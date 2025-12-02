Суд признал незаконной продажу Блиновской Porsche, купленного ради красивых номеров
Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку по продаже автомобиля Porsche Cayenne, которую блогер Елена Блиновская заключила со своим водителем Алексеем Зеньковым. Суд обязал покупателя вернуть в конкурсную массу «королевы марафонов» более одного миллиона рублей, пишет РИА Новости.
Такое решение приняли, поскольку Блиновская продала свою машину Зенькову всего за 300 тысяч рублей. Финансовый управляющий Блиновской Мария Ознобихина указала, что настоящая стоимость авто составляла более 1,3 миллиона рублей.
Продажа 15-летнего Porsche Cayenne по столь низкой цене нанесла ущерб кредиторам.
Водитель Алексей Зеньков объяснил в суде, почему у них с «королевой марафонов» состоялась подобная сделка.
По его словам, он нашел в продаже Porsche не для езды, а чтобы забрать с него красивые номерные знаки с цифрами «001». Эти номера хотели переставить на другой, более дорогой автомобиль Блиновской — Lamborghini.
«Чтобы эти номера повесить на Lamborghini, необходимо провести такую стандартную процедуру — Porsche Cayenne надо было поставить на Блиновскую, эти номера за Блиновской сохранить и Porsche Cayenne продать, другого способа не существует», — пояснял водитель.Зеньков уверял, что купленная машина не представляла для Блиновской «никакой ценности». Она покупалась на эвакуаторе и у нее была «убитая» подвеска.
В октябре «Радио 1» передавало, что срок наказания для Елены Блиновской снизили с пяти до четырех лет и шести месяцев.
Напомним, что Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала ей назначили домашний арест, но после нарушения его условий блогера перевели в СИЗО. Позже суд признал ее банкротом.