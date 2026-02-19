19 февраля 2026, 12:02

Антон Филиппенко (фото: Instagram* / filipen1917)

Антон Евгеньевич Филипенко — российский актер театра и кино и режиссер. После выхода клипа группы «Ленинград» «Экстаз» за артистом закрепился образ героя-любовника и завидного холостяка. Однако дальнейшие работы в серьезных драматических проектах позволили ему выйти за рамки романтического амплуа. Несмотря на это, основным жанром в его фильмографии по-прежнему остается комедия. Кроме того, Антон Филипенко стал победителем шоу «Звезды в Африке». 20 февраля актеру исполняется 41 год. О его биографии, творческом пути и истории отношений с Ольгой Бузовой — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Антона Филиппенко: ранние годы и образование Антон Филипенко в кино: первые роли и путь к известности Клип «Экстаз» и работа с Ходченковой Новые проекты: сериалы, комедии и драмы Театр и музыкальные проекты «Звезды в Африке» и отношения с Ольгой Бузовой Личная жизнь Антона Филипенко Антон Филиппенко сегодня

Биография Антона Филиппенко: ранние годы и образование

«Мы жили вдвоем с мамой. И особенных традиций в нашем доме не было. Когда-то ставили живую елку, а нередко — из пластиковых зеленых бутылок из-под газированных напитков сами с мамой мастерили елку. Денег на настоящую не хватало...», — признавался Филиппенко.

Антон Филиппенко (фото: Instagram* / filipen1917)

«Не хотел ехать назад в Хабаровск и решил поступить на актерский. Чтобы было общежитие, крыша над головой. А потом затянуло», — вспоминал Антон.

Антон Филипенко в кино: первые роли и путь к известности

Антон Филиппенко (фото: Instagram* / filipen1917)

Клип «Экстаз» и работа с Ходченковой

Антон Филиппенко (фото: Instagram* / filipen1917)

«Мы были полностью голые. На причинные места наклеивали бежевые квадратики-пластыри, но они постоянно отваливались. Светлана, конечно, большой профессионал, очень воспитанная и красивая. Волосы у нее, как у русалки. Несмотря на стеснение, мы почти сразу оказались на одной волне. Уже через несколько часов смело смотрели в глаза друг другу», — делился он.

Новые проекты: сериалы, комедии и драмы

Антон Филиппенко (фото: Instagram* / filipen1917)

Театр и музыкальные проекты

Антон Филиппенко (фото: Instagram* / filipen1917)

«Звезды в Африке» и отношения с Ольгой Бузовой

Антон Филппенко (фото: кадр из шоу «Звезды в Африке»)

«Расскажу вам то, что еще никому не говорила. Я сохранила печенюшку, которую мне подарил Антон. Мои гримеры хотели ее выкинуть, но я запретила это делать. Сказала: "

Не надо. Вдруг мы поженимся. Будет что детям рассказывать"», — призналась звезда.

Личная жизнь Антона Филипенко

«Галя – мой главный критик. Обычно указывает на ошибки, но в этот раз сказала, что все идеально. Планирую воспользоваться минутой славы, настроен много работать», — говорил он.

Антон Филиппенко (фото: Instagram* / filipen1917)

«Пафос надо уничтожать нещадно — никому он не нужен», — заявлял Филипенко.

Слухи о романе с Аглаей Тарасовой

«Я сам в шоке. Пытаюсь выяснить, что происходит. Не отрывайте меня от важного дела. Ничего не знаю, где она и кто с ней. Общались два дня назад», — сказал он.

Антон Филиппенко и Аглая Тарасова (фото: Instagram* / filipen1917)

Антон Филиппенко сегодня