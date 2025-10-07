«Согласилась выйти замуж за актера после недели работы над общим спектаклем»: Светлане Щедриной 43 года. Как сегодня живет актриса?
Светлана Щедрина — российская актриса театра и кино, известная зрителям по таким проектам, как «Тайны следствия», «Вепрь», «Мать и мачеха» и «Рассвет в Санторини». Ее путь к успеху начался в Ленинграде, где она с ранних лет проявляла интерес к искусству. В материале «Радио 1» мы расскажем о творческой карьере Светланы, ее ролях и личной жизни.
Ранние годы и начало творческого путиСветлана Щедрина родилась 8 октября 1982 года в Ленинграде в обычной семье рабочих. С детства она увлекалась музыкой и даже занималась в музыкальной школе по классу фортепиано. В 12 лет Светлана начала посещать театральную студию при фонде композитора Виктора Резникова, где впервые задумалась о карьере актрисы.
После школы Светлана поступила в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства на курс Сергея Паршина. Обучение в академии стало важным этапом в жизни и подготовило её к будущей актерской карьере.
Театральная карьераПо окончании академии Светлана вошла в состав театра «Приют комедианта». Он стал для нее стартовой площадкой, где она получила ценный опыт и начала развивать свои актерские навыки. В 2009 году актриса перешла в Драматический театр на Васильевском, продолжая активно участвовать в театральных постановках.
Кинодебют и популярные ролиКинодебют Светланы Щедриной состоялся в 2002 году. Она снялась в нескольких проектах, среди которых выделяются «Тайны следствия», приключенческая драма «Фаворский» и мелодрама «Три цвета любви». Также зрители могли увидеть ее в сериале «Опера. Хроники убойного отдела».
Светлана продолжает радовать поклонников новыми ролями. Она снялась в таких фильмах, как «Дом у большой реки», «Ковбои», «Майор полиции», «Шаман», «Сад», «Кроличья лапа», «Хвост», «Беглец», «Такая работа», «Никогда не разговаривай с незнакомками» и многих других.