Лежал голый с Ходченковой и подкатывал к Бузовой: творческий путь «секс-символа» российского кино Антона Филиппенко и его отношения с Тарасовой
Антон Евгеньевич Филипенко — российский актер театра и кино и режиссер. После выхода клипа группы «Ленинград» «Экстаз» за артистом закрепился образ героя-любовника и завидного холостяка. Однако дальнейшие работы в серьезных драматических проектах позволили ему выйти за рамки романтического амплуа. Несмотря на это, основным жанром в его фильмографии по-прежнему остается комедия. Кроме того, Антон Филипенко стал победителем шоу «Звезды в Африке». 20 февраля актеру исполняется 41 год. О его биографии, творческом пути и истории отношений с Ольгой Бузовой — в материале «Радио 1».
Биография Антона Филиппенко: ранние годы и образованиеАнтон Филипенко родился 20 февраля 1985 года в Хабаровске. Подробностей о его родителях немного. Мать — театральный режиссер. Об отце актер высказывался лаконично, характеризуя его как «лихого человека из 90-х».
«Мы жили вдвоем с мамой. И особенных традиций в нашем доме не было. Когда-то ставили живую елку, а нередко — из пластиковых зеленых бутылок из-под газированных напитков сами с мамой мастерили елку. Денег на настоящую не хватало...», — признавался Филиппенко.Интерес к сцене проявился у Филипенко в раннем возрасте. Однако мать, хорошо осведомленная о сложностях актерской профессии, настаивала на более стабильной специальности. В результате Антон окончил художественную школу с отличием, затем архитектурный институт и после получения диплома переехал в Москву, где устроился на серьезную работу.
С наступлением экономического кризиса молодой специалист оказался под сокращением. По совету друга и стремясь закрепиться в столице, Филипенко в 25 лет решил поступать в театральный вуз.
«Не хотел ехать назад в Хабаровск и решил поступить на актерский. Чтобы было общежитие, крыша над головой. А потом затянуло», — вспоминал Антон.Изначально он рассматривал режиссерский факультет, но выбрал актерский из-за меньшего количества вступительных испытаний. Ради учебы Филипенко переехал в Санкт-Петербург. Опыт участия в КВН помог ему чувствовать себя уверенно на сцене. Во время получения первого высшего образования он выступал в составе команды «Ботанический сад», которая дошла до четвертьфинала Высшей лиги.
Однако привычка ориентироваться на мгновенную реакцию зрительного зала впоследствии потребовала коррекции со стороны педагогов. Филипенко окончил СПГАТИ, обучался в студии при Театре имени Ленсовета в мастерской Юрия Бутусова. За роль в спектакле «Утюги» получил приз за лучшую мужскую роль на фестивале «Рождественский парад».
Антон Филипенко в кино: первые роли и путь к известностиКинокарьера Антона Филипенко началась в 2012 году. Его первой работой стала роль сотрудника Госнаркоконтроля в 25-й серии проекта «Чужой район – 2». Затем он исполнил эпизодическую роль в сериале «Гончие-5».
Первую главную роль актер получил в детективе «Луна», где сыграл следователя. Полученный гонорар он потратил на поездку в Гоа и аренду квартиры в Москве. После этого наступил период финансовых трудностей, а некоторые проекты того времени артист позднее описывал как не самые удачные.
Широкой аудитории Антон Филипенко стал известен благодаря военной драме «28 панфиловцев», где воплотил образ красноармейца, Героя Советского Союза Дмитрия Тимофеева. По словам актера, во время проб он просто побеседрвал с режиссером.
В мелодраме «Счастливая серая мышь» Филипенко исполнил роль художника Сергея Виноградова. В фильме Кима Дружинина «Танки» («Увидеть Сталина»), действие которого разворачивается накануне нападения Германии на Советский Союз, он также сыграл главного героя. Далее последовали центральные роли в сериалах «Девочки не сдаются», «Агентство скрытых камер» и комедия «Елки последние».
Актер сотрудничал с известными артистами: с Федором Бондарчуком в комедии «Год культуры», с Сергеем Маковецким в драме «Ненастье», с Александром Робаком в военном проекте «Черные бушлаты».
