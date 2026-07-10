Лепс, сенатор и клеймо разлучницы: как прошла закрытая свадьба SHAMANа и Мизулиной, которую Собчак уже назвала пиар-сценарием
Певец SHAMAN и известный государственный и политический деятель Екатерина Мизулина в День семьи, любви и верности, 8 июля, рассекретили то, о чём ходили слухи последние несколько месяцев. Видео с камерного торжества в одном из ресторанов на Патриарших прудах, которое состоялось ещё 13 июня, мгновенно разлетелось по соцсетям. Внимательные зрители заметили, что празднование в столице не было официальной церемонией. Как оказалось, на самом деле молодые люди расписались ещё в ноябре 2025 года в Донецке. Почему пара скрывала дату свадьбы и что на самом деле происходит в их отношениях, читайте в материале «Радио 1».
Почему выбор пал на 13 июня?Дату выбрали не случайно: как сообщает «СтарХит», ровно за три года до свадьбы, 13 июня, Дронов и Мизулина познакомились на совместном стриме. Именно этот день влюблённые и решили сделать семейным праздником. Банкет состоялся в одном из ресторанов на Патриарших прудах в Москве. Мероприятие прошло в узком кругу — пара не стремилась к широкой огласке. Зал оказался практически пуст, а атмосфера получилась по-настоящему домашней. Среди приглашённых были самые близкие люди. На торжестве присутствовала мать невесты Елена Мизулина, а также давний друг и коллега SHAMAN — Григорий Лепс.
Свадебный дуэт: как выглядели молодожёныДля торжества в столице 41-летняя Екатерина остановилась на романтичном кружевном наряде. Платье с полупрозрачной фактурой, открытыми плечами и пышным бантом превратило её в героиню классического голливудского кино. 34-летний Ярослав выбрал традиционный чёрный смокинг с бабочкой и белой рубашкой. Вместе они выглядели безупречно — строгий мужчина и романтичная невеста. Ажурное одеяние — лишь один из двух нарядов, которые сменила невеста. Первая церемония прошла в ноябре 2025 года в Донецке и кардинально отличалась по стилю. Тогда влюблённые появились в экипировке цвета хаки, больше похожей на военную форму. Роспись оказалась спонтанной — пара приехала в Донбасс по рабочим вопросам и неожиданно для себя решила оформить отношения. На той скромной церемонии среди гостей присутствовал даже руководитель ДНР Денис Пушилин.
Чувства не подчиняются правиламРоман Ярослава Дронова и Екатерины Мизулиной с первых дней обрастал сплетнями. В сети активно обсуждали, что директор Лиги безопасного интернета разрушила его брак с Еленой Мартыновой. SHAMANу пришлось публично защищать возлюбленную. Артист чётко обозначил хронологию событий: заявление на развод он подал ещё в сентябре, а встречаться с будущей женой начал лишь в конце декабря.
«Мне обидно, что на Кате ставят клеймо разлучницы. Причём, не зная всей ситуации, от недостатка информации», — возмущённо заявил певец изданию «СтарХит».
При этом Ярослав подчёркивал, что нашёл в Екатерине свой идеал.
«Когда подходишь к двери дома, ты уже слышишь запах вкусного ужина, тебе открывает радостная Катерина в платье, прямо как с картинки, — просто сердце радуется. Человек тебя любит таким, какой ты есть, не меняя ничего. Она очень скромная, тихая в жизни. Она очень женственная. Катерина — прекрасная хозяйка, хорошо готовит», — рассказал любимец публики в программе «12 вопросов взрослому».
Однозначный восторг зрителей и недоверчивость СобчакОпубликованное видео вызвало восторженную реакцию поклонников пары. В комментариях зрители желали супругам счастья, любви и долгих лет совместной жизни, подчёркивая, насколько гармонично они смотрятся вместе. Однако нашлись и те, кто смотрит на этот союз с сомнением.
Ксения Анатольевна в эфире своего YouTube-проекта «Осторожно: Собчак» подвергла критике историю любви артиста и его избранницы. Теледива заявила, что весь этот роман — «спланированный сценарий» и пиар-ход для подростковой аудитории. Железная леди российского шоу-бизнеса предрекла паре череду медийных выходов, совместных клипов и откровенных интервью, которые в финале приведут к расставанию.
ПостскриптумВ откровенном интервью изданию «Стархит» музыкант приоткрыл завесу тайны. Ярослав поведал о некоторых подробностях своих отношений с возлюбленной и объяснил, почему они буквально не отходят друг от друга. Оказалось, что нынешняя супруга обладает совершенно особым характером, которого не было ни у одной из его прежних спутниц.
«Я не могу сказать, что она сопровождает меня. Наоборот, мы неразлучники. Это наше абсолютное желание. А Екатерина, не знаю, как это у неё получается, но она наполняет меня! Когда я уставший прихожу домой, ей ничего не надо делать или говорить, надо просто побыть рядом, помолчать, — и я чувствую себя наполненным, физически становится лучше», — признал певец.