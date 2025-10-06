«Захотел переспать со старухой»: Алкоголизм, ЭКО и разница в 16 лет. Что известно об отношениях Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова

06 октября 2025, 14:12

Лера Кудрявцева (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Встреча двух ярких судеб на пересечении мира шоу-бизнеса и спорта стала началом необычной истории любви Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова. Их роман прошел через испытания и радости, включая рождение дочери. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Встреча двух миров Быстрые шаги Новая жизнь и проблемы Битва с зависимостью Общение через соцсети Попытка примирения

Встреча двух миров

Он захотел переспать со старухой, а я с молодым. И что-то затянуло, — шутила Кудрявцева.

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram* @leratv)

Быстрые шаги

Новая жизнь и проблемы

«Я ушла от мужа. Алкоголь – зло», — заявила телеведущая в социальных сетях.

Битва с зависимостью

«Я делала всё возможное: спасала, лечила, отправляла на рехабы и кодировки. Но это не заканчивается. Я устала», — написала она, но вскоре удалила пост.

Общение через соцсети

Маша (Фото: Instagram* @leratv)



Попытка примирения

«Мы подошли к финальной точке», — намекнула Лера.