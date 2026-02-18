Ольга Серябкина назвала Казань одним из лучших городов на Земле
Ольга Серябкина заявила, что считает Казань одним из лучших и красивейших городов на Земле. Об этом сообщает «Татар-информ».
Таким мнением Ольга Серябкина поделилась на пресс-конференции в «Интерфаксе», посвящённой конкурсу красоты стран БРИКС, который пройдёт в столице Татарстана с 1 по 8 марта.
По словам Серябкиной, несмотря на плотный график участниц, они обязательно успеют насладиться атмосферой города. Певица отметила, что часто бывает в Казани и искренне любит этот город. Она добавила, что если для многих Россия ассоциируется прежде всего с Москвой и Санкт-Петербургом, то теперь география расширяется, и Казань способна стать точкой притяжения для самых красивых людей.
Ольга Серябкина также выразила уверенность, что конкурс стран БРИКС вдохновит многих женщин в России. Кроме того, в рамках мероприятий артистка выступит с концертом для гостей и участниц конкурса.
