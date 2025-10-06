Звезда «Папиных дочек» Казаков требует алименты от бывшей супруги

06 октября 2025, 14:17

Михаил Казаков подал встречный иск к бывшей жене о взыскании алиментов

Михаил Казаков (Фото: Instagram* / @kazakovfly)

Актёр Михаил Казаков, известный по роли Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки», подал встречный иск к своей бывшей жене Елене Казаковой.