«Вот и весь секрет!»: как «Бурановские бабушки» сохраняют молодость и энергичность

16 сентября 2026, 12:53

«Бурановские бабушки» сохраняют детское восприятие мира для энергичности

Бурановские бабушки (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

На полях Международного фестиваля молодежи фольклорный коллектив «Бурановские бабушки» поделился секретом своего неиссякаемого позитива. Об этом стало известно 16 сентября.





Творчество ансамбля продолжает объединять поколения и культуры. Их кавер на популярную молодежную песню «Сигма Бой» стал символом этой преемственности, пишет Леди Mail. Главным залогом жизнелюбия участницы коллектива назвали умение сохранять детское восприятие мира.





«В огород выходим, копаем картошку. Потом сразу умываемся холодной водой — вот и весь секрет! Ещё обязательно занимаемся спортом, зарядка каждое утро! Катаемся на лыжах, на скандинавских палках ходим, море любим, бассейн любим! Мы любим детей, уже сами как дети! Вот так же чувствуем, мы с ними на одной волне» — со смехом рассказали звезды.