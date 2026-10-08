08 октября 2026, 14:43

Егор Бероев (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Егор Бероев и Ксения Алферова долго считались одной из самых крепких пар российского кино. Однако актер сообщил, что супруги расстались еще в 2022 году и оформили развод. Позже появились сведения о новом браке артиста с молодой актрисой и балериной Анной Панкратовой. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Семейная история Егора Бероева Как начался роман Бероева и Алферовой Слухи о романе с Екатериной Гордеевой Почему Егор Бероев и Ксения Алферова развелись Новая жена Егора Бероева Анна Панкратова

Семейная история Егора Бероева

Как начался роман Бероева и Алферовой

Егор Бероев и Ксения Алферова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Слухи о романе с Екатериной Гордеевой

Почему Егор Бероев и Ксения Алферова развелись

Новая жена Егора Бероева Анна Панкратова