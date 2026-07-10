Попал на пикантное видео, изменил, а теперь не узнает близких и не чувствует ноги: что произошло с мужем Наташи Королёвой?
Сергей Глушко очнулся в больничной палате и не сразу понял, кто он и как здесь оказался. Врачи диагностировали вывих обеих ног и самое пугающее — временную амнезию. Что за трагедия разыгралась в трёхэтажном особняке Наташи Королёвой, и возвращается ли сейчас память к легендарному стриптизёру, расскажет «Радио 1».
Особняк, самовар и госпитализация: что случилось с «Тарзаном»Поклонников Наташи Королёвой и Сергея Глушко взбудоражила срочная новость из светской хроники. В семье звёздной пары произошла настоящая «драма», о которой немедленно сообщили все СМИ. Выяснилось, что «Тарзан» решил затеять ремонт. Артист взялся обновлять гостиную в их загородной резиденции. Этот трёхэтажный особняк площадью 1000 квадратных метров достался певице после развода с Игорем Николаевым. Роскошное поместье находится в подмосковном Крёкшино, всего в 20 километрах от МКАД. Именно этот масштабный бытовой ремонт и стал главной сенсацией для прессы и поклонников звёздной пары. Как оказалось, 56-летний Сергей Витальевич установил стремянку в центре собственной гостиной с очень высокими потолками и поднялся на верхнюю ступень прочной немецкой конструкции. Так шоумен рассчитывал оценить масштаб пространства и наметить для ремонтной бригады план будущих работ. Именно в этот момент в зал вошла его супруга Наташа Королёва. Перед собой она везла нагруженную тележку с самоваром, посудой и яблочным пирогом. Неожиданное появление жены и шум от тележки застали Глушко врасплох. Потеряв равновесие, Тарзан сорвался вниз. Однако приземлился не на твёрдый пол, а прямо на сервировочный столик с угощением. После неудачного падения у артиста диагностировали вывих обеих ног и временную амнезию. Врачи экстренно госпитализировали пострадавшего. Сейчас глава семейства проходит реабилитацию в престижной клинике. По словам певицы, супруг уже идёт на поправку: сам может принимать пищу и начал узнавать близких.
Личная жизнь звезды мужского стриптизаПуть Сергея Глушко от военного офицера РВСН до знаменитого артиста оригинального жанра оказался полон неожиданных поворотов. За ярким образом Тарзана скрываются не только сценический успех, но и бурная личная жизнь. Его первые романтические истории начались ещё до выхода на большую сцену. После окончания Военно-космической академии молодой специалист вернулся на космодром в Плесецк для прохождения стажировки. Первая встреча, изменившая всё, произошла в родном городе старшего лейтенанта — Мирном: у стен местного ресторана Сергей познакомился с Еленой Переведенцевой. Елена оказалась девушкой с характером; чтобы добиться её расположения, Сергею пришлось проявить чудеса настойчивости. Настоящий подвиг молодой человек совершил на день рождения избранницы.
В лютый мороз офицер проехал 600 километров до Архангельска ради живых цветов. Этот поступок покорил возлюбленную, и вскоре они поженились. Молодая семья быстро получила ведомственное жилье. Карьера Сергея тоже пошла в гору. Всего за год бывший курсант дослужился до начальника инженерного отделения. Однако семейная идиллия быстро закончилась. Переломным стал 1995 год. Экономический коллапс ударил по закрытому военному городку. Военным практически перестали платить жалование, и семье приходилось выживать на продуктовые пайки. На фоне тяжёлых бытовых условий отношения ухудшились. Финальной точкой стало решение Сергея уволиться из армии. Этот шаг разрушил брак окончательно, и супруги развелись. Судьбоносный поворот случился в московском ночном клубе — там перспективный военный познакомился с Наташей Королёвой. На тот момент певица была официально замужем за Игорем Николаевым, да и сам Глушко ещё не был свободен.
Наташу впечатлило выступление артиста, и секс-символ 90-х пригласила мускулистого мачо в своё шоу. Целых два года общение между коллегами было исключительно деловым. Однако со временем рабочие встречи переросли в личный интерес. По словам Сергея, инициативу проявила сама певица, признавшись ему в чувствах. К тому моменту брак звезды эстрады с композитором уже был чисто формальным, поскольку Николаев давно жил с другой женщиной. О начале романа с Наташей Сергей рассказал родителям, но они восприняли это как шутку. Не поверил слухам и Игорь Николаев. Композитор решил лично убедиться и без предупреждения нагрянул в дом возлюбленной.
