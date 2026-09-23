Жизнь и творчество Ларисы Рубальской: что известно о её чувствах к молодому Niletto, конфликте с Пугачёвой и кому она завещала всё?
Лариса Рубальская — советская и российская поэтесса, автор текстов песен, переводчица и телеведущая. Член Союза писателей Москвы. Она слова более чем к 600 песням. Среди самых известных композиций на её стихи — «Странная женщина», «Доченька», «Угонщица», «Живи спокойно, страна!», «Напрасные слова», «Транзитный пассажир». 24 сентября ей исполняется 81 год. Какие факты известны о ее карьере, личной жизни и взаимоотношениях с Аллой Пугачевой? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Биография Ларисы Рубальской: начало творческого путиЛариса Рубальская родилась 24 сентября 1945 года в Москве. Она окончила Государственный университет просвещения по специальности «преподаватель русского языка и литературы», а затем изучала японский язык. Поэтическую деятельность Рубальская начала в 1983 году и быстро завоевала популярность благодаря своим текстам для известных артистов советской эстрады.
За годы своей карьеры знаменитость написала множество песен для таких артистов, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова и Алсу. Ее композиции, такие как «Живи спокойно, страна» и «Доченька», стали настоящими хитами и запомнились многим поколениям слушателей. В 2022 году Рубальская выразила желание вновь писать для Пугачевой, несмотря на ее отъезд из России.
Личная жизнь и отношения РубальскойПервый брак Ларисы с мужчиной, с которым она познакомилась в 19 лет, оказался непростым. В период их романа знаменитость узнала, что у возлюбленного есть жена и ребенок, однако он развелся и сыграл свадьбу с поэтессой.
«Он развелся, мы поженились. Жили очень плохо. Он был тунеядец, пьяница, денег не было», — рассказала телеведущая в программе «Секрет на миллион».На развод Рубальская подала, когда узнала, что первая жена ее мужа снова ждет от него ребенка. Позже поэтесса вышла замуж за стоматолога Давида Розенблата, с которым прожила до его смерти в 2009 году. У них не было детей. Женщина признавалась, что пыталась забеременеть, но безуспешно.
В недавнем интервью она также поделилась своими чувствами к молодому певцу Niletto (Данила Прытков), отметив, что безответная любовь помогает ей в творчестве.
Отношения с Аллой ПугачевойЛариса Рубальская и Алла Пугачева на протяжении многих лет поддерживали рабочие отношения. В 2023 году поэтесса опровергла слухи о конфликте между ними, заявив, что никогда не испытывала к Пугачевой обид. Она выразила надежду на то, что сможет вновь сотрудничать с певицей и написать для нее новые песни.
Завещание Ларисы РубальскойНезадолго до своего дня рождения поэтесса призналась, что уже составила завещание. Она его оформила вместе со вторым супругом, когда тот болел.
«Мы с ним написали такое завещание: пока один из нас жив, все принадлежит ему. А потом тот, кто остался, решит, как поступить с этим дальше. И я могу сказать честно. Когда я буду уходить, обиженных не останется», — поделилась Рубальская, намекнув, что ее имущество достанется племяннице и дочери мужа.Кроме того, знаменитость готовится к дебюту в театре. Она сыграет главную роль в спектакле «Уроки счастья», основанном на ее произведениях.
Лариса Рубальская сейчасЛариса Рубальская живет в Москве, где продолжает вести активную творческую и светскую жизнь. Недавно она переехала в новую просторную квартиру в районе Кутузовского проспекта, решив сменить обстановку и оставить в прошлом грустные воспоминания о потере близких.
Весной 2026 года поэтессе было официально присвоено звание Народной артистки Российской Федерации. Она регулярно проводит сольные творческие вечера, участвует в поэтических проектах в столице и руководит собственным праздничным агентством.