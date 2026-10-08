Легкие туфли в снег, слова о смерти и странные звонки: мистические совпадения вокруг ухода Сергея Соседова и связь с днем рождения отца
Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов погиб 23 сентября в Нерюнгри, куда приехал в качестве члена жюри конкурса. Эта дата совпала с днем рождения его отца Василия Матвеевича, умершего 17 лет назад. Близкие вспоминали и о тревоге матери перед поездкой сына, а в Сети обсуждали другие странные детали трагедии. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Похороны Сергея Соседова прошли рядом с могилой отцаСергея Соседова похоронили 30 сентября на Перепечинском кладбище в Подмосковье. Там покоится и его отец Василий Матвеевич. Для семьи это место имеет особое значение. После смерти папы телеведущий остался жить с матерью и старался не оставлять ее одну. Сергей много рассказывал о близости с Антониной Петровной и называл ее редким человеком, настоящим подарком судьбы. Теперь близкие говорят о символичном совпадении: сын обрел последнее пристанище рядом с отцом.
Дата трагедии совпала с днем рождения Василия СоседоваСергей Соседов умер 23 сентября — в день рождения своего отца. Василий Матвеевич скончался в 2009 году после тяжелой болезни. Папа музыкального критика родился в селе Рязанской области. Почти 30 лет он служил в органах внутренних дел. В последние годы жизни мужчина боролся с онкологическим заболеванием. Сергей тяжело переживал утрату. Он вспоминал, как болезнь постепенно отнимала у отца силы. По словам критика, врачи поздно поставили диагноз, а химиотерапию решили не проводить из-за возраста и состояния пациента. Совпадение даты смерти сына с днем рождения отца многие восприняли как мистический знак.
Мать Соседова не хотела отпускать его в НерюнгриАнтонина Петровна перед рабочей поездкой просила сына не ехать так далеко. Уже после трагедии она призналась, что испытывала тревогу, хотя не могла объяснить ее причины. О смерти Сергея ей сообщил коллега телеведущего. Сначала женщина решила, что звонит мошенник.
«Почему, я не знаю. Я думала, это все неправда. Я думала, вообще мошенник звонил», — рассказывала Антонина Петровна в беседе с 5-tv.ru.
После похорон мать критика осталась в московской двухкомнатной квартире, где раньше жила с сыном. Женщине 90 лет. По словам соседки семьи, до трагедии она сама вела хозяйство, ходила за продуктами, готовила, поддерживала порядок и ездила на дачу. На церемонии прощания Антонине Петровне потребовалась помощь врачей из-за скачков давления. Родные готовы поддержать ее в любой момент.
Что произошло с Сергеем Соседовым в гостинице НерюнгриСергей Соседов приехал в Нерюнгри на конкурс «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». По словам организатора Виктора Беззубова, критик прибыл в гостиницу около четырех утра, после чего лег отдыхать. Он проспал примерно 10–11 часов, затем ненадолго вышел на улицу и вернулся. У стойки регистрации телеведущий разговаривал с администраторами, смотрел меню и планировал переодеться перед обедом. Позже Соседов упал на лестнице гостиницы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали происшествие.
«То ли споткнулся, то ли оступился. Видно, что он встал на ступеньку и сразу падает назад», — говорил Беззубов.
Организатор утверждал, что рядом с телеведущим никого не оказалось и постороннего воздействия камеры не зафиксировали. Он опроверг версию об алкогольном опьянении. По его словам, члены жюри не употребляли спиртное в течение полутора суток до трагедии.
Причина смерти и первые версииПосле падения Сергея Соседова доставили в больницу. Медики провели операцию, которая длилась около трех часов. Спустя несколько часов после вмешательства телеведущий скончался. Предварительное судебно-медицинское заключение, по данным источников, указало на перелом основания черепа, кровоизлияние и отек головного мозга. Травма оказалась несовместимой с жизнью. Сначала окружающие допускали версию с оторвавшимся тромбом. Однако, как сообщалось, эксперты не подтвердили эту гипотезу. Перед падением критик чувствовал себя хорошо, общался и шутил.
Легкие туфли в снег и теплые ботинки в номереЕще одну деталь обсуждали после гибели телеведущего. Незадолго до происшествия он выходил на улицу в легких туфлях, хотя в Нерюнгри лежал снег. Теплые ботинки Сергей оставил в гостиничном номере. Виктор Беззубов заметил их позднее, когда забирал вещи критика. Эта история породила вопросы у пользователей Сети. При этом организатор конкурса не связывал обувь с падением на лестнице. Он заявлял, что пол в гостинице не был мокрым.
Мошенники начали звонить матери после трагедииПосле смерти Сергея Соседова неизвестные пытались связаться с его матерью. Они представлялись сотрудниками различных ведомств и предлагали услуги. Среди предложений звучали компенсация расходов на похороны и присвоение телеведущему звания народного артиста России. Близкие семьи призвали Антонину Петровну не доверять незнакомцам и пообещали помочь ей в сложный период.
Что Сергей Соседов говорил о смертиВ интервью Лауре Джугелии в 2022 году Сергей Соседов рассуждал о смерти без страха. Телеведущий считал ее естественной частью человеческой жизни.
«Смерть, которая придет логично, которая придет вовремя, по законам бытия. А когда она наступит, по логике вещей, в старости, чего ее бояться?» — говорил критик.
Он подчеркивал, что жизнь и смерть неразрывно связаны. По мнению Соседова, человек получает их одновременно — в момент рождения.
«Если нет смерти, то нет и жизни. Значит, вы не родились. Значит, вас нет», — объяснял он.
Совпадение даты трагедии с днем рождения отца, тревога матери перед поездкой и последние рассуждения телеведущего о смерти придали этой истории особенно драматичный оттенок. Однако все мистические интерпретации остаются личным восприятием близких.