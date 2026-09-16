16 сентября 2026, 13:38

Михаил Боярский (фото: РИА Новости / Владимир Астапкович)

Михаил Боярский и Лариса Луппиан вместе уже более полувека. За эти годы супругам пришлось пережить не только счастливые моменты, но и серьезные семейные кризисы, расставание, измены, проблемы Михаила Сергеевича с алкоголем и непростой период, когда Лариса Регинальдовна всерьез задумывалась о разводе. При этом актриса признавалась, что испытала в браке с легендарным Д’Артаньяном все — от большой любви и нежности до унижения и оскорблений. Почему супруги несколько раз оказывались на грани разрыва, что заставило Луппиан простить мужа и как со временем изменился сам Боярский — в материале «Радио 1».





Содержание Михаил Боярский и Лариса Луппиан: история отношений Почему Боярский не хотел жениться на Луппиан Почему Ларисе Луппиан было тяжело жить с Боярским Алкоголь Боярского и кризис после «Д’Артаньяна» Измены Михаила Боярского Почему Боярский критиковал дочь Елизавету Что Боярский говорит о феминизме, блогерах и современной музыке Конфликт Боярского и Анны Самохиной Михаил Боярский попал под суд из-за парковочных штрафов

Михаил Боярский и Лариса Луппиан: история отношений

«Один раз у нас была такая ситуация, когда мы были на грани развода. Правда это было очень давно», — вспоминала актриса.

Михаил Боярский (фото: Instagram* / lizavetabo)

«И после этого опять вернулся домой. Просто глупо было уже уходить, хотя меня метров 20 отделяло от страшного шага, но какой же я все-таки мудрый мужик! Понимал, что пора домой, чтобы не возвращаться обратно к ней на такси. И вот я вернулся, моя жена дома, и еда есть, и выпить тоже. Мы выпили и помирились», — рассказывал Боярский.

Почему Боярский не хотел жениться на Луппиан

«Она мне говорила: "Либо мы женимся, либо расстаемся!" Ну я расставаться не хотел, поэтому мы пошли в загс. Никакой свадьбы у нас не было, просто поставили штампы, выпили по пятьдесят коньяка, а потом пошли на репетицию», — вспоминал артист.

Михаил Боярский с семьей (фото: Instagram* / lizavetabo)

«Но я должна сказать, что на дворе тогда были 70-е годы. Это было время, когда мужчины почувствовали какую-то свободу и просто распоясались, они вели себя, как хотели», — рассказывала актриса.

Почему Ларисе Луппиан было тяжело жить с Боярским

«С Мишей жить трудно. И не каждой женщине это бы удалось. Вначале у него были огромные армии поклонниц. Но самая большая проблема — его постоянные смены настроения и намерений», — делилась она.

«Я испытала все — от глубокой нежности и любви до унижения, оскорбления и растаптывания моего достоинства. Очень тяжело переносила всплески его ярости по любому поводу: суп холодный, котлета не нравится, где ты была… Я не могла отвечать на его вспышки, это вызывало еще больший гнев. Молча терпела, а иначе в меня полетело бы все, что оказывалось в тот момент под рукой: тарелки, стаканы», — откровенничала актриса.

Михаил Боярский с семьей (фото: Instagram* / lizavetabo)

Алкоголь Боярского и кризис после «Д’Артаньяна»

«Мы очень много пили с Мишей тогда. Как я не спилась, не представляю. Каждый день покупали бутыль и пили», — признавалась Лариса Регинальдовна.

«Пьем по-прежнему вместе. Я чуть больше могу, Лариса меня лишь поддерживает», — с улыбкой говорил Боярский.

Измены Михаила Боярского

Михаил Боярский с дочкой Елизаветой (фото: Instagram* / lizavetabo)

«Я его простила раз и навсегда. Но ничего не забыла. Помню все до мельчайших подробностей в наших отношениях. Забыть ту боль, которую он причинил, я не в силах», — говорила Лариса Регинальдовна.

Михаил Боярский (фото: РИА Новости / Галина Кмит)

«Я многое терплю, могу. Сегодня я дотерпелась до хорошего Миши. Сейчас он стал замечательным человеком», — говорила она.

«Теперь ни о какой молодости и речи не идет! Я сварливый, вредный, злобный старикашка, молодости во мне нет и быть не должно, потому что я нахожусь в конфронтации со всем миром. Вот сиди и слушай жену, потому что она умнее. Она никакой глупости не скажет, а мне лучше помолчать», — говорил Боярский.

Почему Боярский критиковал дочь Елизавету

Михаил Боярский с дочкой Елизаветой (фото: Instagram* / lizavetabo)

«Чем мне гордиться? Пускай сама разбирается со своей судьбой, профессией. Она получила чего хотела. Я просто очень рад, что у нее двое детей. Рано или поздно поймет: все, чем она занималась, — это романтическая юность», — заявлял он.

Что Боярский говорит о феминизме, блогерах и современной музыке

Михаил Боярский с дочкой Елизаветой (фото: Instagram* / lizavetabo)

Конфликт Боярского и Анны Самохиной

Михаил Боярский (фото: РИА Новости / Анатолий Медведь)

Михаил Боярский попал под суд из-за парковочных штрафов