Лепс, сенатор и клеймо разлучницы: как прошла закрытая свадьба SHAMANа и Мизулиной, которую Собчак уже назвала пиар-сценарием

10 июля 2026, 12:36

SHAMAN (Ярослав Дронов) и его супруга (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Певец SHAMAN и известный государственный и политический деятель Екатерина Мизулина в День семьи, любви и верности, 8 июля, рассекретили то, о чём ходили слухи последние несколько месяцев. Видео с камерного торжества в одном из ресторанов на Патриарших прудах, которое состоялось ещё 13 июня, мгновенно разлетелось по соцсетям. Внимательные зрители заметили, что празднование в столице не было официальной церемонией. Как оказалось, на самом деле молодые люди расписались ещё в ноябре 2025 года в Донецке. Почему пара скрывала дату свадьбы и что на самом деле происходит в их отношениях, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Почему выбор пал на 13 июня? Свадебный дуэт: как выглядели молодожёны Чувства не подчиняются правилам Однозначный восторг зрителей и недоверчивость Собчак Постскриптум

Почему выбор пал на 13 июня?



Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Свадебный дуэт: как выглядели молодожёны



SHAMAN / Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (фото: Telegram @shaman_channel)

Чувства не подчиняются правилам

«Мне обидно, что на Кате ставят клеймо разлучницы. Причём, не зная всей ситуации, от недостатка информации», — возмущённо заявил певец изданию «СтарХит».

«Когда подходишь к двери дома, ты уже слышишь запах вкусного ужина, тебе открывает радостная Катерина в платье, прямо как с картинки, — просто сердце радуется. Человек тебя любит таким, какой ты есть, не меняя ничего. Она очень скромная, тихая в жизни. Она очень женственная. Катерина — прекрасная хозяйка, хорошо готовит», — рассказал любимец публики в программе «12 вопросов взрослому».

Однозначный восторг зрителей и недоверчивость Собчак



Ксения Собчак (Фото: Инстаграм* @xenia_sobchak)

Постскриптум

«Я не могу сказать, что она сопровождает меня. Наоборот, мы неразлучники. Это наше абсолютное желание. А Екатерина, не знаю, как это у неё получается, но она наполняет меня! Когда я уставший прихожу домой, ей ничего не надо делать или говорить, надо просто побыть рядом, помолчать, — и я чувствую себя наполненным, физически становится лучше», — признал певец.