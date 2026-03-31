«Летальный исход возможен»: Гордон сделала заявление о состоянии онкобольной Лерчек
Юрист Екатерина Гордон высказалась о тяжелом состоянии Валерии Чекалиной (Лерчек). По ее словам, единственный шанс на спасение блогера — это сила характера и «божья помощь».
Правозащитница признала, что смертельный исход возможен, но отметила, что шанс на излечение есть.
«Летальный исход возможен. И только с божьей помощью и на Лерином характере возможен другой итог», — отметила она в подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv.Юрист добавила, что поддерживает Лерчек во всех начинаниях, включая запуск новых продуктов, таких как кремы и шампуни, хотя сама не знакома с деталями бизнес-проекта. Она подчеркнула, что готова лично поддерживать девушку.
«Поэтому пусть человек борется, запускает кремы, шампуни. Я не знаю ничего про этот бизнес-проект, но я его лично поддержу», — заверила Екатерина.Ранее она прокомментировала распространённые слухи о том, что Лерчек намерена уехать на лечение за границу.