Лена Катина объяснила, почему на самом деле была «второй ролью» в «Тату»
Лена Катина: я была теневой фигурой в «Тату» из-за разных темпераментов с Волковой
В начале 2000-х две школьницы в коротких юбках — Юля Волкова и Лена Катина — стали самым популярным и провокационным дуэтом в России, который заставил говорить о себе весь мир.
После оглушительного успеха группа распалась, однако в 2025 году «татушки» объединили о воссоединении. Лена Катина впервые рассказала, что произошло между солистками скандального коллектива. По ее словам, их с Юлей темпераменты всегда были слишком разными. Два ярких и эмоциональных человека, как Волкова, просто не ужились бы вместе.
«Мы всегда привлекали разных людей, на это и делали ставку. Мы кардинально разные, поэтому это хорошо работало. Поклонники всегда делились. У Юли всегда поклонников было больше. Я достаточно спокойная, теневая фигура. Юля темпераментная, яркая и эмоциональная. Два таких человека не ужились бы. Кто-то должен быть на вторых ролях. Я была теневой фигурой», — призналась артистка в беседе с Георгием Иващенко на «Радио 1».Во время интервью Волкова тоже перетягивала внимание на себя, заметила Катина.
«Юля быстро и много говорит. Когда у нас начинались интервью, я понимала, что ее точно не переговорю. У меня другой темп речи, отвечала на вопросы, когда мне лично их задавали», — рассказала певица.Катина отметила, что ее нисколько не обижало такое положение дел. Она приняла свою напарницу и комфортно существовала с ней, несмотря на разность интересов. Например, Юле нравились светские мероприятия, а Лена предпочитала провести вечер в отеле или в кругу близких.
«На каких-то светских мероприятиях меня не было. Мы тусили вместе, когда этого требовала работа. В личное время мне было это не интересно. Я могла остаться в номере и читать книгу, у меня даже кличка была "изба-читальня"», — поделилась аристка.