Стало известно, какая недвижимость есть у Алсу

09 июля 2026, 15:20

Певица Алсу владеет квартирой в Лондоне и дворцом на Рублевке

Певица Алсу (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Стало известно, какая недвижимость есть у певицы Алсу. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».