07 октября 2025, 15:13

Светлана Щедрина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Светлана Щедрина — российская актриса театра и кино, известная зрителям по таким проектам, как «Тайны следствия», «Вепрь», «Мать и мачеха» и «Рассвет в Санторини». Ее путь к успеху начался в Ленинграде, где она с ранних лет проявляла интерес к искусству. В материале «Радио 1» мы расскажем о творческой карьере Светланы, ее ролях и личной жизни.





Содержание Ранние годы и начало творческого пути Театральная карьера Кинодебют и популярные роли Личная жизнь Светлана Щедрина сейчас

Ранние годы и начало творческого пути

Фото: iStock/Vladislav Zolotov



Театральная карьера

Кинодебют и популярные роли

Фото: iStock/fergregory



Личная жизнь

Светлана Щедрина сейчас