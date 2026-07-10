«Чуть не вырвало»: Винокур рассказал, как бросил курить

10 июля 2026, 15:47

Владимир Винокур признался, что бросил курить из-за проблем со здоровьем

Владимир Винокур (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Юморист Владимир Винокур признался, что имел вредную привычку в виде курения, от которой ему давно удалось избавиться из-за серьезной угрозы для здоровья.





В разговоре с Общественной Службой Новостей артист заявил, что считает курение одной из самых плохих зависимостей наравне с игроманией и употреблением алкоголя и наркотиков. Сам же он бросил курить благодаря одному случаю.





«Как-то я прилетел в Австралию. Там у меня должен был быть концерт, но как только мы приземлились, я не мог сказать ни слова. Во рту был отек, кашель. Меня госпитализировали, и врач, которая осматривала, сказала: если продолжу курить, то появится онкология», — рассказал Винокур.