«Терпела любовниц»: Раскрыта личность новой жены Александра Домогарова

24 сентября 2025, 14:04

Татьяна Степанова стала новой женой Александра Домогарова

Александр Домогаров (Фото: Instagram* @domogarov.aleksandr)

Александр Домогаров впервые представил публике свою жену. Соответствующие фото он опубликовал в личном блоге. Избранницу актёра зовут Татьяна Степанова, она профессиональная танцовщица. Разница в возрасте между супругами составляет 22 года.





Домогаров заключил брак в текущем году, однако детали церемонии и обстоятельства личной жизни пара не афишировала. Фотографии свидетельствуют, что супруги вместе провели отпуск.



Жизнь Александра сопровождали трагедии: от болезней скончались его вторая жена и гражданская супруга, алкоголизм разрушал другие отношения, а в 2008 году в ДТП погиб его сын. Вероятно, поэтому актёр теперь скрывает новую семью.





