«Семьи у нас уже давно нет»: как после развода с Ксенией Алферовой и слухов об измене Егор Бероев начал новую жизнь с молодой женой?
Егор Бероев и Ксения Алферова долго считались одной из самых крепких пар российского кино. Однако актер сообщил, что супруги расстались еще в 2022 году и оформили развод. Позже появились сведения о новом браке артиста с молодой актрисой и балериной Анной Панкратовой. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Семейная история Егора БероеваЕгор Бероев вырос в известной актерской семье. Его дед Вадим Бероев прославился ролью майора Вихря в советском кино. Он родился в семье польской дворянки и осетинского врача. Дочь Вадима Бероева Елена продолжила актерскую династию. Она родила сына Егора от актера Вадима Михеенко. Союз родителей будущего артиста продлился недолго. По словам Михеенко, он называл сына «плодом любви», однако не участвовал в его воспитании. Родственники рассказывали Егору, что отец оставил семью. Эта история надолго повлияла на его отношение к родителю.
Спустя 35 лет Вадим Михеенко решил публично заговорить о сыне. Егор Бероев откликнулся на инициативу отца и возобновил с ним общение. Известно, что у Михеенко, помимо многочисленных романов, было девять официальных браков.
Как начался роман Бероева и АлферовойЕгор Бероев впервые увидел Ксению Алферову в конце 1990-х на пресс-конференции Первого канала. Актер позднее признавался, что сразу обратил внимание на девушку, но не решился познакомиться. Вторая встреча состоялась на съемках сериала «Московские окна». На этот раз Бероев начал ухаживать за Алферовой. Артист проявил настойчивость и убедил избранницу в серьезности своих намерений. В 2001 году пара расписалась без пышного торжества. В 2007-м у супругов родилась дочь Евдокия, которую близкие называют Дуней. Алферова в интервью не раз тепло отзывалась о муже. Она говорила, что считает Егора настоящим мужчиной не только на экране, но и в жизни.
Слухи о романе с Екатериной ГордеевойПервые разговоры о кризисе в семье появились в 2008 году. Тогда пресса приписывала Егору Бероеву роман с фигуристкой Екатериной Гордеевой. Они работали в одном сезоне шоу «Ледниковый период». Причиной слухов стали эмоциональные номера пары и их совместный обед в ресторане при отеле. В тот период Гордеева состояла в браке с олимпийским чемпионом Ильей Куликом и жила в США. Ксения Алферова участвовала в проекте вместе с Повиласом Ванагасом. Она публично не подтверждала слухи о неверности супруга и реагировала на публикации с иронией.
В 2012 году Людмила Крайнова, мать Александра Абдулова, рассказала журналистам о разговоре с Ириной Алферовой. По ее словам, Ирина Алферова якобы назвала отношения Бероева и Гордеевой серьезным романом. При этом сами Егор Бероев и Екатерина Гордеева публично эти сообщения не подтверждали.
Почему Егор Бероев и Ксения Алферова развелисьПосле истории с «Ледниковым периодом» Алферова и Бероев сохранили отношения. Они продолжали появляться вместе на мероприятиях и снимались в кино. Супруги сыграли в фильмах «Дорога к дому» и «На солнце вдоль рядов кукурузы». Летом 2023 года артисты вместе приезжали на фестиваль «В кругу семьи». Тогда Ксения Алферова говорила о прочности семьи, хотя отмечала критичный характер мужа.
Позже поклонники заметили перемены на премьере фильма «Золотой дубль». Бероев и Алферова приехали на мероприятие отдельно. Ксения не стала фотографироваться рядом с бывшим супругом и сидела в зале на расстоянии от него. После этого Егор Бероев объяснил ситуацию. Он заявил, что семьи у них нет уже давно, а расставание произошло в 2022 году. Артист отметил, что с уважением относится к годам, прожитым с Ксенией Алферовой, и желает ей счастья.
Новая жена Егора Бероева Анна ПанкратоваПосле новостей о разводе появились сообщения о новом браке Егора Бероева. Избранницей актера называют Анну Панкратову — актрису и балерину 2004 года рождения. Разница в возрасте между артистами составляет 19 лет. Анна всего на несколько лет старше Евдокии Бероевой, дочери актера от Ксении Алферовой. Панкратова окончила Московский хореографический колледж при театре «Гжель». Она родилась в Коломне и выросла в непубличной семье.
Сообщается, что Егор Бероев и Анна Панкратова познакомились в балетном классе хореографического училища Геннадия Ледяха, где девушка училась. Позднее они вместе работали над фильмом «Кукла». Панкратова получила в проекте главную роль. В августе 2026 года в СМИ появилась информация о беременности молодой супруги актера.