«Летальный исход возможен»: Гордон сделала заявление о состоянии онкобольной Лерчек

Юрист Екатерина Гордон высказалась о тяжелом состоянии Валерии Чекалиной (Лерчек). По ее словам, единственный шанс на спасение блогера — это сила характера и «божья помощь».



Правозащитница признала, что смертельный исход возможен, но отметила, что шанс на излечение есть.

«Летальный исход возможен. И только с божьей помощью и на Лерином характере возможен другой итог», — отметила она в подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv.
Юрист добавила, что поддерживает Лерчек во всех начинаниях, включая запуск новых продуктов, таких как кремы и шампуни, хотя сама не знакома с деталями бизнес-проекта. Она подчеркнула, что готова лично поддерживать девушку.

«Поэтому пусть человек борется, запускает кремы, шампуни. Я не знаю ничего про этот бизнес-проект, но я его лично поддержу», — заверила Екатерина.
Ранее она прокомментировала распространённые слухи о том, что Лерчек намерена уехать на лечение за границу.

Читайте также:

