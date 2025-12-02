Экс-участницу «Дома-2» и любовницу Гуфа осудили за шантаж вымышленным ребёнком
Бывшая возлюбленная рэпера Гуфа Яна Макарова получила пять лет колонии за мошенничество. Она требовала миллионы от женатого бизнесмена, убеждая его в существовании несуществующего ребёнка и приписывая ему тяжёлые диагнозы.
Как собщает РЕН ТВ, в 2023–2024 годах Макарова регулярно просила деньги «на лечение» младенца, отправляя мужчине фотографии неизвестного малыша из реанимации, заранее найденные в сети. Афера раскрылась в октябре 2024 года в Екатеринбурге, когда женщину задержали при получении одного млн рублей.
Свою вину Макарова не признала. Суд назначил ей срок в колонии общего режима, но отправят её туда лишь в 2035 году — когда реальному сыну осуждённой исполнится 14 лет.
