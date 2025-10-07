«Больной человек»: Бородин призвал убрать Прохора Шаляпина со сцены

07 октября 2025, 11:49

Глава ФПБК Бородин призвал убрать со сцены Прохора Шаляпина

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал срочно убрать певца Прохора Шаляпина со сцены. Об этом сообщает издание «Абзац».





Общественник подчеркнул, что на сцене и в медиа не место таким «больным людям».





«Шаляпина нужно в срочном порядке обследовать. Я не могу даже прокомментировать вещи, которые он несёт в массы. Популяризация отдыха с бабулями, безработицы и альфонства», – заявил Бородин.