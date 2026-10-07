07 октября 2026, 14:51

Церемония прощания (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Музыкального критика, журналиста и телеведущего Сергея Соседова похоронили 30 сентября на Перепечинском кладбище в Подмосковье. После трагедии внимание поклонников приковано к его 90-летней матери Антонине Петровне, а также к вопросам о семье и имуществе телеведущего. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Прощание с Сергеем Соседовым прошло в Москве Антонина Соседова осталась в квартире, где жила с сыном Старший сын, внуки и родственники поддерживают Антонину Петровну Мошенники уже пытались связаться с матерью телеведущего Какое наследство оставил Сергей Соседов

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