Там музыкант действительно застал соперника в постели. К всеобщему удивлению, встреча двух мужчин прошла спокойно, без скандалов и драк. Многие считали, что танцор повлиял на то, чтобы исполнительница и автор хитов расстались. Однако стриптизёр опроверг эти домыслы.
«Может, кого-то расстрою, но я не отбивал Наташку у Игоря. Когда мы начали общаться, они уже год не жили вместе. Знаю, что меня ненавидит полстраны до сих пор, но я не был причиной их расставания», — цитирует Тарзана телеканал «78.ru».В 2002 году в семье Королёвой и Глушко появился сын Архип. Сергей решил присутствовать на родах, но это испытание оказалось для него слишком тяжёлым. От пережитого стресса у мужчины даже начались серьёзные проблемы с волосами. Годом позже пара официально оформила брак. Если первый союз Наташи ограничился скромной росписью, о которой она позже жалела, то со вторым мужем заслуженная артистка РФ устроила пышное торжество. Свадьбу сыграли в Санкт-Петербурге. Молодожёны с гостями совершили прогулку на теплоходе по Неве, послушали хор в Петропавловской крепости и отметили событие банкетом на Каменном острове. За годы брака супруги регулярно оказывались в центре скандалов. Пресса постоянно приписывала Сергею интрижки с танцовщицами. Однако артист неизменно отвергал эти кривотолки, утверждая, что все откровенно пикантные сцены в работе — это лишь часть его профессии. Мужчина всегда ставил на первое место спокойствие в доме, равняясь на долгий и крепкий брак своих родителей. Их сын Архип сегодня построил жизнь в Майами.
Наследник женился на Мелиссе (настоящее имя Анна Волынкина), которая, подобно его отцу, долгое время работала в индустрии стриптиза. Если пересуды о личной жизни Сергея остались в прошлом, то разговоры о переменах в его внешности не утихают до сих пор. Сергей категорически отрицает домыслы о пластических операциях. Свою отличную форму глава семьи поддерживает в спортзале, не прибегая к жёстким диетам. Кроме того, артист запустил авторскую фитнес-программу и активно занимается благотворительностью.
Предательство, потеря имущества и шантажВ сентябре 2020 года Наташа Королёва подала заявление в полицию: из загородного дома звёздной четы пропали украшения и большая сумма наличных. Подозреваемыми оказались две девушки, которые навещали Сергея Глушко в отсутствие жены. Одна из них, Анастасия Шульженко, публично объявила о беременности от Тарзана и назвала обвинения в воровстве местью ревнивой супруги. Однако тест на беременность в эфире ток-шоу «На самом деле» оказался отрицательным.
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Сергей Глушко не сразу признал факт измены. Однако позже ловелас записал видеообращение, в котором извинился перед женой, заявив о готовности нести ответственность перед семьёй и Богом. В том же ролике Глушко рассказал, что стал жертвой хитрой схемы.
«Меня развели. Я повёлся, без всякой любви, потому что она у меня одна. Эти женщины обладали целым набором веществ, которые ввели меня в полное состояние неадеквата, и произошло то, что произошло».На фоне громкого скандала выплыла ещё одна неприятность: Сергей стал жертвой шантажистов во главе с Антониной Саввидис, которые угрожали опубликовать компрометирующие его видео в интернете. Глушко платить не стал, а сразу обратился в полицию, и преступники были задержаны. Женщина получила пять лет лишения свободы. Незадолго до этого вторая участница кражи Милана Миломанова также была задержана как организатор ограбления, чья роль в преступной схеме была доказана следствием.
Паша Воля, Настя Волочкова и годовщина: кто ошибся с прогнозамиПосле скандала с изменой Сергея Глушко в прессе активно обсуждали возможный развод пары. Слухи подогрели коллеги артистов — Павел Воля и Анастасия Волочкова, публично заявившие о разладе в семье. Однако в феврале 2023 года, к двадцатой годовщине свадьбы, Наташа Королёва лично опровергла все домыслы.
«О том, что так сказал Павел Воля, я ничего не знаю. Программу с Настей тоже сама не смотрела. Мне кто-то написал об этом. Я ничего не поняла сначала. А потом мне говорят: «Настя Волочкова сказала!». А-а-а, Настя! Ей можно, пускай рассказывает», — шутя, ответила Королёва «78.ru».