«Захотел переспать со старухой»: Алкоголизм, ЭКО и разница в 16 лет. Что известно об отношениях Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова
Встреча двух ярких судеб на пересечении мира шоу-бизнеса и спорта стала началом необычной истории любви Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова. Их роман прошел через испытания и радости, включая рождение дочери. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Встреча двух мировВ 2012 году, когда Лера Кудрявцева, уже известная телеведущая с двумя разводами, зашла в один московский ресторан, она даже не могла предположить, что встретит свою любовь. Там сидел Игорь Макаров, 25-летний хоккеист, который только начинал свою карьеру. Искра между ними возникла мгновенно. Разница в возрасте в 16 лет не смущала никого. Мужчина увидел в Лере не просто красивую женщину, а ту, с кем хотел бы строить будущее.
Он захотел переспать со старухой, а я с молодым. И что-то затянуло, — шутила Кудрявцева.
Быстрые шагиОни начали встречаться и вскоре стали вместе жить. Лера часто поддерживала Игоря на его матчах за петербургский СКА. Через год после знакомства он сделал ей предложение, она с радостью согласилась. Их свадьба стала настоящим событием: роскошное торжество с множеством звездных гостей обошлось им в 5 миллионов рублей. Лера в белом платье и Игорь в костюме выглядели как герои сказки. В тот день они были по-настоящему счастливы.
Новая жизнь и проблемыПосле трёх попыток ЭКО в 47 лет Лера Кудрявцева подарила Игорю дочку Марию. Рождение ребенка стало для Леры настоящим чудом. Игорь обожал свою дочь, и это еще больше укрепило их связь. Но счастье не могло длиться вечно. К 2024 году начали появляться слухи о проблемах в их отношениях. Лера открыто говорила, что причиной стало алкогольное увлечение Игоря. Пара объявила о расставании.
«Я ушла от мужа. Алкоголь – зло», — заявила телеведущая в социальных сетях.
Битва с зависимостьюНовый год 2024 Лера провела в Дубае с дочкой. Это стало толчком для Игоря: он решил взять себя в руки, и Лера вернулась к нему. Но весной 2025 года она снова заговорила о его зависимости. Брак снова рухнул.
«Я делала всё возможное: спасала, лечила, отправляла на рехабы и кодировки. Но это не заканчивается. Я устала», — написала она, но вскоре удалила пост.
Общение через соцсетиСупруги продолжали общаться через социальные сети, иногда срываясь на упреки и обиды. Фанаты гадали, вернутся ли они друг к другу ради дочери.
Попытка примирения1 сентября 2025 года они решили помириться, по крайней мере ради Маши. Вместе супруги отвели ее в первый класс и появились на линейке как ни в чем не бывало.
«Мы подошли к финальной точке», — намекнула Лера.
Что будет дальше между ними — полное примирение или просто дружба ради дочери — неизвестно. Но одно ясно: их история показывает, что любовь может пережить даже самые трудные времена, если есть за что бороться.