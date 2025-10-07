Лена Катина призналась, что думает о Пугачёвой, спевшей хит «Тату»

07 октября 2025, 15:00

Лена Катина: Круто, что Пугачёва поёт песни «Тату»

Лена Катина (Фото: Радио 1)

Звёзды нулевых Юлия Волкова и Елена Катина в мае этого года объявили о возрождении группы «Тату». Уже 19 июля в Крыму артистки дали большой концерт, доказав, что их хиты по-прежнему находят отклик у публики.





В подкасте Георгия Иващенко на «Радио 1» Лена Катина рассказала о возрождении дуэта и прокомментировала тот факт, что их главный хит перепели Алла Пугачёва и София Ротару.

«Тату» — это культовая группа, и песни у нас классные», — рассуждает певица об объединении дуэта.

«Аллу Борисовну я очень люблю и уважаю. Она такой столб шоу-бизнеса в течение огромного количества лет. Круто, что Пугачёва поёт песни "Тату"», — заключила Катина.