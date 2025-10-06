Звезда «Папиных дочек» Казаков требует алименты от бывшей супруги
Актёр Михаил Казаков, известный по роли Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки», подал встречный иск к своей бывшей жене Елене Казаковой.
По информации РИА Новости, он требует выплаты алиментов на содержание их общего сына. Иск подан в районный суд, а не в мировой, как это обычно происходит.
Ранее суд уже вынес приказ о ежемесячных выплатах на ребёнка, который должен проживать с отцом, однако позже это решение было отменено.
Стоит отметить, что сам Казаков числился в реестре неплательщиков алиментов. Он признавал отцовство не только над сыном, но и над дочерью, родившейся в браке, за которой также формировались задолженности по выплатам.
Читайте также: