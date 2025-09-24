Лидер группы «Звери» раскрыл причину бума популярности Кадышевой и Булановой
Лидер группы «Звери» Роман Билык назвал популярность Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой среди молодежи закономерной. Его слова приводит издание «Страсти».
Певец пояснил, что каждое новое поколение ищет ориентиры в искусстве прошлого. Билык привёл в пример себя: в юности он и его сверстники слушали не только современных музыкантов, но и песни Марка Бернеса, Александра Вертинского, а также The Beatles.
Музыкант считает, что многие произведения со временем становятся классикой.
«Это естественно: новые авторы вдохновляются старыми и создают новое на основе старого. Поэтому и молодёжь сейчас обращается к Булановой или Кадышевой», — подчеркнул он.Билык заключил, что у каждого поколения закономерно появляются свои герои.
