06 марта 2026

Диана Астер (фото: кадр из шоу «Выживалити»)

Диана Астер — российская видеоблогерша, певица и бывшая участница тикток-дома Dream Team House. Широкую популярность она получила благодаря коротким роликам в TikTok. В 2020 году блогер вошла в десятку самых высокооплачиваемых тиктокеров России по версии журнала Forbes. С 2024 года Астер сотрудничает с музыкальным лейблом Black Star. В феврале 2026 года она стала участницей экстремального телешоу «Выживалити». О том, как складывалась карьера интернет-звезды, что известно о ее личной жизни и отношениях с фронтменом группы «Три дня дождя» Глебом Викторовым — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Дианы Астер: детство и трагедия в семье Переезд в Москву и учеба в университете Первые шаги в блогинге и путь к популярности Dream Team House и собственные проекты Происхождение псевдонима Астер Музыкальная карьера и сотрудничество с Black Star Новые релизы и участие в телепроектах Личная жизнь Дианы Астер Алкогольная зависимость после расставания Участие Астер в шоу «Выживалити»

Биография Дианы Астер: детство и трагедия в семье

«Я не помню, как тогда повели себя его родители, бабушка и дедушка. Я вообще не понимала, что это такое и как это. Мне 11 лет, и я такая: "Ну умирают же старые люди, в смысле — папа умер?"», — вспоминала блогер в одном из интервью.

«Я захожу в квартиру и понимаю, что папа лежит на полу, рядом с ним бабушка кричала: "Ты меня слышишь? Ответь хоть как-то, чтобы тебя не увезли". Я тогда вообще не плакала, потому что видела, как тяжело маме, в каком шоке бабушка. Мама и папа были вместе с первого класса, и я понимала, что если я заплачу, то они и за меня будут переживать, а так нельзя», — рассказывала Астер.

Переезд в Москву и учеба в университете

Первые шаги в блогинге и путь к популярности

Dream Team House и собственные проекты

Происхождение псевдонима Астер

«Ищу в "Яндексе", там пишут — почитайте фамилии писателей и выберите, какая вам нравится. Начала читать, и на букву А была фамилия Астер. Я такая: "Вау, как круто! Это же так классно звучит: Диана Астер". С тех пор у меня так и остался этот псевдоним», — рассказывала блогер.

Музыкальная карьера и сотрудничество с Black Star

Новые релизы и участие в телепроектах

Личная жизнь Дианы Астер

Роман с Глебом Викторовым из «Три дня дождя»

«Это реально самое страшное время в моей жизни. Мне как будто бы подростковые сложности с родителями было легче переживать, чем вот это, потому что я никогда не сталкивалась с таким тяжелым поведением», — рассказывала Астер.

«Были эмоциональные качели, когда человек раз в месяц появляется и напоминает о себе. И он говорит не просто: "Привет, как дела?", а говорит: "Я тебя люблю". И ты думаешь: он говорит, что любит меня — зачем он появляется, что происходит вообще? Я была в эмоциональной зависимости от человека очень долго», — признавалась блогер.

Алкогольная зависимость после расставания

«Я девчонка умная, понимаю, что клин клином вышибают. Мне одну эмоциональную зависимость нужно заменить на другую. Я себя пыталась заставить сесть хоть на что-нибудь, на любую зависимость. Полгода я много пила — это как-то немного помогало», — делилась блогер.

«Когда мне сказали, что со мной расстались из-за того, что я слишком хорошая, я была согласна употреблять запрещенные вещества, лишь бы быть с человеком», — отмечала Астер.

«Никогда не забуду тебя и весь наш движ. Как ты приезжала ко мне в рехаб, как ты приехала в Новосибирск, как ты заказывала каждое утро баночку энергетика. Ты очень хорошая. Наверное, одна из самых лучших. Спасибо тебе за этот опыт», — написал музыкант.

«Он симпатичный, хороший, не пьет, не курит, боксер. Но там тоже такая фляга отлетевшая, если честно», — признавалась блогер.

Участие Астер в шоу «Выживалити»

«Этот факт не совсем корректный. Я не находилась в психиатрической больнице — я была в проекте-реабилитации "Звезды под капельницей". Теперь я проработанная», — прокомментировала она.