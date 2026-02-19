Бледанс рассказала, каких мужчин считает достойными поздравлений на 23 февраля
Эвелина Бледанс призвала поздравлять с 23 февраля всех мужчин, включая мальчиков
Актриса Эвелина Бледанс призвала поздравлять с 23 февраля не только военных. Она считает, что этот день должен быть праздником для всех мужчин, включая маленьких мальчиков.
Бледанс напомнила, что в России 23 февраля отмечают все представители сильного пола. Несмотря на это, некоторые люди выделяют тех, кто служил в армии, и поздравляют только их. Другим мужчинам они подарков не дарят и никак их не чествуют.
Актриса с таким поведением не согласна: по ее мнению, даже юные ребята заслуживают теплых слов. Когда они вырастут, то наверняка станут новой опорой для страны и ее защитниками.
Бледанс также поделилась с Общественной Службой Новостей (ОСН) воспоминаниями из школьных лет. В то время она вместе с одноклассницами всегда дарила мальчикам подарки и шоколад в честь Дня защитника отечества — поэтому 23 февраля у нее до сих пор ассоциируется с «днем всех мальчиков».
Напомним: 16 февраля артистка рассказала, что улетела из России и отправилась в Таиланд. Бледанс понадеялась, что спонтанный отдых на Пхукете поможет ей справиться с усталостью.