«Лежала и умирала»: Жизнь в однушке, враги в Лондоне, роман с членом жюри «Танцы» и наркотики. Что скрывает дочь Ларисы Долиной Ангелина?

Лариса Долина, её внучка Саша и дочь Ангелина Миончинская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Скандал с продажей квартиры Ларисы Долиной не утихает уже несколько месяцев. История началась с мошенников, продолжилась судами, а завершилась масштабной общественной реакцией и «эффектом Долиной». В 2025 году певица отметила свой 70-летний юбилей. Перед этим важным событием она стала героиней программы «Малахов», где принимала поздравления от близких — дочери, внучки и крестницы Веры Алдониной. Появление единственной наследницы в 1983 году стало для знаменитости настоящим испытанием. Подробнее о жизни дочери исполнительницы хита «Погода в доме» расскажет «Радио 1».



Дочка Ларисы Долиной

Единственная дочь Ларисы Долиной появилась на свет в 1983 году. Ее папой стал второй дирижер оркестра «Современник» Анатолий Миончинский. После рождения девочка столкнулась с серьезной проблемой: у нее обнаружили гемолитическую желтуху, врачи решили отправить ее в Морозовскую больницу, где она оказалась далеко от мамы. Певица позже вспоминала, что медики ничего не делали, её малышка с температурой 40 лежала и «просто умирала».

Не выдержав такой ситуации, знаменитость приняла смелое решение похитить свою дочь. В четыре утра к больнице подъехал Анатолий, и они сбежали через окно. Вернувшись домой, женщина вызвала врача, и после месяца лечения состояние Ангелины улучшилось.

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский)

Жизнь Ларисы Долиной в однушке с дочкой

Как только молодые немного расслабились, министерство культуры выпустило указ. Он требовал от участников джазовых групп, не имеющих московской прописки, жить по месту регистрации. В результате Долиной с дочкой пришлось отправиться за мужем в Ленинград и поселиться вместе с его родителями.

Жизнь в однушке, разделенной перегородкой, а также скользящие графики работы плохо отразились на супружестве. Миончинский стал регулярно употреблять спиртное и не приходить по ночам. Долина мирилась с ситуацией до тех пор, пока девочка немного не повзрослела, а в 1990 году оформила развод.

Переезд Ангелины в Москву

Еще до того, как Лариса окончательно разошлась с мужем, отправила Ангелину к бабушке и дедушке в Одессу. По словам Миончинской, она была настоящей девочкой-пацанкой и часто доставляла родным хлопоты. Но стоило только намекнуть на звонок матери, как она мгновенно становилась примерной внучкой.

Певица много времени проводила на гастролях, стараясь обеспечить семью. Из-за этого малышка редко видела маму. Их встречи и расставания в аэропорту запомнились ей надолго. В середине 90-х, когда хит Долиной «Погода в доме» звучал повсюду, певица решила перевезти дочь в Москву.

Дружба дочки Долиной с Началовой

С самого детства Ангелина подружилась с Юлией Началовой. Для неё это была не просто дружба, но и поддержка, ведь Долина была ее наставницей. Позже знаменитость даже стала крестной матерью для Веры, дочери Началовой. Когда она ушла из жизни в 2019 году, это стало большим ударом для всех.

Жизнь в Лондоне и карьера дочки Ларисы Долиной

В 90-х годах ситуация в стране была непростой, это заставило артистку отправить девочку учиться за границу, чтобы она была в безопасности. Миончинская рассталась с матерью и переехала в Лондон. В 14 лет ей пришлось столкнуться с травлей в школе. С обидчиками она справлялась сама, иногда используя кулаки и крепкие слова. Когда дочка звезды вернулась домой, встал вопрос о высшем образовании. Она думала о творческой карьере, но родные решили, что ей лучше стать юристом.

Лариса Долина с внучкой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
После окончания престижного вуза Ангелина начала карьеру помощника юриста, но вскоре поняла, что эта работа не для нее. Девушка сменила профессию и стала экономистом-аналитиком в банке, а затем занялась организацией мероприятий в ивент-агентстве. Позже Миончинская взяла на себя управление строительными компаниями «Строй-Альфа» и «Дартэкс К», успешно руководя коллективами в сфере сноса зданий и возведения спортивных объектов.

Однако экономический кризис заставил её закрыть бизнес. Попробовав открыть частное дошкольное учреждение и изучить мнения родителей о качестве образования, она поняла, что проект не удастся реализовать. При поддержке матери единственная наследница певицы стала координатором музыкальных проектов и помощницей Долиной, взяв на себя организацию концертов и работу в МГИКе. В 2022 году в программе «Ты не поверишь!» Ангелина объявила о планах открыть ресторан, где станет шеф-поваром.

Личная жизнь дочки Долиной

Звездная наследница предпочитает не раскрывать детали своей личной жизни. В молодости она завела роман с Егором Дружининым во время работы над шоу «Любовь и шпионаж», но отношения не сложились. В 2011 году Ангелина стала матерью, родив дочь Александру. Имя отца девочки остается неизвестным, хотя Миончинская отмечала, что ее мама относилась к нему с теплотой. Александра с ранних лет мечтает стать певицей. В настоящее время родственницы знаменитости живут вместе с ней.

Александра (Фото: Instagram* @iamsashadolina)

Внешний вид дочки Долиной

Стиль Ангелины менялся с течением времени. В подростковом возрасте она любила экспериментировать: красила волосы в яркие оттенки, мазала голубую губную помаду и носила яркую одежду. Однако с возрастом стала более сдержанной. Девушка выбрала аккуратную стрижку и строгие костюмы с легким макияжем.

В 2021 году Ангелина привлекла внимание публики, появившись в студии шоу «Звезды сошлись» на НТВ. Зрители заметили, что ее поведение выглядит странно: жесты были слишком резкими, а мимика — неестественной. Это вызвало много обсуждений, и некоторые даже заподозрили, что наследница Долиной могла быть под воздействием наркотиков.

Ангелина Миончинская сейчас

Женщина продолжает жить вдали от публичности. Новости о ней чаще всего появляются в контексте жизни ее матери. Осенью 2025 года ФНС закрыла фонд «Помощь без границ», в котором Ангелина была совладельцем.

