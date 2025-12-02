Экс-участницу «Дома-2» и любовницу Гуфа осудили за шантаж вымышленным ребёнком

02 декабря 2025, 10:52

Фото: iStock/Zolnierek

Бывшая возлюбленная рэпера Гуфа Яна Макарова получила пять лет колонии за мошенничество. Она требовала миллионы от женатого бизнесмена, убеждая его в существовании несуществующего ребёнка и приписывая ему тяжёлые диагнозы.