«Больной человек»: Бородин призвал убрать Прохора Шаляпина со сцены
Глава ФПБК Бородин призвал убрать со сцены Прохора Шаляпина
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал срочно убрать певца Прохора Шаляпина со сцены. Об этом сообщает издание «Абзац».
Общественник подчеркнул, что на сцене и в медиа не место таким «больным людям».
«Шаляпина нужно в срочном порядке обследовать. Я не могу даже прокомментировать вещи, которые он несёт в массы. Популяризация отдыха с бабулями, безработицы и альфонства», – заявил Бородин.Также он раскритиковал артиста за оскорбление детей и призвал обратить на него внимание.
Ранее Шаляпин подвергся резкой критике в соцсетях после неудачной шутки в шоу «Дети против». На вопрос одного из участников, работал ли певец грузчиком, артист ответил, что оставил эту должность ребёнку. Пользователи интернета восприняли это как унижение как профессии, так и самого мальчика.