«Быдло-культурка»: Яна Поплавская высказалась о скандальном поведении Ромы Зверя

15 сентября 2026, 17:44

Яна Поплавская раскритиковала Рому Зверя за нецензурные выражения на концерте

Яна Поплавская (Фото: Telegram @yana_poplavskaya)

Яна Поплавская в личном блоге раскритиковала солиста группы «Звери» Рому Зверя (настоящее имя — Роман Билык) за мат на его концерте.





Поводом послужило видео с выступления музыканта: во время исполнения хита «Девочки, мальчики танцуют» он перестал петь и начал нецензурно обращаться к зрителям.



Поплавская отчитала музыканта за такое поведение и сравнила ситуацию с выступлениями известных артистов прошлых лет.

«Можете представить, чтобы так поступили Иосиф Кобзон, Дмитрий Хворостовский, Александр Розенбаум, Олег Газманов?.. Быдло-культурка нагло прёт на сцену, в эфир, в мейнстрим. И кто-то этому потворствует, значит, кому-то это надо», — написала актриса.