Лена Катина призналась, что думает о Пугачёвой, спевшей хит «Тату»
Лена Катина: Круто, что Пугачёва поёт песни «Тату»
Звёзды нулевых Юлия Волкова и Елена Катина в мае этого года объявили о возрождении группы «Тату». Уже 19 июля в Крыму артистки дали большой концерт, доказав, что их хиты по-прежнему находят отклик у публики.
В подкасте Георгия Иващенко на «Радио 1» Лена Катина рассказала о возрождении дуэта и прокомментировала тот факт, что их главный хит перепели Алла Пугачёва и София Ротару.
«Тату» — это культовая группа, и песни у нас классные», — рассуждает певица об объединении дуэта.Ведущий подкаста напомнил, что в 2021 году Алла Пугачёва и София Ротару перепели хит «Нас не догонят». Эта композиция вошла в трибьют-альбом, состоящий из 26 песен группы. Катина объяснила, что авторство песен принадлежит не им, поэтому согласия на исполнения хитов не требовалось. Отдельно певица высказалась об Алле Пугачевой.
«Аллу Борисовну я очень люблю и уважаю. Она такой столб шоу-бизнеса в течение огромного количества лет. Круто, что Пугачёва поёт песни "Тату"», — заключила Катина.