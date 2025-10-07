19-летняя невеста Лепса пошутила про следующего мужа
Аврора Киба заявила об ожиданиях дорогих подарков от следующего мужа
Возлюбленная народного артиста Григория Лепса, 19‑летняя Аврора Киба, с иронией отозвалась о дорогостоящих подарках певца. Об этом пишет «Лента.ру».
Киба прокомментировала снимки с Парижской недели моды, где Лорен Санчес — жена миллиардера Джеффа Безоса — и Джорджина Родригес, невеста Криштиану Роналду, позируют с массивными бриллиантовыми кольцами общей стоимостью около 12 млн долларов.
«Что тут скажешь... Оставим это для второго мужа. Пожалеем Гришу, а то придется всему шоу-бизнесу скидываться», — приводятся слова Кибы.
Ранее сам Лепс рассказал о предстоящей свадьбе с Авророй. 63‑летний певец опроверг слухи о тайной регистрации брака и пообещал, что торжество будет публичным, назвав его «свадьбой десятилетия» и добавив, что до «свадьбы века» ему не хватает «миллионов триста».