23 сентября 2026, 16:37

Лариса Рубальская (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Лариса Рубальская — советская и российская поэтесса, автор текстов песен, переводчица и телеведущая. Член Союза писателей Москвы. Она слова более чем к 600 песням. Среди самых известных композиций на её стихи — «Странная женщина», «Доченька», «Угонщица», «Живи спокойно, страна!», «Напрасные слова», «Транзитный пассажир». 24 сентября ей исполняется 81 год. Какие факты известны о ее карьере, личной жизни и взаимоотношениях с Аллой Пугачевой? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ларисы Рубальской: начало творческого пути Личная жизнь и отношения Рубальской Отношения с Аллой Пугачевой Завещание Ларисы Рубальской Лариса Рубальская сейчас

Биография Ларисы Рубальской: начало творческого пути

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Личная жизнь и отношения Рубальской

«Он развелся, мы поженились. Жили очень плохо. Он был тунеядец, пьяница, денег не было», — рассказала телеведущая в программе «Секрет на миллион».

Niletto (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Отношения с Аллой Пугачевой

Завещание Ларисы Рубальской

«Мы с ним написали такое завещание: пока один из нас жив, все принадлежит ему. А потом тот, кто остался, решит, как поступить с этим дальше. И я могу сказать честно. Когда я буду уходить, обиженных не останется», — поделилась Рубальская, намекнув, что ее имущество достанется племяннице и дочери мужа.

Лариса Рубальская сейчас