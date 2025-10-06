Бритни Спирс травмировала ногу и руку, упав с лестницы у подруги

06 октября 2025, 20:41

Поп-дива Бритни Спирс рассказала о падении с лестницы и травме ноги

Бритни Спирс (Фото: Instagram* / @britneyspears)

Певица Бритни Спирс сообщила поклонникам о травме, полученной после падения с лестницы. В личном блоге певица рассказала, что пострадали нога и рука.







«Я упала с лестницы в доме моей подруги… Это было ужасно… Она то и дело выскакивает, не уверена, что она сломана, но пока на месте! Слава Богу», — написала она.