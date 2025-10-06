Бритни Спирс травмировала ногу и руку, упав с лестницы у подруги
Певица Бритни Спирс сообщила поклонникам о травме, полученной после падения с лестницы. В личном блоге певица рассказала, что пострадали нога и рука.
«Я упала с лестницы в доме моей подруги… Это было ужасно… Она то и дело выскакивает, не уверена, что она сломана, но пока на месте! Слава Богу», — написала она.Несмотря на травму, Спирс продолжает традиционно танцевать. В запрещённой соцсети певица опубликовала ролик, где демонстрирует движения в роскошном платье с перевязанной рукой и ногой.
Кроме того, Бритни поделилась, что ей пришлось попрощаться с сыновьями, которые уехали на остров Мауи. Певица отметила, что не жалуется, а делится событиями через социальные сети, чтобы получить поддержку от поклонников, и пожелала им хорошего дня.