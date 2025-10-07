Рэпер Macan сможет писать песни и выпускать треки в армии

07 октября 2025, 13:40

Андрей Косолапов (Фото: Instagram*/1macan)

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) сообщил, что в ближайшее время пройдет срочную службу в рядах Вооружённых сил России. Об этом артист заявил в своих соцсетях, опубликовав фото из московского военного комиссариата.





Ранее в СМИ появлялась информация о том, что музыкант якобы проигнорировал шесть повесток, находясь за пределами страны. Однако позже Macan опроверг эти слухи, назвав сообщения о его «уклонении» вымыслом журналистов.



Комментируя ситуацию, председатель Военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин в беседе с изданием «Абзац» отметил, что армия не должна негативно повлиять на творческую карьеру исполнителя.





«Специальных послаблений для деятелей культуры у вооруженных сил не предусмотрено. Тем не менее есть специальные части, которые занимаются культурной деятельностью. Его туда могут отправить. Юристам артиста нужно предоставить сведения о его творчестве для распределения именно в эту часть. В таком случае он сможет писать песни и передавать их доверенным лицам на гражданку для релиза», — сказал Тригнин.