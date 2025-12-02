Суд признал незаконной продажу Блиновской Porsche, купленного ради красивых номеров

02 декабря 2025, 05:50

Елена Блиновская (Фото: Instagram* @elena_blinovskaya)

Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку по продаже автомобиля Porsche Cayenne, которую блогер Елена Блиновская заключила со своим водителем Алексеем Зеньковым. Суд обязал покупателя вернуть в конкурсную массу «королевы марафонов» более одного миллиона рублей, пишет РИА Новости.





Такое решение приняли, поскольку Блиновская продала свою машину Зенькову всего за 300 тысяч рублей. Финансовый управляющий Блиновской Мария Ознобихина указала, что настоящая стоимость авто составляла более 1,3 миллиона рублей.



Продажа 15-летнего Porsche Cayenne по столь низкой цене нанесла ущерб кредиторам.



Водитель Алексей Зеньков объяснил в суде, почему у них с «королевой марафонов» состоялась подобная сделка.





«Чтобы эти номера повесить на Lamborghini, необходимо провести такую стандартную процедуру — Porsche Cayenne надо было поставить на Блиновскую, эти номера за Блиновской сохранить и Porsche Cayenne продать, другого способа не существует», — пояснял водитель.