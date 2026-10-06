Сергей Соседов запомнился зрителям резкими оценками, спорами и яркими выступлениями на телевидении. Однако вне экрана музыкальный критик выбирал спокойный и скромный быт. Он жил с мамой в московской квартире, а отдыхать ездил в подмосковную деревню Митяево — в дом, который называл своей «розовой дачей». Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Почему дачу Сергея Соседова называют розовой
Дом стоит на участке площадью восемь соток в деревне Митяево. Дорога из Москвы на электричке занимала у Сергея Соседова около четырёх часов. Главная особенность строения — яркий розовый фасад. Архитектура у дома простая, сложного декора почти нет. Цвет стал главным визуальным акцентом и сделал деревянную дачу заметной среди соседских построек. Такое решение отражает характер хозяина. Внешне дом выглядит необычно, но внутри нет стремления к дорогой отделке или модным предметам интерьера.
Вагонка в интерьере: устаревшая отделка или уютный фон
Внутри розовой дачи стены отделаны вагонкой. Этот материал часто считают признаком старого ремонта, но в деревянном доме он смотрится органично. Одинаковая фактура объединяет небольшие комнаты и создаёт спокойный фон для мебели, текстиля и личных вещей. Вагонка не требует срочной замены только потому, что меняется интерьерная мода. При этом дерево может сделать пространство тяжёлым, если не добавить контраста. На даче Соседова эту задачу решают мебель, свет, ткани и предметы разных оттенков. Интерьер выглядит не как выставочный проект, а как жилое пространство с собственной историей.
Старая мебель и вещи с прошлым
На даче сохранилась мебель со стажем: старый диван с продавленными местами, советская кровать-однушка, стеллажи и привычные предметы быта. Хозяин не стремился заменить их на новую обстановку. Текстиль тоже напоминает о прошлых десятилетиях. Одеяла, пледы и постельное бельё не подчиняются актуальным трендам, зато поддерживают общую атмосферу дома. Возраст вещи сам по себе не делает её ни ценной, ни ненужной. Гораздо важнее состояние предмета, его удобство и личные воспоминания. Для дачи такой подход особенно уместен: загородный дом не обязан выглядеть как интерьер из каталога.
Советский телевизор и радиоприёмник «Альпинист»
Среди предметов на даче можно заметить неработающий телевизор и радиоприёмник «Альпинист». Техника уже не помогает в быту, но остаётся частью интерьера. Соседов рассказывал, что не выбрасывал эти вещи из-за воспоминаний о детстве. Старое радио и телевизор выполняют другую функцию — хранят память и создают ощущение связи с прошлым. Такие детали придают дому индивидуальность. Они не обязаны работать, чтобы оставаться важными для владельца.
Почему на даче нет привычных удобств
Комфорт на участке ограничен. В доме нет центрального водопровода и канализации, туалет находится на улице. Летний душ стоит во дворе, а воду для него солнце нагревает в бочке. Воду приходилось носить из колодца вёдрами. Биотуалет хозяин не устанавливал: он считал такой вариант неподходящим. Из-за этих условий дача подходит главным образом для отдыха в тёплый сезон. Зато такой уклад подчёркивает главную ценность этого места — тишину и возможность отвлечься от городской суеты.
Участок без грядок и теплиц
На восьми сотках нет теплиц, больших огородов и бесконечных посадок. На участке растут яблони, черешня, смородина и ежевика. Сергей Соседов приезжал в Митяево не ради дачных работ. Здесь он отдыхал, читал книги и проводил время в спокойной обстановке. Розовый дом стал личным пространством, где важнее привычные вещи, воспоминания и отсутствие лишней суеты.