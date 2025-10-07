Лена Катина объяснила, почему на самом деле была «второй ролью» в «Тату»

07 октября 2025, 15:37

Лена Катина: я была теневой фигурой в «Тату» из-за разных темпераментов с Волковой

Солистки группы «Тату» (Фото: РИА Новости/Виктор Толочко)

В начале 2000-х две школьницы в коротких юбках — Юля Волкова и Лена Катина — стали самым популярным и провокационным дуэтом в России, который заставил говорить о себе весь мир.





После оглушительного успеха группа распалась, однако в 2025 году «татушки» объединили о воссоединении. Лена Катина впервые рассказала, что произошло между солистками скандального коллектива. По ее словам, их с Юлей темпераменты всегда были слишком разными. Два ярких и эмоциональных человека, как Волкова, просто не ужились бы вместе.

«Мы всегда привлекали разных людей, на это и делали ставку. Мы кардинально разные, поэтому это хорошо работало. Поклонники всегда делились. У Юли всегда поклонников было больше. Я достаточно спокойная, теневая фигура. Юля темпераментная, яркая и эмоциональная. Два таких человека не ужились бы. Кто-то должен быть на вторых ролях. Я была теневой фигурой», — призналась артистка в беседе с Георгием Иващенко на «Радио 1».

«Юля быстро и много говорит. Когда у нас начинались интервью, я понимала, что ее точно не переговорю. У меня другой темп речи, отвечала на вопросы, когда мне лично их задавали», — рассказала певица.

«На каких-то светских мероприятиях меня не было. Мы тусили вместе, когда этого требовала работа. В личное время мне было это не интересно. Я могла остаться в номере и читать книгу, у меня даже кличка была "изба-читальня"», — поделилась аристка.