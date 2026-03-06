Лечилась от зависимости и пережила трагедию в семье: биография звезды шоу «Выживалити» Дианы Астер. Почему она рассталась с Глебом «Три дня дождя»?
Диана Астер — российская видеоблогерша, певица и бывшая участница тикток-дома Dream Team House. Широкую популярность она получила благодаря коротким роликам в TikTok. В 2020 году блогер вошла в десятку самых высокооплачиваемых тиктокеров России по версии журнала Forbes. С 2024 года Астер сотрудничает с музыкальным лейблом Black Star. В феврале 2026 года она стала участницей экстремального телешоу «Выживалити». О том, как складывалась карьера интернет-звезды, что известно о ее личной жизни и отношениях с фронтменом группы «Три дня дождя» Глебом Викторовым — в материале «Радио 1».
Биография Дианы Астер: детство и трагедия в семьеДиана Астер родилась 19 апреля 2000 года. Настоящая фамилия блогера — Серикова. Ее детство и школьные годы прошли в Воронеже. По воспоминаниям самой Дианы, она хорошо училась и регулярно радовала родителей высокими оценками.
Когда будущей интернет-звезде было 11 лет, в семье произошла трагедия — умер ее отец. Девушка рассказывала, что долго не могла осознать случившееся.
«Я не помню, как тогда повели себя его родители, бабушка и дедушка. Я вообще не понимала, что это такое и как это. Мне 11 лет, и я такая: "Ну умирают же старые люди, в смысле — папа умер?"», — вспоминала блогер в одном из интервью.По словам Дианы, отец скончался 1 января. В тот момент она даже решила, что эти новости — новогодний розыгрыш.
«Я захожу в квартиру и понимаю, что папа лежит на полу, рядом с ним бабушка кричала: "Ты меня слышишь? Ответь хоть как-то, чтобы тебя не увезли". Я тогда вообще не плакала, потому что видела, как тяжело маме, в каком шоке бабушка. Мама и папа были вместе с первого класса, и я понимала, что если я заплачу, то они и за меня будут переживать, а так нельзя», — рассказывала Астер.После смерти отца жизнь семьи изменилась. Мать девушки стала много работать, чтобы обеспечивать дочь, поэтому Диана часто оставалась дома одна. По ее словам, в тот период у нее было всего два занятия — учеба и встречи с друзьями. Коме того, после случившегося девушка старалась уделять максимум внимания учебе. Она признавалась, что хотела, чтобы ее близкие могли ею гордиться.
Переезд в Москву и учеба в университетеВ подростковом возрасте Диана часто чувствовала себя одиноко и мечтала однажды уехать из родного города. Эта возможность появилась после поступления в Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова. Девушка выбрала факультет менеджмента и переехала в Москву.
Учеба в столице открыла для нее новые перспективы и позволила постепенно развивать собственные проекты в интернете.
Первые шаги в блогинге и путь к популярностиИнтерес к блогингу у Дианы появился еще до переезда в Москву. Сначала она завела канал на YouTube, однако ролики не набирали большого количества просмотров. Позже будущая интернет-звезда решила попробовать себя и в других социальных сетях.
Со временем девушка зарегистрировалась в Instagram*, где публиковала фотографии в стиле повседневной эстетики. Постепенно вокруг ее аккаунта начала формироваться аудитория подписчиков, активно реагировавших на публикации.
Настоящая популярность пришла к блогеру в 2019 году, когда она начала активно снимать ролики для TikTok. Одними из первых успешных видео стали коллаборации с блогерами Ксенией Карповой и Kiss Kate. Совместные ролики помогли ей значительно увеличить аудиторию.
После этого Диана продолжила сотрудничество с другими известными тиктокерами. В своих видео она исполняла танцы, рассуждала о дружбе и любви, а также разыгрывала сценки из повседневной жизни. Благодаря этому ее аккаунт быстро набрал более миллиона подписчиков, а сама Астер стала одной из заметных фигур российской TikTok-индустрии.
Dream Team House и собственные проектыВ начале 2020 года Диана Астер присоединилась к популярному тикток-дому Dream Team House. Помимо нее участниками проекта стали Даня Милохин, Аня Покровская, Анастасия Усеева и другие блогеры.
Во время работы в Dream Team House девушка активно участвовала в съемках контента и старалась регулярно появляться в роликах проекта. Позже у нее появился собственный формат — «Биг Ди Шоу». В рамках этого проекта участники отвечали на вопросы из школьной программы.
Кроме того, блогер регулярно появлялась в видео других участников Dream Team House. Однако в 2022 году Диана объявила о своем уходе из тикток-дома.
Происхождение псевдонима АстерНеобычный псевдоним девушка придумала еще в подростковом возрасте. По ее словам, в 14 лет она увлекалась книгами, посвященными вампирской тематике. После прочтения книг она вместе с подругами создала в социальной сети тематическую группу.
Подруги организовали ролевую игру, и Диана стала в ней «директором». Чтобы лучше соответствовать образу, она решила придумать новую фамилию.
«Ищу в "Яндексе", там пишут — почитайте фамилии писателей и выберите, какая вам нравится. Начала читать, и на букву А была фамилия Астер. Я такая: "Вау, как круто! Это же так классно звучит: Диана Астер". С тех пор у меня так и остался этот псевдоним», — рассказывала блогер.
Музыкальная карьера и сотрудничество с Black StarВ 2020 году Диана решила попробовать себя в музыке. Ее дебютной композицией стала песня Barbie. Позже Астер представила более серьезную композицию «Полюби меня», показав, что может работать и с другим музыкальным материалом.
В 2021 году блогер стала одной из финалисток музыкального конкурса, проводившегося на платформе TNTMusic. В 2022 году вышла ее новая песня «Кусаю».
