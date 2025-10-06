Достижения.рф

Звезда «Папиных дочек» Казаков требует алименты от бывшей супруги

Михаил Казаков (Фото: Instagram* / @kazakovfly)

Актёр Михаил Казаков, известный по роли Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки», подал встречный иск к своей бывшей жене Елене Казаковой.



По информации РИА Новости, он требует выплаты алиментов на содержание их общего сына. Иск подан в районный суд, а не в мировой, как это обычно происходит.

Ранее суд уже вынес приказ о ежемесячных выплатах на ребёнка, который должен проживать с отцом, однако позже это решение было отменено.

Стоит отметить, что сам Казаков числился в реестре неплательщиков алиментов. Он признавал отцовство не только над сыном, но и над дочерью, родившейся в браке, за которой также формировались задолженности по выплатам.

Софья Метелева

