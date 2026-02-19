«За коньяк отдельно»: Глюкоза озвучила гонорар за выступление на 23 февраля
Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) открыла приём заказов на корпоративные выступления, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщает «Абзац».
Артистка запросила за своё выступление гонорар в размере 3,5 миллиона рублей. Кроме того, организаторам придётся выполнить требования певицы по бытовому райдеру. Глюкоза пожелала видеть в своей гримёрке люксовый французский коньяк и лёгкие закуски в ассортименте.
Следует отметить, что в последние несколько лет Наталья чаще попадает в новости из-за скандалов, чем из-за творческих проектов. Публика негативно воспринимает изменения во внешности певицы и её новый сценический образ.
Сейчас Чистякова-Ионова в основном выступает на площадках ночных клубов. Посетители этих заведений часто обращают внимание на необычное поведение артистки во время концертов.
Ранее Глюкоза рассказала о реакции мужа на её смелый образ.
Читайте также: