t.A.T.u. готовы выступить на частных мероприятиях за впечатляющую сумму

03 июля 2025, 08:39

t.A.T.u. готовы выступить на частных мероприятиях за ₽10 млн

t.A.T.u. (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Легендарная группа t.A.T.u. воссоединилась и готова радовать своих поклонников на частных мероприятиях. Как стало известно, за ₽10 млн Юля Волкова и Елена Катина будут исполнять свои культовые хиты 2000-х на протяжении 45 минут. Об этом пишет Telegram-канал «‎SHOT».