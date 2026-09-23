Дмитрий Нагиев решился на перемены, о которых стало известно лишь сейчас

23 сентября 2026, 08:42

Дмитрий Нагиев объединил три участка в подмосковном поселке в семейное поместье

Дмитрий Нагиев (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Актер Дмитрий Нагиев собрал три земельных участка в элитном поселке «Княжье Озеро» на Новорижском шоссе и обустроил там семейную резиденцию с двумя особняками. Совокупную стоимость недвижимости оценивают примерно в 300 млн рублей. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.