«За коньяк отдельно»: Глюкоза озвучила гонорар за выступление на 23 февраля

Певица Глюкоза запросила 3,5 млн рублей за концерт в Москве 23 февраля
Наталья Чистякова-Ионова (Фото: Instagram* @glukozamusic)

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) открыла приём заказов на корпоративные выступления, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщает «Абзац».



Артистка запросила за своё выступление гонорар в размере 3,5 миллиона рублей. Кроме того, организаторам придётся выполнить требования певицы по бытовому райдеру. Глюкоза пожелала видеть в своей гримёрке люксовый французский коньяк и лёгкие закуски в ассортименте.

Следует отметить, что в последние несколько лет Наталья чаще попадает в новости из-за скандалов, чем из-за творческих проектов. Публика негативно воспринимает изменения во внешности певицы и её новый сценический образ.

Сейчас Чистякова-Ионова в основном выступает на площадках ночных клубов. Посетители этих заведений часто обращают внимание на необычное поведение артистки во время концертов.

Ольга Щелокова

