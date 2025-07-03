03 июля 2025, 11:38

Лена Катина и Юля Волкова (Фото: ВКонтакте @lenakatina)

Юля Волкова и Лена Катина официально подтвердили воссоединение группы t.A.T.u., о котором давно ходили слухи. Дуэт, просуществовавший с 1999 по 2011 год, стал известен благодаря хитам «Нас не догонят» и «All the Things She Said». После распада обе певицы занялись сольными карьерами. Подробнее о причинах распада и воссоединении читайте в материале «Радио 1».





Содержание Начало эпохи: создание группы t.A.T.u. Первые шаги: от сольной карьеры к дуэту Музыкальный кризис и надежды на успех Скандал как инструмент успеха Взлет к славе: покорение мировых чартов Феноменальный успех Распад группы Возвращение t.A.T.u. Юлия Волкова: Ранние годы и музыкальное начало Путь к славе Сольная карьера Проблемы со здоровьем Ранние годы и музыкальное воспитание Лены Катиной

Начало эпохи: создание группы t.A.T.u.

Первые шаги: от сольной карьеры к дуэту

«За ночь под свинцовым градом, за то, что меня нет рядом. Ты прости, сестра моя – Югославия! За смерть под дождем весенним, за то, что не стал спасеньем. Ты прости, сестра моя – Югославия», — звучат слова песни.

Музыкальный кризис и надежды на успех

Лена Катина и Юля Волкова (Фото: ВКонтакте @lenakatina)



Скандал как инструмент успеха

Взлет к славе: покорение мировых чартов

Феноменальный успех

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev



Распад группы

Возвращение t.A.T.u.

«Путь длиною в жизнь… И снова мы идем одной дорогой, уверенно и только вперед», — подписали фото певицы, тем самым подтвердив свои намерения продолжить совместное творчество.

Лена Катина и Юля Волкова (Фото: ВКонтакте @lenakatina)

Юлия Волкова: Ранние годы и музыкальное начало

Юлия Волкова (Фото: Instagram** @official_juliavolkova)



Путь к славе

Сольная карьера

Проблемы со здоровьем

«Когда я узнала, что у меня во второй раз рак, я не хотела в это верить. Сразу все годы перед глазами. Но у меня не было вариантов. Был вариант отдаться врачам и поверить, что все будет хорошо», — рассказывала она.

Фото: iStock/Berkut_34



Ранние годы и музыкальное воспитание Лены Катиной