Легендарное воссоединение t.A.T.u.: как в 2000-х штурмовали аэропорты ради двух лесбиянок* и каковы истинные причины распада группы?
Юля Волкова и Лена Катина официально подтвердили воссоединение группы t.A.T.u., о котором давно ходили слухи. Дуэт, просуществовавший с 1999 по 2011 год, стал известен благодаря хитам «Нас не догонят» и «All the Things She Said». После распада обе певицы занялись сольными карьерами. Подробнее о причинах распада и воссоединении читайте в материале «Радио 1».
Начало эпохи: создание группы t.A.T.u.31 мая 1999 года продюсер Иван Шаповалов, в прошлом врач-психиатр и маркетолог, основал один из самых успешных проектов в истории российского шоу-бизнеса — группу t.A.T.u. Шаповалов уже имел опыт в рекламе, создав знаменитый ролик «Пейте без остановки напитки из Черноголовки», в озвучивании которого принимала участие и Лена Катина.
Первые шаги: от сольной карьеры к дуэтуИзначально в проекте была только Лена Катина, дочь основателя группы «Дюна» Сергея Катина. Она записала несколько песен, включая «Югославию», осуждающую американские бомбардировки. Несмотря на отсутствие раскрутки, фанаты t.A.T.u. знают эту песню наизусть, хотя сама Лена исполняет её крайне редко.
«За ночь под свинцовым градом, за то, что меня нет рядом. Ты прости, сестра моя – Югославия! За смерть под дождем весенним, за то, что не стал спасеньем. Ты прости, сестра моя – Югославия», — звучат слова песни.
Музыкальный кризис и надежды на успехК 1999 году российский шоу-бизнес потерял надежды на западную экспансию. После развала СССР многие артисты пытались покорить Америку, но вскоре возвращались с пустыми руками. Участие России в «Евровидении» также не приносило успеха. В это время группа t.A.T.u. появилась как ответ на вызовы времени и надежда на новый виток в музыке. Группа была создана по строгим правилам продюсирования. Шаповалов понимал, что необходимо диверсифицировать риски, поэтому к Лене Катиной добавили Юлю Волкову. Лесбийская* тема возникла во время мозгового штурма, когда появились строки «Я сошла с ума, мне нужна она». Это стало основой легенды группы.
Скандал как инструмент успехаШаповалов, как опытный рекламщик, знал, что для привлечения аудитории нужен скандал. Он предложил девочкам целоваться* на сцене, что вызвало бурю эмоций и интереса. Это решение привело к тому, что группа стала самой успешной музыкальной единицей.
Взлет к славе: покорение мировых чартовСначала t.A.T.u. завоевали популярность в российских чартах, а затем их песни стали звучать за пределами СНГ. Хит «All The Things She Said» быстро завоевал сердца слушателей на немецких радиостанциях, а японские поклонники штурмовали аэропорты, желая увидеть своих кумиров — двух русских девушек в коротких юбках.
Феноменальный успехМировая слава группы «Тату» длилась всего два года, но за это время они успели сделать невероятное. Их успех был поистине феноменальным: группа получила престижную премию MTV Music Awards, а их альбом разошелся тиражом в 1 миллион копий всего за полгода на европейском рынке. Они стали героями обложки Rolling Stone, а их появление на американском вечернем шоу в футболках с провокационным лозунгом «Х** войне» во время вооруженного конфликта в Ираке вызвало настоящий фурор. Выступление на «Евровидении» и еще один миллион проданных дисков лишь укрепили их статус. Группа была удостоена награды World Music Awards как лучшая мировая группа и собрала 30 тысяч зрителей на стадионе в Токио. Этот немыслимый успех стал настоящим культурным феноменом, который трудно было осознать.
Распад группыТем временем Иван Шаповалов терял хватку, что часто происходит с голддиггерами. По словам продюсеров, новый образ жизни негативно сказался на нем: из целеустремленного бизнесмена он превратился в нервного и непунктуального человека, который отменяет встречи и принимает странные решения. С таким стартовым капиталом, который был дан «Тату», Шаповалов мог бы стать одним из ведущих продюсеров мира, но этого не произошло. Слава группы оказалась мимолетной — это распространенная проблема подростковых артистов, которые быстро взрослеют. Продолжать продавать образ лесбийской любви* два альбома подряд стало невозможно, а новой концепции у Шаповалова не нашлось. Зрителям стало скучно, и интерес к «Тату» угас. В итоге группа прекратила свое существование.
