Участница «Мисс Россия-2025» Оганезова раскритиковала победительницу конкурса
Одна из участниц национального конкурса красоты «Мисс Россия-2025» Алиса Оганезова выразила недовольство организацией мероприятия и заявила о привилегиях, предоставленных победительнице Анастасии Вензе. Свои претензии девушка озвучила в социальных сетях.
По словам Алисы, Венза присоединилась к конкурсу всего за неделю до финала и с тех пор пользовалась особыми условиями, которые не были доступны другим участницам. Так, она редко посещала обязательные репетиции и не участвовала в благотворительном проекте конкурса.
Кроме того, Оганезова отметила, что сама Венза выбирала, какие фотографии будут опубликованы, в то время как для остальных конкурсанток этот вопрос контролировали организаторы. По словам Алисы, после появления Анастасии у многих участниц возникли подозрения, что именно она станет победительницей.
На данный момент организаторы конкурса официальных комментариев по этому поводу не предоставили.
Читайте также: