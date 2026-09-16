Домогательства от известного мужчины, короткий брак и проблемы со здоровьем: что скрывает королева русского R&B Бьянка за успешной карьерой?
Бьянка — белорусская и российская исполнительница в жанре R&B, автор песен, музыкальный продюсер, танцовщица и телеведущая. Она считается одной из первых артисток, популяризировавших R&B в России. Музыкальный путь певицы начался в 2003 году после сотрудничества с проектом «Серёга», ради которого она отказалась от возможности представить Беларусь на конкурсе «Евровидение». Наибольшую популярность Бьянка получила в 2000-х и 2010-х годах. Среди наиболее известных композиций артистки — «Бывали дни», «Космос», «Абсолютно всё» с Джиганом, «Я не отступлю» и «Стёжки-дорожки». 17 сентября Бьянке исполняется 41 год. Чем на самом деле болела певица и почему ее брак продлился всего четыре месяца — в материале «Радио 1».
Биография Бьянки: детство и начало музыкальной карьерыНастоящее имя и фамилия артистки — Татьяна Эдуардовна Липницкая. Она родилась 17 сентября 1985 года в Минске. Будущая звезда выросла в семье, где искусство занимало особое место. Ее бабушка пела в хоре, а родители собирали большую коллекцию джазовой музыки и хотели, чтобы дети связали жизнь с музыкой.
Татьяна вместе с братом Александром поступила в специализированный лицей. Для Саши это образование стало ступенью к будущей профессии дирижера. Татьяне же предлагали отправиться в Германию, где она могла работать в симфоническом оркестре.
Однако классическая музыка со временем перестала полностью соответствовать интересам девушки. Липницкая все больше увлекалась эстрадой и хип-хопом. Ее необычная манера исполнения даже стала причиной отчисления из хора. При этом Татьяна не прекращала заниматься музыкой и принимала участие в международных конкурсах.
На одном из таких мероприятий талантливую исполнительницу заметил дирижер Государственного концертного оркестра Беларуси Михаил Финберг. Он предложил девушке стать солисткой коллектива. Когда Татьяне исполнилось 20 лет, она решила попробовать свои силы в национальном отборе на «Евровидение». Однако дальнейший творческий путь артистки оказался связан не с международным песенным конкурсом.
Почему Бьянка отказалась от «Евровидения»В тот период Липницкая начала сотрудничать с рэпером Серёгой. По распространенной версии, именно работа с его проектом стала причиной, по которой Татьяна отказалась от участия в «Евровидении». Их профессиональные отношения породили многочисленные слухи о возможном романе.
Позднее певица неоднократно объясняла, что Серёгу с ней связывали прежде всего дружба и общая любовь к музыке. В 2021 году Бьянка отдельно прокомментировала эти разговоры и опровергла слухи об интимной связи с рэпером. Вскоре Татьяна записала вместе с Максом Лоренсом композицию «Лебединая». Песня стала саундтреком к фильму «Бой с тенью» и привлекла к молодой исполнительнице внимание широкой аудитории.
Именно после этого этапа Липницкая выбрала сценическое имя Бьянка. Новый псевдоним, по мнению артистки, лучше всего соответствовал ее музыкальному стилю и образу.
Бьянка и «Русский народный R’n’B»В 2006 году Бьянка представила первый альбом — «Русский народный R’n’B». Так певица определила собственный стиль того периода. В ее музыке R&B сочетался с элементами русской народной традиции, а в аранжировках звучали балалайка, гармонь и другие характерные инструменты.
Одной из наиболее заметных композиций пластинки стала песня «Были танцы». Она практически сразу превратилась в хит и помогла Бьянке выйти за пределы белорусской сцены.
Через год пластинку переиздали. Обновленный вариант получил название «Про лето». В него вошла одноименная композиция, которая также быстро завоевала любовь слушателей и продолжительное время находилась на верхних позициях музыкальных хит-парадов.
Следующим альбомом Бьянки стал «38 замков». Особое место в нем занимала песня «Спаси», посвященная острой социальной проблематике.
Переезд Бьянки в Москву и новые хитыВ 2010 году Бьянка перебралась в Москву. Начало жизни в российской столице оказалось непростым. Чтобы арендовать жилье и продолжить музыкальную деятельность, певице пришлось занять у матери 2 тысячи долларов. Однако вскоре ситуация изменилась. Артистка заключила контракт с Gala Records и приступила к работе над новым альбомом «Наше поколение».
В пластинку вошли композиции «А чече» и «Белый пляж», которую Бьянка записала вместе с Иракли. В создании альбома также приняли участие St1m, Dino MC 47, Aper и Young Fame. На диске вокальные партии сочетались с речитативом, что соответствовало звучанию Бьянки того периода.
