Попал на пикантное видео, изменил, а теперь не узнает близких и не чувствует ноги: что произошло с мужем Наташи Королёвой?

10 июля 2026, 15:38

Сергей Глушко (Фото: Инстаграм* @tarzan___official)

Сергей Глушко очнулся в больничной палате и не сразу понял, кто он и как здесь оказался. Врачи диагностировали вывих обеих ног и самое пугающее — временную амнезию. Что за трагедия разыгралась в трёхэтажном особняке Наташи Королёвой, и возвращается ли сейчас память к легендарному стриптизёру, расскажет «Радио 1».





Содержание Особняк, самовар и госпитализация: что случилось с «Тарзаном» Личная жизнь звезды мужского стриптиза Предательство, потеря имущества и шантаж Паша Воля, Настя Волочкова и годовщина: кто ошибся с прогнозами

Особняк, самовар и госпитализация: что случилось с «Тарзаном»



Сергей Глушко (Фото: Инстаграм* @tarzan___official)

Личная жизнь звезды мужского стриптиза



Сергей Глушко (Фото: Инстаграм* @tarzan___official)

«Может, кого-то расстрою, но я не отбивал Наташку у Игоря. Когда мы начали общаться, они уже год не жили вместе. Знаю, что меня ненавидит полстраны до сих пор, но я не был причиной их расставания», — цитирует Тарзана телеканал «78.ru».



Тарзан и Наташа Королёва с сыном (Фото: Инстаграм* @tarzan___official)

Предательство, потеря имущества и шантаж

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«Меня развели. Я повёлся, без всякой любви, потому что она у меня одна. Эти женщины обладали целым набором веществ, которые ввели меня в полное состояние неадеквата, и произошло то, что произошло».

Паша Воля, Настя Волочкова и годовщина: кто ошибся с прогнозами



Наташа Королёва (Фото: Инстаграм* @koroleva__star)

«О том, что так сказал Павел Воля, я ничего не знаю. Программу с Настей тоже сама не смотрела. Мне кто-то написал об этом. Я ничего не поняла сначала. А потом мне говорят: «Настя Волочкова сказала!». А-а-а, Настя! Ей можно, пускай рассказывает», — шутя, ответила Королёва «78.ru».