Весной 2024 года стало известно, что Диана подписала контракт с музыкальным лейблом Black Star. Вскоре после этого она представила трек «Тупая». Также она выпустила совместный с Ken Tee трек «Иди».
Спустя некоторое время блогер рассказала подписчикам о финансовых трудностях. По ее словам, руководство лейбла запретило ей размещать рекламные интеграции, а дохода от музыки было мало. Диана отмечала, что в тот период была вынуждена жить на средства, полученные от продажи собственного автомобиля.
Новые релизы и участие в телепроектахВ 2025 году певица активно делилась новостями о своих социальных сетях. В этот период вышли композиции «Колготки в сетку», «Джанк» и совместный трек с исполнителем Кишлак под названием «Заколдовала». Также блогер провела концерт в Санкт-Петербурге.
Осенью того же года стало известно, что Астер стала участницей телевизионного проекта «Звезды под капельницей» на телеканале «Пятница!». Шоу было посвящено борьбе медийных личностей с различными зависимостями.
Личная жизнь Дианы АстерВ разные годы блогер состояла в отношениях с несколькими известными представителями интернет-среды. Она встречалась с блогером Роули, а позже — с певцом Фогелем.
Позднее Диана признавалась, что еще во время отношений с Роули она начала интересоваться творчеством Фогеля. Спустя два месяца после расставания она решила познакомиться с музыкантом, и между ними начался роман.
По словам блогера, их отношения были гармоничными, однако продлились недолго. Причины расставания она не раскрывала. Сам Фогель отмечал, что статус романтической пары мешал их дружбе. При этом исполнитель подчеркивал, что продолжает уважать и ценить Диану.
Роман с Глебом Викторовым из «Три дня дождя»
Летом 2023 года внимание поклонников привлекли отношения Дианы Астер с фронтменом группы «Три дня дождя» Глебом Викторовым. Их роман оказался одним из самых сложных в жизни блогера и длился около шести месяцев.
Во время этих отношений Викторов проходил лечение в реабилитационном центре, где пытался справиться с зависимостью. После его возвращения из реабилитации пара вскоре рассталась.
«Это реально самое страшное время в моей жизни. Мне как будто бы подростковые сложности с родителями было легче переживать, чем вот это, потому что я никогда не сталкивалась с таким тяжелым поведением», — рассказывала Астер.По ее словам, тяжелым оказалось не только само расставание, но и период после него. Окончательный разрыв занял около полутора лет.
«Были эмоциональные качели, когда человек раз в месяц появляется и напоминает о себе. И он говорит не просто: "Привет, как дела?", а говорит: "Я тебя люблю". И ты думаешь: он говорит, что любит меня — зачем он появляется, что происходит вообще? Я была в эмоциональной зависимости от человека очень долго», — признавалась блогер.
Алкогольная зависимость после расставанияПо словам Дианы, после сложного разрыва она переживала тяжелый эмоциональный период и начала злоупотреблять алкоголем. Она рассказывала, что пыталась заменить одну зависимость другой.
«Я девчонка умная, понимаю, что клин клином вышибают. Мне одну эмоциональную зависимость нужно заменить на другую. Я себя пыталась заставить сесть хоть на что-нибудь, на любую зависимость. Полгода я много пила — это как-то немного помогало», — делилась блогер.При этом девушка признавалась, что состояние эмоциональной зависимости оказалось для нее гораздо тяжелее. По ее словам, в тот период она была готова практически на все, лишь бы сохранить отношения с Викторовым.
«Когда мне сказали, что со мной расстались из-за того, что я слишком хорошая, я была согласна употреблять запрещенные вещества, лишь бы быть с человеком», — отмечала Астер.Сам Глеб Викторов также публично прокомментировал их отношения.
«Никогда не забуду тебя и весь наш движ. Как ты приезжала ко мне в рехаб, как ты приехала в Новосибирск, как ты заказывала каждое утро баночку энергетика. Ты очень хорошая. Наверное, одна из самых лучших. Спасибо тебе за этот опыт», — написал музыкант.
Он добавил, что не умеет жить в отношениях и по-прежнему испытывает теплые чувства к блогеру. Позже Диана рассказала и о других непростых отношениях. По ее словам, в 2025 году она пыталась построить новый роман с молодым человеком, который активно за ней ухаживал.
«Он симпатичный, хороший, не пьет, не курит, боксер. Но там тоже такая фляга отлетевшая, если честно», — признавалась блогер.По ее словам, однажды мужчина устроил сцену ревности из-за того, что она поехала на блогерское мероприятие, пока он находился на свадьбе: мужчина заявил, что приедет к ней и «набьет всем лицо». При этом в отношениях они не находились. После этого разговора девушка решила прекратить общение.
Участие Астер в шоу «Выживалити»В феврале 2026 года Диана Астер стала одной из участниц нового сезона экстремального шоу «Выживалити» на телеканале «Пятница!». На третью неделю проекта блогеру пришлось столкнуться с серьезными испытаниями. Участники проходили задания на центрифуге, погружались в ледяную воду, а также участвовали в спонсорских конкурсах.
Во время одного из испытаний ведущий озвучил факт о том, что один из участников якобы проходил лечение в психиатрической больнице после попытки причинить себе вред. В лагере наступила тишина — речь шла о Диане Астер. Блогер отреагировала на это заявление и пояснила, что информация была некорректной.
«Этот факт не совсем корректный. Я не находилась в психиатрической больнице — я была в проекте-реабилитации "Звезды под капельницей". Теперь я проработанная», — прокомментировала она.На сегодняшний день шоу «Выживалити» продолжает выходить в эфир, и зрители следят за тем, сможет ли блогер дойти до финала, несмотря на психологические и физические испытания.