«Летальный исход возможен»: Гордон сделала заявление о состоянии онкобольной Лерчек

31 марта 2026, 14:36

Екатерина Гордон признала возможность летального исхода болезни блогера Лерчек

Юрист Екатерина Гордон высказалась о тяжелом состоянии Валерии Чекалиной (Лерчек). По ее словам, единственный шанс на спасение блогера — это сила характера и «божья помощь».





Правозащитница признала, что смертельный исход возможен, но отметила, что шанс на излечение есть.





«Летальный исход возможен. И только с божьей помощью и на Лерином характере возможен другой итог», — отметила она в подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv.

«Поэтому пусть человек борется, запускает кремы, шампуни. Я не знаю ничего про этот бизнес-проект, но я его лично поддержу», — заверила Екатерина.