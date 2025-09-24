«Терпела любовниц»: Раскрыта личность новой жены Александра Домогарова
Татьяна Степанова стала новой женой Александра Домогарова
Александр Домогаров впервые представил публике свою жену. Соответствующие фото он опубликовал в личном блоге. Избранницу актёра зовут Татьяна Степанова, она профессиональная танцовщица. Разница в возрасте между супругами составляет 22 года.
Домогаров заключил брак в текущем году, однако детали церемонии и обстоятельства личной жизни пара не афишировала. Фотографии свидетельствуют, что супруги вместе провели отпуск.
Жизнь Александра сопровождали трагедии: от болезней скончались его вторая жена и гражданская супруга, алкоголизм разрушал другие отношения, а в 2008 году в ДТП погиб его сын. Вероятно, поэтому актёр теперь скрывает новую семью.
Ранее некоторые издания уже писали о романе Домогарова со Степановой. Со слов подруги Татьяны, женщина мирилась с любовницами актёра и его нестандартными сексуальными предпочтениями. Сообщалось, что артист поручал ей все домашние обязанности, но долгое время не соглашался на официальный брак.