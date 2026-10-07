После смерти Сергея Соседова семью настигла новая беда: кто атакует близких, кому достанется наследство критика и что скрывает розовая дача?
Музыкального критика, журналиста и телеведущего Сергея Соседова похоронили 30 сентября на Перепечинском кладбище в Подмосковье. После трагедии внимание поклонников приковано к его 90-летней матери Антонине Петровне, а также к вопросам о семье и имуществе телеведущего. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Прощание с Сергеем Соседовым прошло в МосквеО смерти Сергея Соседова стало известно 23 сентября 2026 года. Телеведущему и музыкальному критику было 58 лет. По приведенной информации, он упал с лестницы в Якутии, после чего получил тяжелую травму головы и отек мозга. Тело журналиста доставили в Москву в цинковом гробу. Утром 30 сентября родные, коллеги и поклонники простились с телеведущим в Большом зале Троекуровского кладбища. Похоронили Соседова на Перепечинском кладбище в Подмосковье.
Последней работой критика на телевидении стал проект «ВИА Суперстар». Он входил в жюри шоу «Суперстар!» на НТВ, участвовал в «Суперстар! Битва сезонов» и выступал музыкальным экспертом в других программах.
«Для него это лучший уход»: как прошли похороны Сергея Соседова и почему семья музыкального критика отказалась общаться с журналистами?
Антонина Соседова осталась в квартире, где жила с сыномПосле похорон Сергея Соседова его мама Антонина Петровна решила остаться в московской двухкомнатной квартире, где она жила вместе с младшим сыном. Женщине 90 лет. Соседка семьи рассказала, что Антонина Петровна активна и самостоятельно занимается бытом. До трагедии она ходила за продуктами, готовила для себя и Сергея, поддерживала чистоту в квартире, ездила на дачу и разгадывала сложные судоку. Сейчас у матери телеведущего наблюдаются скачки давления. На церемонии прощания ей потребовалась помощь врача скорой помощи. Близкие поддерживают Антонину Петровну и готовы помочь при необходимости.
Старший сын, внуки и родственники поддерживают Антонину ПетровнуВопреки слухам в интернете, в семье Соседовых сохраняются хорошие отношения. Рядом с Антониной Петровной находятся старший сын Владимир Соседов, его жена, внучка Наталья и внук Алексей. Владимиру Соседову 66 лет. Он работает инженером. Родственники не стремятся к публичности и не дают интервью. По словам соседки, сын и внуки ежедневно звонят пожилой женщине, интересуются ее состоянием и заботятся о ней.
Мошенники уже пытались связаться с матерью телеведущегоПосле смерти Сергея Соседова Антонине Петровне начали звонить неизвестные. Они предлагали установить мемориальную табличку в память о телеведущем. Женщина не поддалась на уловки и быстро распознала мошенников. Ранее Сергей Соседов просил маму не открывать дверь незнакомцам и не пускать в квартиру посторонних. Теперь она старается не общаться с неизвестными по телефону.
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Какое наследство оставил Сергей СоседовСергей Соседов жил с матерью в родительской двухкомнатной квартире в спальном районе Москвы. Несколько лет назад телеведущий приобрел квартиру-студию рядом с метро «Полежаевская» и планировал сдавать ее, чтобы получать дополнительный доход на пенсии. Это имущество перейдет его матери.
Помимо московской недвижимости, с именем Сергея Соседова связывают и необычную дачу в деревне Митяево Московской области. Дом легко узнать по яркому розовому фасаду: телеведущий нередко приезжал туда из столицы, преодолевая путь на электричке, который занимал около четырёх часов. Участок площадью восемь соток скорее создан для спокойного отдыха, чем для масштабных дачных работ. Здесь нет многочисленных теплиц, грядок и бесконечных посадок — вместо этого растут яблони, черешня, смородина и ежевика.