Клип «Экстаз» и работа с ХодченковойВ проект «Давай разведемся» Филипенко попал благодаря знакомству с режиссером Анной Пармас, которая ранее пригласила его на съемки клипа «Экстаз» группы «Ленинград». Партнершей актера в ролике стала Светлана Ходченкова. Премьера фильма состоялась осенью 2019 года. Ради роли Миши Елисеева Филипенко набрал вес и отрастил усы.
После выхода клипа артист отметил резкий рост популярности, особенно в родном Хабаровске. Он вспоминал, что узнал об утверждении на роль случайно: оператор Антон Жабин показал его пробы Анне Пармас, а спустя несколько месяцев Филипенко пригласили на кастинг в Санкт-Петербург.
Съемки длились четыре дня. Первый день оказался наиболее сложным. Постельные сцены снимались в петербургской гостинице «Астория» в номере категории «Царский суперлюкс». Актеры работали полностью обнаженными.
«Мы были полностью голые. На причинные места наклеивали бежевые квадратики-пластыри, но они постоянно отваливались. Светлана, конечно, большой профессионал, очень воспитанная и красивая. Волосы у нее, как у русалки. Несмотря на стеснение, мы почти сразу оказались на одной волне. Уже через несколько часов смело смотрели в глаза друг другу», — делился он.В перерывах между дублями они обсуждали кино и путешествия — Ходченкова рассказывала о Бали, Филипенко делился впечатлениями о Таиланде. После релиза клипа актер проснулся известным. В родном Хабаровске, по его словам, он ощутил резкий всплеск внимания, получал сообщения от бывших одноклассников.
Новые проекты: сериалы, комедии и драмыВ том же году вышел сериал «Бихэппи» на платформе «ТНТ Премьер», а в 2020-м проект был показан на телеканале ТНТ. История о человеческих взаимоотношениях получила положительный отклик у разных возрастных групп.
В музыкальной мелодраме «Никогда не говори "никогда"», основанной на сюжетах песен Татьяны Булановой, Филипенко также сыграл одну из ролей. Певица отмечала, что картина не является биографическим фильмом, а представляет собой художественную интерпретацию.
В 2020 году актер вместе с Зоей Бербер снялся в научно-фантастической комедии «Проект "Анна Николаевна"». Он также появился в комедии «Жена олигарха» и исполнил главную роль в фильме «Семейный бюджет».
Весной 2022 года Дмитрий Константинов представил фантастический фильм «Обратимая реальность», посвященный теме виртуальных путешествий и баланса между реальным и цифровым мирами. Осенью того же года на телеканале ТНТ состоялась премьера сериала «Барабашка», где Филипенко исполнил главную роль. Своего героя он сравнивал с персонажем Кевином Маккалистером из фильма «Один дома», который в одиночку противостоял злоумышленникам.
В детективной комедии «На страже пляжа» актер воплотил образ криминалиста, полностью доверившись сценарию и режиссерской концепции. Своего персонажа он сопоставлял с Шерлоком Холмсом в исполнении Роберта Дауни – младшего.
В сериале «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного», сценарий к которому написал Александр Цыпкин, Филипенко вновь сыграл героя-любовника. Его партнером по проекту стал Гоша Куценко.
В марте 2023 года вышел второй сезон сериала «Почка», где актер вновь исполнил роль мужа героини Наташи, сыгранной Любовью Аксеновой. В 2023 году Филипенко работал над собственным режиссерским проектом «Мама».
Среди заметных работ — драмеди «Вика-ураган» с участием Аглаи Тарасовой, Ирины Розановой, Николая Фоменко и Ивана Добронравова, а также триллер «Мерзлая земля», где актер вновь встретился на съемочной площадке со Светланой Ходченковой.
Театр и музыкальные проектыНесмотря на широкую известность в кино, Антон Филипенко подчеркивает, что в первую очередь считает себя театральным актером. Его основным местом работы является «Электротеатр Станиславский».
