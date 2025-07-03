Фанаты Паши Техника возмущены посмертным мерчем за 7777 рублей
Поклонники известного рэпера Паши Техника выразили недовольство по поводу появления посмертного мерча, который был представлен в Telegram-канале, ранее принадлежащем артисту.
В публикации предлагается приобрести футболки из лимитированной коллекции по цене 7777 рублей. На мерче изображены слова «Легенда», «Техник», а также фото погибшего музыканта, что вызвало бурную реакцию среди фанатов. Несмотря на то что пост не допускает комментариев, количество дизлайков значительно превышает положительные отклики, что свидетельствует о негативном восприятии предложения. Фанаты сочли попытку заработать на имени звезды неуместной и оскорбительной.
Паша Техник ушёл из жизни 4 апреля 2025 года в Таиланде в возрасте 40 лет. Его смерть была вызвана легочной инфекцией, которую мог спровоцировать острый случай отравления запрещёнными веществами. Прощание с рэпером состоялось 11 апреля в храме Петра и Павла в Лефортово и собрало множество поклонников. После церемонии он был похоронен на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе.
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