16 сентября 2026, 12:48

Бьянка (фото: Instagram* / biankarnb)

Бьянка — белорусская и российская исполнительница в жанре R&B, автор песен, музыкальный продюсер, танцовщица и телеведущая. Она считается одной из первых артисток, популяризировавших R&B в России. Музыкальный путь певицы начался в 2003 году после сотрудничества с проектом «Серёга», ради которого она отказалась от возможности представить Беларусь на конкурсе «Евровидение». Наибольшую популярность Бьянка получила в 2000-х и 2010-х годах. Среди наиболее известных композиций артистки — «Бывали дни», «Космос», «Абсолютно всё» с Джиганом, «Я не отступлю» и «Стёжки-дорожки». 17 сентября Бьянке исполняется 41 год. Чем на самом деле болела певица и почему ее брак продлился всего четыре месяца — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Бьянки: детство и начало музыкальной карьеры Почему Бьянка отказалась от «Евровидения» Бьянка и «Русский народный R’n’B» Переезд Бьянки в Москву и новые хиты Альбом «Бьянка. Музыка» и «Золотой граммофон» Личная жизнь Бьянки Чем болеет Бьянка и какие проблемы со здоровьем у певицы Бьянка и Натан: что произошло на шоу «Звезды в джунглях» Бьянка сейчас

Биография Бьянки: детство и начало музыкальной карьеры

Бьянка (фото: Instagram* / biankarnb)

Почему Бьянка отказалась от «Евровидения»

Бьянка и «Русский народный R’n’B»

Бьянка (фото: Instagram* / biankarnb)

Переезд Бьянки в Москву и новые хиты

Бьянка (фото: Instagram* / biankarnb)

Альбом «Бьянка. Музыка» и «Золотой граммофон»

Бьянка и Юлианна Караулова (фото: Instagram* / biankarnb)

Личная жизнь Бьянки

«Я с 16 лет в отношениях. Постоянно с кем-то жила: то по пять лет, то по шесть, то год, то полгода. Меня постоянно звали замуж. Все хотели от меня детей. Меня всегда окружали либо инфантилы, либо супермегабогатые мужики. Такие, которые хотели мной манипулировать, чтобы я была всегда под их контролем и так далее», — рассказывала Бьянка.

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«После этого я стала популярной и бросила его! Ну он без машины, нафиг мне такой нужен?» — с юмором вспоминала артистка.

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Бьянка (фото: Instagram* / biankarnb)

«Не буду говорить его имени и поливать грязью. Не хочу, чтобы семья распалась из-за этого. Был момент, когда там просто… Это очень известный человек. Каждый его знает и считает, что он один из самых невероятно светлых людей и певцов у нас на эстраде», — рассказывала исполнительница.

«Чувак, уже понятно, что ты мне, во-первых, не нравишься. Во-вторых, ты женат. А в-третьих, ты козел, и как так можно себя вести? И что он делает? Весь поезд артистов, просто известнейших. Он берет и хлопает меня по попе. В этот момент мне просто хотелось развернуться и дать ему в лыч», — говорила звезда.

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Бьянка (фото: Instagram* / biankarnb)

«К этому непростому решению супруги пришли обоюдно. Пока Бьянка предпочитает не рассказывать о причине расставания, но сразу скажу: никакой измены не было. Сейчас певица находится в подавленном состоянии, но все же настроена на работу: пишет по пять песен в день, а в следующем году планирует выпустить альбом. Несмотря ни на что, Бьянка продолжает сотрудничать с мужем, — у них общий бизнес, они всегда на связи», — говорил администратор певицы Максим Черный.

Чем болеет Бьянка и какие проблемы со здоровьем у певицы

Бьянка (фото: Instagram* / biankarnb)

«Здоровье у меня на шесть, к сожалению, потому что врачи обнаружили грыжу в позвоночнике, гиперлордоз и плоскостопие. А еще недавно я перенесла операцию, не буду говорить в связи с чем. Она была очень тяжелая. Очень долго отходила — полтора месяца, но сейчас все хорошо. Я пью определенные таблетки, гормоны, для того, чтобы восстановить здоровье», — признавалась исполнительница в 2023 году.

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«Когда я была 49 килограммов, у меня рост 168 — 169, то ничего не ела. Я пила кефир и занималась спортом два раза в день. Утром у меня была кардионагрузка. Вечером — силовая», — рассказывала артистка.

Бьянка (фото: Instagram* / biankarnb)

Бьянка и Натан: что произошло на шоу «Звезды в джунглях»

«Это было просто желание. Мы просто набухались. Карибское море, пляж. И я, считай, без двух секунд разведенный человек, разбитый в своей депрессии, в офигительной остановке. И здесь девушка. Мы пели полночи под гитару, напились до чертиков, и вот произошло то, что произошло. Какое-то объяснение логическое я вряд ли этому приведу. Инстинкты животные. Мы напились, поцеловались. На следующее утро разошлись. Пожали друг другу руки, и все», — рассказывал Натан.

Бьянка (фото: Instagram* / biankarnb)

Бьянка сейчас