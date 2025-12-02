ФНС ликвидировала благотворительный фонд, учредителем которого была дочь Долиной

02 декабря 2025, 07:31

Фото: iStock/blinow61

Налоговые органы закрыли благотворительный фонд, основанный Ангелиной Миончинской, дочерью известной певицы Ларисы Долиной. Информация появилась в юридических регистрационных документах, которые доступны РИА Новости.