После этого в карьере певицы наступил период без новых студийных альбомов. При этом она продолжала выпускать отдельные композиции. Одной из них стала «Весна-лето 3 (Про Зою)». Клип на песню попал в чарт «Красная звезда».
Альбом «Бьянка. Музыка» и «Золотой граммофон»В 2014 году артистка представила пластинку «Бьянка. Музыка», состоявшую из 13 композиций. Одноименная песня стала заметным клубным хитом. Композиция «Я не отступлю» принесла исполнительнице ее первую премию «Золотой граммофон».
Еще одним популярным релизом того периода стал дуэт Бьянки с Птахой «Дымом в облака». Провокационные Sexy Frau, «Волосы» и «Стиль собачки» контрастировали с более романтичными песнями «Абсолютно все» и «Кеды». Поклонники также тепло встретили мини-альбом «Чем мне любить».
Кроме собственных песен, Бьянка занималась авторской работой для других исполнителей. В частности, она написала для Юлианны Карауловой композиции «Ты не такой» и «Я не верю».
Личная жизнь БьянкиНесмотря на популярность, Бьянка всегда старалась держать личную жизнь подальше от публики. По словам певицы, отношения появились в ее жизни еще в подростковом возрасте.
«Я с 16 лет в отношениях. Постоянно с кем-то жила: то по пять лет, то по шесть, то год, то полгода. Меня постоянно звали замуж. Все хотели от меня детей. Меня всегда окружали либо инфантилы, либо супермегабогатые мужики. Такие, которые хотели мной манипулировать, чтобы я была всегда под их контролем и так далее», — рассказывала Бьянка.В других интервью артистка уточняла, что первые серьезные отношения начались у нее в 18 лет. Тогда дело едва не дошло до свадьбы. После расставания Бьянка почувствовала облегчение, поскольку смогла полностью сосредоточиться на музыке.
Однажды возлюбленный певицы подарил ей автомобиль, чтобы она смогла снять клип «Были танцы». Денег на съемки у начинающей исполнительницы не хватало, поэтому мужчина продал свой Mercedes.
«После этого я стала популярной и бросила его! Ну он без машины, нафиг мне такой нужен?» — с юмором вспоминала артистка.Неудачные истории случались еще до серьезных романов. Например, однажды Бьянка отказала ухаживавшему за ней депутату, поскольку, как рассказывала певица, вокруг мужчины постоянно находились девушки из эскорт-сферы.
Домогательства в поезде: что рассказывала Бьянка
Еще один неприятный эпизод произошел во время гастролей. По словам певицы, известный представитель российского шоу-бизнеса начал недвусмысленно приставать к ней в поезде. Имя мужчины Бьянка решила не раскрывать. Она объясняла это нежеланием вмешиваться в его семейную жизнь.
«Не буду говорить его имени и поливать грязью. Не хочу, чтобы семья распалась из-за этого. Был момент, когда там просто… Это очень известный человек. Каждый его знает и считает, что он один из самых невероятно светлых людей и певцов у нас на эстраде», — рассказывала исполнительница.По словам Бьянки, мужчина приглашал ее в свое купе якобы послушать музыку. После того как певица отказалась, он продолжил проявлять нежелательное внимание.
«Чувак, уже понятно, что ты мне, во-первых, не нравишься. Во-вторых, ты женат. А в-третьих, ты козел, и как так можно себя вести? И что он делает? Весь поезд артистов, просто известнейших. Он берет и хлопает меня по попе. В этот момент мне просто хотелось развернуться и дать ему в лыч», — говорила звезда.
Бьянка и Роман Безруков: свадьба и развод через четыре месяца
В 2018 году публика узнала о романе певицы с Романом Безруковым — гитаристом из ее собственной команды. Начало этих отношений оказалось довольно необычным. До Романа Бьянка встречалась с ревнивым и властным марокканским бизнесменом. Артистка даже рассматривала возможность переезда в Марокко, однако жизнь в чужой стране быстро перестала ее устраивать.
В этот период рядом с Бьянкой находился Роман. Тогда он расстался со своей девушкой и продолжал ждать, пока певица окончательно расстанется с марокканцем. Артистка не сразу определилась с выбором и еще несколько раз летала к прежнему возлюбленному. Однако со временем ее отношения с Романом стали развиваться.
Спустя примерно полгода Бьянка вышла замуж за Безрукова. Но семейная жизнь оказалась очень короткой. Уже через четыре месяца представители певицы подтвердили, что супруги находятся в процессе развода.
«К этому непростому решению супруги пришли обоюдно. Пока Бьянка предпочитает не рассказывать о причине расставания, но сразу скажу: никакой измены не было. Сейчас певица находится в подавленном состоянии, но все же настроена на работу: пишет по пять песен в день, а в следующем году планирует выпустить альбом. Несмотря ни на что, Бьянка продолжает сотрудничать с мужем, — у них общий бизнес, они всегда на связи», — говорил администратор певицы Максим Черный.После развода певица продолжала довольно осторожно отвечать на вопросы о личной жизни. В разные периоды она могла говорить, что находится одна, а затем намекать на отношения. При этом Бьянка подчеркивала, что о новой свадьбе пока говорить преждевременно.
Чем болеет Бьянка и какие проблемы со здоровьем у певицыВ последние годы поклонников Бьянки волновала уже не только ее музыка, но и заметные изменения во внешности артистки. Несколько лет назад певица значительно набрала вес, а ее лицо стало выглядеть отекшим. Позднее Бьянка рассказывала, что выраженная отечность была связана с серьезной аллергической реакцией.
Проблемы со здоровьем у певицы возникали и из-за образа жизни. Высокие физические нагрузки, интенсивные занятия хореографией, плотный рабочий график и строгие диеты привели к нарушениям, которые затронули позвоночник, желудок и гормональную систему.
«Здоровье у меня на шесть, к сожалению, потому что врачи обнаружили грыжу в позвоночнике, гиперлордоз и плоскостопие. А еще недавно я перенесла операцию, не буду говорить в связи с чем. Она была очень тяжелая. Очень долго отходила — полтора месяца, но сейчас все хорошо. Я пью определенные таблетки, гормоны, для того, чтобы восстановить здоровье», — признавалась исполнительница в 2023 году.Таким образом, среди публично упомянутых Бьянкой проблем со здоровьем — грыжа позвоночника, гиперлордоз, плоскостопие, нарушения гормонального характера и последствия серьезной аллергической реакции. Кроме того, певица говорила о перенесенной операции, но не стала уточнять, по какой именно причине ее провели.
РПП и экстремальное похудение Бьянки
Отдельной страницей в истории здоровья артистки стало ее отношение к весу. В стремлении получить максимально стройную фигуру Бьянка столкнулась с расстройством пищевого поведения.
«Когда я была 49 килограммов, у меня рост 168 — 169, то ничего не ела. Я пила кефир и занималась спортом два раза в день. Утром у меня была кардионагрузка. Вечером — силовая», — рассказывала артистка.Одновременно Бьянка сталкивалась с паническими атаками. Позднее она изменила отношение к собственному здоровью и начала искать более комплексный подход к восстановлению.
В начале 2024 года Бьянка удивила поклонников заметным преображением. Певица сообщила, что сумела избавиться от 32 килограммов лишнего веса. До этого артистка набрала около 90 килограммов во время продолжительного отпуска. После возвращения к работе она обратилась за помощью к специалистам — эндокринологу и хирургу.
Бьянка также перенесла абдоминопластику. Во время операции ей удалили излишки жировой ткани: по словам певицы, хирурги выкачали 3,8 литра жира. На комплексное преображение артистка потратила около трех миллионов рублей.
Бьянка и Натан: что произошло на шоу «Звезды в джунглях»Еще одной громкой темой вокруг певицы стала ее история с Натаном — участником шоу «Звезды в джунглях». В рамках проекта он оказался в объятиях Бьянки. Пара целовалась, а их близость стала одной из обсуждаемых историй шоу. Сам Натан объяснял произошедшее алкогольным опьянением и эмоциональным состоянием после распада брака.
«Это было просто желание. Мы просто набухались. Карибское море, пляж. И я, считай, без двух секунд разведенный человек, разбитый в своей депрессии, в офигительной остановке. И здесь девушка. Мы пели полночи под гитару, напились до чертиков, и вот произошло то, что произошло. Какое-то объяснение логическое я вряд ли этому приведу. Инстинкты животные. Мы напились, поцеловались. На следующее утро разошлись. Пожали друг другу руки, и все», — рассказывал Натан.Впрочем, романтических отношений после проекта между артистами не возникло. После этой истории Бьянка сделала вывод, что потенциального партнера ей лучше искать за пределами шоу-бизнеса.
Бьянка сейчасСегодня Бьянка продолжает заниматься музыкой, следит за здоровьем и занимается обустройством личного пространства. К своему 41-летию певица приготовила крупный подарок — приобрела трехэтажный загородный особняк. По словам артистки, дом она купила полностью за собственные средства, без оформления кредита или ипотеки. Сейчас в здании продолжается ремонт.
В конце июля певица выпустила танцевальную композицию «Я — машина, я — насос». Трек быстро получил популярность в социальных сетях. На осень у исполнительницы запланирован большой концертный тур по городам Сибири. В гастрольный маршрут вошли, в частности, Красноярск, Томск и Новосибирск.