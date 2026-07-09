Стало известно, какая недвижимость есть у Алсу
Стало известно, какая недвижимость есть у певицы Алсу. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
На протяжении многих лет главным семейным гнездом звезды был четырехэтажный особняк в селе Усово на Рублевском шоссе, занимающий площадь около 3000 квадратных метров. Цена этого дома неизвестна, но аналогичные резиденции в этом районе сегодня оцениваются в сотни миллионов рублей.
После свадьбы с Яном Абрамовым Алсу переехала в элитный жилой комплекс «Триумф-Палас», где их квартира находится на 57 этаже, у самого шпиля здания. Отсюда открывается захватывающий вид на Москву. В настоящее время квартиры в этом комплексе стоят более 160 миллионов рублей, в зависимости от площади и расположения этажа.
Еще раньше родители подарили Алсу квартиру на Никитском бульваре, которую она получила на совершеннолетие. Пока артистка училась в Лондоне и гастролировала, недвижимость оставалась в том виде, в каком ее оформила семья. Приезжая в Москву, певица останавливалась здесь как в отеле. У Алсу также есть недвижимость в Лондоне — квартира в престижном районе St John's Wood, неподалеку от знаменитого стадиона Lord's Cricket Ground.
Стоит отметить, что отец знаменитости также подарил своим внучкам резиденцию в поселке Орловка недалеко от Севастополя. На ее территории расположены собственный пляж, причал для яхты, конюшня, теннисный корт, вертолетная площадка и даже мечеть.
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