Он играл в спектаклях «Тартюф», «Контора», «Полковник-птица». В марте 2021 года состоялись премьеры постановок «Пиноккио» Бориса Юхананова и «Сверчок» по произведениям Тоона Теллегена.
Кроме актерской деятельности, Филипенко участвует в музыкальном коллективе CRUSHи вместе с Борисом Дергачевым, Александром Цоем и мистером Патейтасом. Группа определяет свой стиль как пранк-поп. В период карантина был выпущен клип «Через маску», а к Новому году — видео на композицию «Гифки-котики».
«Звезды в Африке» и отношения с Ольгой БузовойАнтон Филипенко прибыл в ЮАР для участия в шоу «Звезды в Африке». Его появление вызвало неоднозначную реакцию участников, поскольку он сразу заявил о намерении бороться за победу. Первоначально артист проявил симпатию к модели Вике Одинцовой, которую называли одним из главных секс-символов проекта. До начала съемок она рассталась с футболистом Александром Кокориным.
Позднее внимание Филипенко сосредоточилось на ведущей шоу Ольге Бузовой. Он преподнес ей букет цветов, а затем отдал собственную порцию еды — поступок, имеющий особую ценность в условиях дефицита продуктов на проекте. По словам коллег, актер собственноручно приготовил для Бузовой лепешку из чечевицы.
Друзья артиста намекали певице на необходимость ответного шага, однако она заявила, что рассмотрит такую возможность в случае его победы. После выхода эпизода зрители активно обсуждали возможный роман. Бузова сообщила, что сохранила подарок актера и не позволила его выбросить.
«Расскажу вам то, что еще никому не говорила. Я сохранила печенюшку, которую мне подарил Антон. Мои гримеры хотели ее выкинуть, но я запретила это делать. Сказала: "Певица публично назвала Филипенко «секс-символом» российского кино. Тем не менее за пределами проекта отношения продолжения не получили.
Не надо. Вдруг мы поженимся. Будет что детям рассказывать"», — призналась звезда.
Личная жизнь Антона ФилипенкоАктер Антон Филипенко избегает подробных комментариев о личной жизни. В интервью на вопросы об отношениях он отвечает сдержанно, не вдаваясь в детали. Информацию о предполагаемом романе с партнершей по сериалу «Луна» — Анастасией Акатовой — артист не подтверждал, однако и не опровергал. Аналогичную позицию заняла и сама актриса. На сегодняшний день официальных сведений о браке и детях у Филипенко нет.
Ранее, во время проживания в Москве, уроженец Хабаровска некоторое время состоял в отношениях с коллегой Галиной Суминой. Актеры познакомились в Академии Никиты Михалкова, где обучались вместе, а также сотрудничали на сцене, в частности, в спектакле «Метаморфозы».
«Галя – мой главный критик. Обычно указывает на ошибки, но в этот раз сказала, что все идеально. Планирую воспользоваться минутой славы, настроен много работать», — говорил он.В повседневной жизни Антон Филипенко в близкий круг включает тех, с кем возможно сохранять естественность и избегать формальностей. Артист неоднократно подчеркивал неприятие показной манерности и демонстративности.
«Пафос надо уничтожать нещадно — никому он не нужен», — заявлял Филипенко.
Слухи о романе с Аглаей Тарасовой
В 2025 году в средствах массовой информации появились сообщения о возможных отношениях Антона Филипенко с коллегой — Аглаей Тарасовой. Официальных подтверждений этой информации не поступало, однако актеры не раз намекали, что они больше, чем просто друзья.
В конце августа 2025 года Тарасову задержали в аэропорту Домодедово. По данным СМИ, актрисе были предъявлены обвинения в контрабанде наркотических веществ: у нее нашли вейп, в котором, как утверждалось, содержалось гашишное масло. После публикации соответствующих материалов журналисты обратились к Филипенко за комментариями. Актер сообщил, что узнал о произошедшем из новостных сообщений.
«Я сам в шоке. Пытаюсь выяснить, что происходит. Не отрывайте меня от важного дела. Ничего не знаю, где она и кто с ней. Общались два дня назад», — сказал он.