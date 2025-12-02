ФНС ликвидировала благотворительный фонд, учредителем которого была дочь Долиной
Налоговые органы закрыли благотворительный фонд, основанный Ангелиной Миончинской, дочерью известной певицы Ларисы Долиной. Информация появилась в юридических регистрационных документах, которые доступны РИА Новости.
Он начал свою работу в 2013 году. Девушка стала учредителем в январе 2021 года, однако уже в марте того же года вышла из состава. Теперь организация прекратила свою деятельность по решению суда.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Ларисы Долиной против Полины Лурье, касающийся продажи квартиры, которая принадлежала певице. Знаменитость утверждала, что стала жертвой мошенников и согласилась на сделку под ложным предлогом. Суд вернул право собственности Долиной и отменил сделку с Лурье. Этот случай, по мнению риелторов, создает серьезные риски для тех, кто покупает вторичное жилье.
Читайте также: