэтесса призналась, что уже составила завещание. Она его оформила вместе со вторым супругом, когда тот болел.
«Мы с ним написали такое завещание: пока один из нас жив, все принадлежит ему. А потом тот, кто остался, решит, как поступить с этим дальше. И я могу сказать честно. Когда я буду уходить, обиженных не останется», — поделилась Рубальская, намекнув, что ее имущество достанется племяннице и дочери мужа.
Кроме того, знаменитость готовится к дебюту в театре. Она сыграет главную роль в спектакле «Уроки счастья», основанном на ее произведениях.