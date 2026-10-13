«Либидо в тройном размере»: Наташа Королева поделилась интимными подробностями жизни с Тарзаном

13 октября 2026, 16:15

Наташа Королева: после похудения либидо вернулось в тройном размере

Наташа Королева (Фото: «Радио 1»)

Наташа Королева заявила, что в ее отношениях с мужем Сергеем Глушко, известным как Тарзан, нет охлаждения в интимной сфере. Однако в первые недели приема препарата для похудения певица столкнулась с внутренней перестройкой, которая повлияла на желания.





Она впервые рассказала, как решилась худеть и что почувствовала в начале.





«Сначало перестройка в голове. Идет воздействие на рецепторы в мозу, которые притупляют желания. Такое на первых этапах», — призналась певица в подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv.

«Вторым этапом ты видишь начало результата. Потому что первый месяц ты ни чего не ощущаешь, он очень важный. Высвобождается огромное колличество энергии. Ты становишься очень энергичным», — поделилась артистка.

«Почему для меня важным фактором были не только совет врача, взгляд мужа или информация извне, а момент, когда ты надеваешь бюстгальтер, а он так давит... Есть такая штучка — растопырка, это дополнительная застежка. И когда я поняла, что она мне нужна, я осознала, что мне пора похудеть», — рассказала супруга Глушко.

«Когда видишь что этот процесс пошел, тут и возвращается либидо в тройном размере», — заключила она.