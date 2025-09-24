Суд оставил без движения иск к Пугачевой на 1,5 млрд рублей
Савеловский суд Москвы оставил без движения иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой на 1,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.
У адвоката по закону есть время, чтобы исправить недостатки. После этого иск могут принять к рассмотрению, говорится в материалах суда.
Напомним, ранее Пугачева назвала первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия* Джохара Дудаева «приличным и порядочным человеком», а также выразила сожаление о его гибели.
Трещев обратился в суд с иском против исполнительницы, в котором указал, что Пугачева оскорбила президента, военных и правоохранительные органы, назвав чеченского террориста честным человеком. По его мнению, такими словами артистка нанесла ущерб чести и достоинству всего российского народа.