Возвращение t.A.T.u.Юлия Волкова и Елена Катина официально подтвердили долгожданное воссоединение группы t.A.T.u. Слухи о возвращении дуэта, несмотря на прошлые разногласия, ходили уже давно. В начале июня 40-летние артистки поделились в своих социальных сетях фотографией, на которой они идут рядом, запечатленные со спины в стилизованных концертных нарядах, отсылающих к стилю нулевых, но с более сдержанным подходом.
«Путь длиною в жизнь… И снова мы идем одной дорогой, уверенно и только вперед», — подписали фото певицы, тем самым подтвердив свои намерения продолжить совместное творчество.
17 июля состоится первый концерт «Тату» на пляжной сцене курорта «Мрия» в Ялте. Стоимость билетов на мероприятие варьируется от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.
Юлия Волкова: Ранние годы и музыкальное началоЮлия Волкова родилась 20 февраля 1985 года в Москве. С детства она проявляла интерес к музыке: в семь лет начала учиться игре на фортепиано, а в девять уже выступала в составе вокально-инструментального ансамбля «Непоседы», где познакомилась со своей будущей партнершей по группе «Тату» Еленой Катиной.
Путь к славеВ 1994 году талантливую девочку заметил режиссер Борис Грачевский, который пригласил ее сняться в детском юмористическом киножурнале «Ералаш» (в сюжетах «Выручи меня» и «Манекен»). Когда Юлии исполнилось десять лет, родители перевели ее в школу с углубленным изучением музыки и хореографии. После ее окончания она поступила на вокальное отделение эстрадно-джазового училища имени Гнесиных. В 1999 году Юлия Волкова успешно прошла кастинг и стала участницей музыкального проекта «Тату».
Сольная карьераПосле распада «Тату» Юлия начала работу над своим дебютным сольным альбомом. В июне 2011 года она представила сингл «Didn't Wanna Do It», а через два месяца выпустила еще один — «All Because of You» («Сдвину мир») на английском и русском языках. Певица отправилась в гастрольный тур по Южной Америке. В 2012 году Волкова приняла участие в отборочном туре «Евровидения»: вместе с Димой Биланом они записали песню «Back to Her Future», но заняли лишь второе место, уступив «Бурановским бабушкам». В том же году вышел еще один дуэт с Биланом — «Любовь-сука», который получил награду «Золотой граммофон» в номинации «Лучший дуэт года».
В декабре 2012 года Волкова объединилась с Катиной, чтобы отпраздновать 10-летие дебютного альбома «Тату»: девушки переиздали пластинку и дали несколько концертов. В 2014 году они снова выступили вместе на открытии Зимних Олимпийских игр в Сочи и записали совместный трек «Любовь в каждом мгновении».
Проблемы со здоровьемОсенью 2015 года Волкова записала первую за три года самостоятельную работу «Спасите, люди, мир», а спустя два года представила новую песню «Просто забыть». Полноценный сольный альбом Юлия так и не выпустила.
В 2012 году у Юлии диагностировали рак щитовидной железы. Опухоль была удалена, но во время операции хирург задел голосовые связки, что привело к полной потере голоса. После нескольких операций за границей голос вернулся, но восстановить работу связок полностью не удалось. В 2019 году болезнь вернулась, и певице пришлось пройти новый курс лечения.
«Когда я узнала, что у меня во второй раз рак, я не хотела в это верить. Сразу все годы перед глазами. Но у меня не было вариантов. Был вариант отдаться врачам и поверить, что все будет хорошо», — рассказывала она.
В начале 2025 года Юлия Волкова улетела в Индию, где приняла участие в съемках нового фильма режиссера Романа Михайлова «Песни джиннов». Звезда редко дает сольные концерты и совсем не выпускает новых песен.
Ранние годы и музыкальное воспитание Лены КатинойЛена Катина родилась 4 октября 1984 года в музыкальной семье в Москве. С раннего возраста она проявляла активность, занимаясь фигурным катанием, плаванием и другими видами спорта. В восемь лет Лена начала обучение в музыкальной школе по классу фортепиано. С 10 до 13 лет Катина пела в детском ансамбле «Авеню». Позже она присоединилась к известному коллективу «Непоседы», однако покинула его через год, так как стала слишком взрослой для этого ансамбля.
После распада группы «Тату» Лена решила заняться сольным творчеством. В 2009 году она запустила свой проект под именем Lena Katina и записала свой первый сольный диск в Лос-Анджелесе, который включал как перепетые песни из репертуара «Тату», так и новые сольные треки.
*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская