«Летело всё, что под рукой»: через какие унижения прошла Лариса Луппиан в браке с главным мушкетером страны Михаилом Боярским?
Михаил Боярский и Лариса Луппиан вместе уже более полувека. За эти годы супругам пришлось пережить не только счастливые моменты, но и серьезные семейные кризисы, расставание, измены, проблемы Михаила Сергеевича с алкоголем и непростой период, когда Лариса Регинальдовна всерьез задумывалась о разводе. При этом актриса признавалась, что испытала в браке с легендарным Д’Артаньяном все — от большой любви и нежности до унижения и оскорблений. Почему супруги несколько раз оказывались на грани разрыва, что заставило Луппиан простить мужа и как со временем изменился сам Боярский — в материале «Радио 1».
Михаил Боярский и Лариса Луппиан: история отношенийИстория любви Михаила Боярского и Ларисы Луппиан началась много десятилетий назад. Впервые артисты официально оформили отношения в июне 1977 года. Однако спустя восемь лет супруги развелись. На этом история пары не завершилась. Спустя годы Боярский вновь предложил Луппиан стать его законной женой. В 2009 году артист сделал предложение, и Лариса Регинальдовна согласилась.
В студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» Луппиан откровенно рассказала о том, насколько непростыми порой оказывались отношения с мужем.
«Один раз у нас была такая ситуация, когда мы были на грани развода. Правда это было очень давно», — вспоминала актриса.
Сам Михаил Сергеевич тут же вспомнил тот эпизод и рассказал, как однажды практически ушел из семьи, но не смог сделать последний шаг. Боярский рассказал, как однажды серьезно объявил жене Ларисе о расставании, на что она легко согласилась. Выйдя из дома и пройдя всего около двадцати метров, он решил вернуться назад.
«И после этого опять вернулся домой. Просто глупо было уже уходить, хотя меня метров 20 отделяло от страшного шага, но какой же я все-таки мудрый мужик! Понимал, что пора домой, чтобы не возвращаться обратно к ней на такси. И вот я вернулся, моя жена дома, и еда есть, и выпить тоже. Мы выпили и помирились», — рассказывал Боярский.
Почему Боярский не хотел жениться на ЛуппианВ молодости Михаил Боярский вовсе не спешил вести возлюбленную в загс. Ларису Луппиан такое положение вещей не устраивало, поэтому в какой-то момент она поставила перед избранником жесткое условие.
«Она мне говорила: "Либо мы женимся, либо расстаемся!" Ну я расставаться не хотел, поэтому мы пошли в загс. Никакой свадьбы у нас не было, просто поставили штампы, выпили по пятьдесят коньяка, а потом пошли на репетицию», — вспоминал артист.Луппиан подтверждала, что действительно была готова уйти, если мужчина откажется от брака. Актриса рассказала, что просто поставила его перед выбором: если бы он отказался, они бы расстались. При этом она призналась, что они и до этого расставались много раз. По ее словам, нерешительность мужчины ее ранила.
«Но я должна сказать, что на дворе тогда были 70-е годы. Это было время, когда мужчины почувствовали какую-то свободу и просто распоясались, они вели себя, как хотели», — рассказывала актриса.При этом проблемы в отношениях начались не после официального оформления брака. Пара неоднократно расходилась еще в период ухаживаний.
Почему Ларисе Луппиан было тяжело жить с БоярскимСовместную жизнь с Михаилом Боярским Лариса Луппиан никогда не называла простой. Популярность мужа приносила семье не только известность, но и постоянное внимание поклонниц. Женщины дежурили возле подъезда, пытались пробраться в гримерку артиста и даже бросались под колеса его автомобиля. Однако, по словам Луппиан, проблема заключалась не только в огромной армии поклонниц.
Характер мужа также становился серьезным испытанием для семьи. Луппиан рассказывала, что Боярский мог резко менять настроение и планы.
«С Мишей жить трудно. И не каждой женщине это бы удалось. Вначале у него были огромные армии поклонниц. Но самая большая проблема — его постоянные смены настроения и намерений», — делилась она.Особенно тяжело Лариса Регинальдовна переносила вспышки ярости супруга. По ее словам, поводом для конфликта могла стать самая обычная бытовая мелочь.
«Я испытала все — от глубокой нежности и любви до унижения, оскорбления и растаптывания моего достоинства. Очень тяжело переносила всплески его ярости по любому поводу: суп холодный, котлета не нравится, где ты была… Я не могла отвечать на его вспышки, это вызывало еще больший гнев. Молча терпела, а иначе в меня полетело бы все, что оказывалось в тот момент под рукой: тарелки, стаканы», — откровенничала актриса.
Вместо устных споров актриса после каждого скандала писала мужу письма, где объясняла свои чувства, указывала на несправедливость его упреков и в конце обязательно ставила условие, например, угрожая разводом, если он не бросит пить.
Алкоголь Боярского и кризис после «Д’Артаньяна»После выхода фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» слава обрушилась на актера с огромной силой, а вместе с ней пришли плотный график, повышенное внимание публики и постоянные застолья. Луппиан вспоминала, что в тот период алкоголь стал практически частью их повседневной жизни.
«Мы очень много пили с Мишей тогда. Как я не спилась, не представляю. Каждый день покупали бутыль и пили», — признавалась Лариса Регинальдовна.Сам Боярский не отрицал, что в молодости действительно злоупотреблял алкоголем. По словам артиста, он часто снимал напряжение коньяком и практически не устанавливал для себя ограничений.
Со временем Михаил Сергеевич понял, что подобный образ жизни может привести к серьезным последствиям. Артист сумел взять ситуацию под контроль и позднее говорил, что теперь употребляет спиртное только по особым поводам. При этом супруги сохранили совместную традицию выпить вместе.
«Пьем по-прежнему вместе. Я чуть больше могу, Лариса меня лишь поддерживает», — с улыбкой говорил Боярский.
Измены Михаила БоярскогоСложности в семье возникали не только из-за характера артиста и его проблем с алкоголем. Еще одной причиной серьезного кризиса стали измены. Лариса Луппиан признавалась, что в определенный момент всерьез собиралась уйти от мужа. Однако ситуацию изменила тяжелая болезнь Боярского.
Актер оказался в больнице, где получил возможность переосмыслить происходящее. Понимая, что может окончательно потерять семью, Михаил Сергеевич предпринял шаги, чтобы вернуть доверие супруги. В итоге Луппиан решила сохранить брак.
«Я его простила раз и навсегда. Но ничего не забыла. Помню все до мельчайших подробностей в наших отношениях. Забыть ту боль, которую он причинил, я не в силах», — говорила Лариса Регинальдовна.Именно поэтому история отношений Боярского и Луппиан далека от идеальной семейной сказки. Супруги переживали расставания, вновь сходились, официально разводились, а затем снова возвращались друг к другу.
Семейная жизнь с известным актером требовала от Ларисы Луппиан немалых сил. В определенный период актриса фактически отодвинула собственную карьеру на второй план, сосредоточившись на семье. Только спустя годы у нее появился шанс восполнить то, что было упущено. В 2019 году Луппиан стала художественным руководителем театра имени Ленсовета.
Изменения произошли не только в профессиональной жизни актрисы. По ее словам, со временем изменился и сам Михаил Боярский.
«Я многое терплю, могу. Сегодня я дотерпелась до хорошего Миши. Сейчас он стал замечательным человеком», — говорила она.Сам Боярский также признавался, что с возрастом стал иначе смотреть на собственное прошлое. Михаил Сергеевич не скрывает, что за долгие годы жизни совершил немало ошибок. Однако возвращаться к прошлому с сожалением он не хочет. По мнению актера, именно ошибки молодости стали частью его жизненного опыта.
«Теперь ни о какой молодости и речи не идет! Я сварливый, вредный, злобный старикашка, молодости во мне нет и быть не должно, потому что я нахожусь в конфронтации со всем миром. Вот сиди и слушай жену, потому что она умнее. Она никакой глупости не скажет, а мне лучше помолчать», — говорил Боярский.
