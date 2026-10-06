06 октября 2026, 14:27

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Nano Banana 2

Сергей Соседов запомнился зрителям резкими оценками, спорами и яркими выступлениями на телевидении. Однако вне экрана музыкальный критик выбирал спокойный и скромный быт. Он жил с мамой в московской квартире, а отдыхать ездил в подмосковную деревню Митяево — в дом, который называл своей «розовой дачей». Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Почему дачу Сергея Соседова называют розовой Вагонка в интерьере: устаревшая отделка или уютный фон Старая мебель и вещи с прошлым Советский телевизор и радиоприёмник «Альпинист» Почему на даче нет привычных удобств Участок без грядок и теплиц

Почему дачу Сергея Соседова называют розовой

Вагонка в интерьере: устаревшая отделка или уютный фон

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Nano Banana 2

Старая мебель и вещи с прошлым

Советский телевизор и радиоприёмник «Альпинист»

Почему на даче нет привычных удобств

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Nano Banana 2

Участок без грядок и теплиц