Фанаты Паши Техника возмущены посмертным мерчем за 7777 рублей

03 июля 2025, 08:19

Паша Техник (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Поклонники известного рэпера Паши Техника выразили недовольство по поводу появления посмертного мерча, который был представлен в Telegram-канале, ранее принадлежащем артисту.