«Лежала и умирала»: Жизнь в однушке, враги в Лондоне, роман с членом жюри «Танцы» и наркотики. Что скрывает дочь Ларисы Долиной Ангелина?
Скандал с продажей квартиры Ларисы Долиной не утихает уже несколько месяцев. История началась с мошенников, продолжилась судами, а завершилась масштабной общественной реакцией и «эффектом Долиной». В 2025 году певица отметила свой 70-летний юбилей. Перед этим важным событием она стала героиней программы «Малахов», где принимала поздравления от близких — дочери, внучки и крестницы Веры Алдониной. Появление единственной наследницы в 1983 году стало для знаменитости настоящим испытанием. Подробнее о жизни дочери исполнительницы хита «Погода в доме» расскажет «Радио 1».
Дочка Ларисы ДолинойЕдинственная дочь Ларисы Долиной появилась на свет в 1983 году. Ее папой стал второй дирижер оркестра «Современник» Анатолий Миончинский. После рождения девочка столкнулась с серьезной проблемой: у нее обнаружили гемолитическую желтуху, врачи решили отправить ее в Морозовскую больницу, где она оказалась далеко от мамы. Певица позже вспоминала, что медики ничего не делали, её малышка с температурой 40 лежала и «просто умирала».
Не выдержав такой ситуации, знаменитость приняла смелое решение похитить свою дочь. В четыре утра к больнице подъехал Анатолий, и они сбежали через окно. Вернувшись домой, женщина вызвала врача, и после месяца лечения состояние Ангелины улучшилось.
Жизнь Ларисы Долиной в однушке с дочкойКак только молодые немного расслабились, министерство культуры выпустило указ. Он требовал от участников джазовых групп, не имеющих московской прописки, жить по месту регистрации. В результате Долиной с дочкой пришлось отправиться за мужем в Ленинград и поселиться вместе с его родителями.
Жизнь в однушке, разделенной перегородкой, а также скользящие графики работы плохо отразились на супружестве. Миончинский стал регулярно употреблять спиртное и не приходить по ночам. Долина мирилась с ситуацией до тех пор, пока девочка немного не повзрослела, а в 1990 году оформила развод.
Переезд Ангелины в МосквуЕще до того, как Лариса окончательно разошлась с мужем, отправила Ангелину к бабушке и дедушке в Одессу. По словам Миончинской, она была настоящей девочкой-пацанкой и часто доставляла родным хлопоты. Но стоило только намекнуть на звонок матери, как она мгновенно становилась примерной внучкой.
Певица много времени проводила на гастролях, стараясь обеспечить семью. Из-за этого малышка редко видела маму. Их встречи и расставания в аэропорту запомнились ей надолго. В середине 90-х, когда хит Долиной «Погода в доме» звучал повсюду, певица решила перевезти дочь в Москву.
Дружба дочки Долиной с НачаловойС самого детства Ангелина подружилась с Юлией Началовой. Для неё это была не просто дружба, но и поддержка, ведь Долина была ее наставницей. Позже знаменитость даже стала крестной матерью для Веры, дочери Началовой. Когда она ушла из жизни в 2019 году, это стало большим ударом для всех.
Жизнь в Лондоне и карьера дочки Ларисы ДолинойВ 90-х годах ситуация в стране была непростой, это заставило артистку отправить девочку учиться за границу, чтобы она была в безопасности. Миончинская рассталась с матерью и переехала в Лондон. В 14 лет ей пришлось столкнуться с травлей в школе. С обидчиками она справлялась сама, иногда используя кулаки и крепкие слова. Когда дочка звезды вернулась домой, встал вопрос о высшем образовании. Она думала о творческой карьере, но родные решили, что ей лучше стать юристом.
После окончания престижного вуза Ангелина начала карьеру помощника юриста, но вскоре поняла, что эта работа не для нее. Девушка сменила профессию и стала экономистом-аналитиком в банке, а затем занялась организацией мероприятий в ивент-агентстве. Позже Миончинская взяла на себя управление строительными компаниями «Строй-Альфа» и «Дартэкс К», успешно руководя коллективами в сфере сноса зданий и возведения спортивных объектов.
Однако экономический кризис заставил её закрыть бизнес. Попробовав открыть частное дошкольное учреждение и изучить мнения родителей о качестве образования, она поняла, что проект не удастся реализовать. При поддержке матери единственная наследница певицы стала координатором музыкальных проектов и помощницей Долиной, взяв на себя организацию концертов и работу в МГИКе. В 2022 году в программе «Ты не поверишь!» Ангелина объявила о планах открыть ресторан, где станет шеф-поваром.
Личная жизнь дочки ДолинойЗвездная наследница предпочитает не раскрывать детали своей личной жизни. В молодости она завела роман с Егором Дружининым во время работы над шоу «Любовь и шпионаж», но отношения не сложились. В 2011 году Ангелина стала матерью, родив дочь Александру. Имя отца девочки остается неизвестным, хотя Миончинская отмечала, что ее мама относилась к нему с теплотой. Александра с ранних лет мечтает стать певицей. В настоящее время родственницы знаменитости живут вместе с ней.
Внешний вид дочки ДолинойСтиль Ангелины менялся с течением времени. В подростковом возрасте она любила экспериментировать: красила волосы в яркие оттенки, мазала голубую губную помаду и носила яркую одежду. Однако с возрастом стала более сдержанной. Девушка выбрала аккуратную стрижку и строгие костюмы с легким макияжем.
В 2021 году Ангелина привлекла внимание публики, появившись в студии шоу «Звезды сошлись» на НТВ. Зрители заметили, что ее поведение выглядит странно: жесты были слишком резкими, а мимика — неестественной. Это вызвало много обсуждений, и некоторые даже заподозрили, что наследница Долиной могла быть под воздействием наркотиков.