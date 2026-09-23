«Он способен на многое»: Любовь Успенская высказалась о деньгах будущего зятя

23 сентября 2026, 15:25

Любовь Успенская высказалась о деньгах будущего зятя и его отношениях с дочерью

Любовь Успенская (Фото: Instagram* @uspenskayalubov_official)

Будущий зять Любови Успенской Артём Москвин помогает избраннице продвигать творчество, однако заявил о нехватке денег.





В беседе с Общественной Службой Новостей Успенская сообщила, что наблюдает за его организацией концертов для Татьяны и верит, что Москвин старается сделать всё для её дочери.

«Я убеждена, что он способен на многое, будет зарабатывать большие деньги и обеспечивать Таню. Я тоже буду им помогать, поэтому не вижу никаких проблем для того, чтобы ребята стали молодожёнами. Уж точно не деньги или их отсутствие станут для этого поводом. Я вижу, что они друг друга любят. А любовь — это не игра в одни ворота. Любовь — это в том числе совместный упорный труд, чтобы сохранить и приумножить», — заверила Любовь Залмановна.