Участница «Мисс Россия-2025» Оганезова раскритиковала победительницу конкурса

07 октября 2025, 12:25

Алиса Оганезова (Фото: Instagram*/alice_world_)

Одна из участниц национального конкурса красоты «Мисс Россия-2025» Алиса Оганезова выразила недовольство организацией мероприятия и заявила о привилегиях, предоставленных победительнице Анастасии Вензе. Свои претензии девушка озвучила в социальных сетях.