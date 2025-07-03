t.A.T.u. готовы выступить на частных мероприятиях за впечатляющую сумму
Легендарная группа t.A.T.u. воссоединилась и готова радовать своих поклонников на частных мероприятиях. Как стало известно, за ₽10 млн Юля Волкова и Елена Катина будут исполнять свои культовые хиты 2000-х на протяжении 45 минут. Об этом пишет Telegram-канал «SHOT».
Команда активно формирует гастрольный график и принимает предложения на корпоративы. В репертуаре — такие знаковые песни, как «Я сошла с ума», «Нас не догонят», «Не верь, не бойся, не проси» и «30 минут».
По информации Telegram-канала, для комфортного выступления группа требует стандартный райдер: машина представительского класса не старше трёх лет, гримёрка и визажист. Первый эксклюзивный концерт после воссоединения состоится 17 июля в Ялте на пляжной сцене курорта «Мрия». Цены на билеты варьируются от 5000 до 15 000 рублей. Интересно, что до воссоединения выступление t.A.T.u. на частных мероприятиях стоило ₽15 млн.
Напомним, что в 2011 году «Тату» официально распались, Катина и Волкова начали сольные карьеры.
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