Достижения.рф

«Согласилась выйти замуж за актера после недели работы над общим спектаклем»: Светлане Щедриной 43 года. Как сегодня живет актриса?

Светлана Щедрина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Светлана Щедрина — российская актриса театра и кино, известная зрителям по таким проектам, как «Тайны следствия», «Вепрь», «Мать и мачеха» и «Рассвет в Санторини». Ее путь к успеху начался в Ленинграде, где она с ранних лет проявляла интерес к искусству. В материале «Радио 1» мы расскажем о творческой карьере Светланы, ее ролях и личной жизни.



Ранние годы и начало творческого пути

Светлана Щедрина родилась 8 октября 1982 года в Ленинграде в обычной семье рабочих. С детства она увлекалась музыкой и даже занималась в музыкальной школе по классу фортепиано. В 12 лет Светлана начала посещать театральную студию при фонде композитора Виктора Резникова, где впервые задумалась о карьере актрисы.

После школы Светлана поступила в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства на курс Сергея Паршина. Обучение в академии стало важным этапом в жизни и подготовило её к будущей актерской карьере.

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Театральная карьера

По окончании академии Светлана вошла в состав театра «Приют комедианта». Он стал для нее стартовой площадкой, где она получила ценный опыт и начала развивать свои актерские навыки. В 2009 году актриса перешла в Драматический театр на Васильевском, продолжая активно участвовать в театральных постановках.

Кинодебют и популярные роли

Кинодебют Светланы Щедриной состоялся в 2002 году. Она снялась в нескольких проектах, среди которых выделяются «Тайны следствия», приключенческая драма «Фаворский» и мелодрама «Три цвета любви». Также зрители могли увидеть ее в сериале «Опера. Хроники убойного отдела».

Светлана продолжает радовать поклонников новыми ролями. Она снялась в таких фильмах, как «Дом у большой реки», «Ковбои», «Майор полиции», «Шаман», «Сад», «Кроличья лапа», «Хвост», «Беглец», «Такая работа», «Никогда не разговаривай с незнакомками» и многих других.

Фото: iStock/fergregory

Личная жизнь

Светлана Щедрина замужем за актером Алексеем Васильевым. Пара познакомилась в театре «Приют комедиантов», мужчина сделал ей предложение спустя всего неделю после начала совместной работы над спектаклем. Светлана согласилась, и с тех пор они поддерживают крепкие семейные отношения. Актриса признается, что любит вести домашний быт и готовить, что добавляет уюта в их семью.

Светлана Щедрина сейчас

Светлана Щедрина продолжает активно сниматься в кино и выступать на театральной сцене, радуя своих поклонников новыми ролями. Ее творческий путь вдохновляет многих, а разнообразие ролей демонстрирует ее талант и преданность искусству.
Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0