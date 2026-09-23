Дмитрий Нагиев решился на перемены, о которых стало известно лишь сейчас
Актер Дмитрий Нагиев собрал три земельных участка в элитном поселке «Княжье Озеро» на Новорижском шоссе и обустроил там семейную резиденцию с двумя особняками. Совокупную стоимость недвижимости оценивают примерно в 300 млн рублей. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Сначала артист приобрел два участка общей площадью 23 сотки. Они расположены в VIP-зоне поселка с отдельной охраной и ограниченным доступом для жильцов и приглашенных гостей. На этой территории Нагиев возвел трехэтажный дом площадью порядка 315 квадратных метров. Эксперты оценивают подобные объекты в сумму до 200 млн рублей.
Позднее актер купил соседний участок площадью 24 сотки. Там находился особняк примерно на 350 квадратных метров. Нагиев демонтировал разделявшие территории ограждения, после чего провел в доме ремонт.
В обновленном особняке поселился отец артиста Владимир Николаевич. Дом оформлен в современной европейской стилистике с неоклассическими деталями. Его цену вместе с землей SHOT оценивает приблизительно в 100 млн рублей. Жители поселка регулярно замечают Дмитрия Нагиева во время прогулок по территории «Княжьего Озера».
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