Почему Боярский критиковал дочь ЕлизаветуСо временем изменилось не только отношение Михаила Боярского к собственной семейной жизни. Раньше артист довольно жестко оценивал и карьеру своей дочери Елизаветы Боярской. Несколько лет назад его заявления вызвали широкий общественный резонанс. Боярский говорил, что не считает достижения дочери в профессии поводом для особой гордости.
Актер придерживался мнения, что главным предназначением Елизаветы должна оставаться семья.
«Чем мне гордиться? Пускай сама разбирается со своей судьбой, профессией. Она получила чего хотела. Я просто очень рад, что у нее двое детей. Рано или поздно поймет: все, чем она занималась, — это романтическая юность», — заявлял он.Однако позднее его позиция изменилась. Теперь Боярский открыто признает профессиональные достижения дочери и говорит, что в некоторых вопросах уже сам мог бы у нее учиться. Более того, Боярский отмечал, что популярность дочери в информационном пространстве стала настолько высокой, что публика теперь может узнавать ее чаще, чем знаменитого отца.
Что Боярский говорит о феминизме, блогерах и современной музыкеМихаил Боярский известен не только ролями в кино и театре, но и резкими высказываниями о современных общественных тенденциях. Артист критически относится к феминизму и стремлению женщин к полному равноправию с мужчинами. В своих заявлениях он называл подобные стремления бессмысленными и говорил, что не считает женщин способными в той же степени заниматься созидательной деятельностью в науке или искусстве.
Не менее жестко Боярский высказывался о современных технологиях и интернет-культуре. Социальные сети и деятельность блогеров он называл «деградацией» и «психическим заболеванием». По мнению артиста, сетевое пространство и блогинг не обладают значимой культурной ценностью.
Доставалось от Боярского и современной музыке. Артист критиковал популярных исполнителей за отсутствие, по его мнению, достаточного вокального мастерства, слабые тексты и зависимость от фонограммы. Такая позиция вполне соответствует его общему отношению к современным тенденциям: Боярский неоднократно демонстрировал скепсис по отношению к изменениям в культуре и привычкам молодого поколения.
Конфликт Боярского и Анны СамохинойЕще один эпизод, связанный с характером Михаила Боярского, вспоминают в связи со съемками фильма «Дон Сезар де Базан». По словам коллег, после огромного успеха «Д’Артаньяна и трех мушкетеров» популярность могла заметно изменить поведение актера. В актерской среде ходили рассказы о том, что во время работы над картиной Боярский якобы держался свысока с молодой Анной Самохиной и позволял себе грубость в общении с коллегой.
Также рассказывали, что Михаил Сергеевич самостоятельно определял удобное для себя время появления на площадке, поскольку после успеха воспринимал свой статус особенным. Позднее дочь Анны Самохиной утверждала, что Боярский якобы отпускал в адрес ее матери непристойные шутки. По одной из версий, причиной напряженности мог стать конфликт вокруг рабочего графика.
Боярский, будучи звездой, якобы подстраивал съемочный процесс под себя. Из-за этого Самохина пропустила важный кинофестиваль. Когда актриса выразила недовольство, Михаил Сергеевич, согласно этой версии, ответил, что она еще слишком молода для участия в подобных мероприятиях.
Сам актер описывал ситуацию иначе. Он утверждал, что практически не общался с Самохиной во время съемок. По его словам, актриса могла проводить по шесть-семь часов подряд, отрабатывая танцевальные сцены, тогда как он предпочитал сразу покидать площадку после команды режиссера.
Михаил Боярский попал под суд из-за парковочных штрафовВ последнее время вокруг Михаила Боярского возникла еще одна громкая история. В Петербурге появилась информация о том, что народный артист РСФСР якобы оказался под судом из-за задолженности по штрафам, связанным с парковкой.
Однако Лариса Луппиан оперативно отреагировала на эти сообщения и эмоционально опровергла их. Супруга актера заявила, что Боярский физически не мог нарушить правила парковки, поскольку уже два года вообще не садится за руль.