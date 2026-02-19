«За коньяк отдельно»: Глюкоза озвучила гонорар за выступление на 23 февраля

19 февраля 2026, 10:15

Певица Глюкоза запросила 3,5 млн рублей за концерт в Москве 23 февраля

Наталья Чистякова-Ионова (Фото: Instagram* @glukozamusic)

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) открыла приём заказов на корпоративные выступления, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщает «Абзац».