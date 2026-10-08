08 октября 2026, 15:53

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов погиб 23 сентября в Нерюнгри, куда приехал в качестве члена жюри конкурса. Эта дата совпала с днем рождения его отца Василия Матвеевича, умершего 17 лет назад. Близкие вспоминали и о тревоге матери перед поездкой сына, а в Сети обсуждали другие странные детали трагедии. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Похороны Сергея Соседова прошли рядом с могилой отца Дата трагедии совпала с днем рождения Василия Соседова Мать Соседова не хотела отпускать его в Нерюнгри Что произошло с Сергеем Соседовым в гостинице Нерюнгри Причина смерти и первые версии Легкие туфли в снег и теплые ботинки в номере Мошенники начали звонить матери после трагедии Что Сергей Соседов говорил о смерти

Похороны Сергея Соседова прошли рядом с могилой отца

Родственники музыкального критика Сергея Соседова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Дата трагедии совпала с днем рождения Василия Соседова

Мать Соседова не хотела отпускать его в Нерюнгри

«Почему, я не знаю. Я думала, это все неправда. Я думала, вообще мошенник звонил», — рассказывала Антонина Петровна в беседе с 5-tv.ru.

Что произошло с Сергеем Соседовым в гостинице Нерюнгри

«То ли споткнулся, то ли оступился. Видно, что он встал на ступеньку и сразу падает назад», — говорил Беззубов.

Причина смерти и первые версии

Легкие туфли в снег и теплые ботинки в номере

Мошенники начали звонить матери после трагедии

Родственники музыкального критика Сергея Соседова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Что Сергей Соседов говорил о смерти

«Смерть, которая придет логично, которая придет вовремя, по законам бытия. А когда она наступит, по логике вещей, в старости, чего ее бояться?» — говорил критик.

«Если нет смерти, то нет и жизни. Значит, вы не родились. Значит, вас нет», — объяснял он.