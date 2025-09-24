24 сентября 2025, 16:37

Лариса Рубальская (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Поэтесса и телеведущая Лариса Рубальская недавно провела юбилейный концерт в честь своего 80-летия. Помимо этого, она готовится к дебюту в роли актрисы. Какие факты известны о ее карьере, личной жизни и взаимоотношениях с Аллой Пугачевой? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Начало творческого пути Ларисы Рубальской Песни для звезд Личная жизнь и отношения Рубальской Отношения с Аллой Пугачевой Творческие планы и юбилейный концерт Завещание Ларисы Рубальской

Начало творческого пути Ларисы Рубальской

Песни для звезд

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)



Личная жизнь и отношения Рубальской

«Он развелся, мы поженились. Жили очень плохо. Он был тунеядец, пьяница, денег не было», — рассказала телеведущая в программе «Секрет на миллион».

Niletto (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)



Отношения с Аллой Пугачевой

Творческие планы и юбилейный концерт

Завещание Ларисы Рубальской

«Мы с ним написали такое завещание: пока один из нас жив, все принадлежит ему. А потом тот, кто остался, решит, как поступить с этим дальше. И я могу сказать честно. Когда я буду уходить, обиженных не останется», — поделилась Рубальская, намекнув, что ее имущество достанется племяннице и дочери мужа.