«Либидо в тройном размере»: Наташа Королева поделилась интимными подробностями жизни с Тарзаном
Наташа Королева: после похудения либидо вернулось в тройном размере
Наташа Королева заявила, что в ее отношениях с мужем Сергеем Глушко, известным как Тарзан, нет охлаждения в интимной сфере. Однако в первые недели приема препарата для похудения певица столкнулась с внутренней перестройкой, которая повлияла на желания.
Она впервые рассказала, как решилась худеть и что почувствовала в начале.
«Сначало перестройка в голове. Идет воздействие на рецепторы в мозу, которые притупляют желания. Такое на первых этапах», — призналась певица в подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv.
Затем, как отметила знаменитость, появляются первые результаты. Первый месяц она назвала особенно важным, хотя в это время человек может еще не ощущать заметных перемен.
«Вторым этапом ты видишь начало результата. Потому что первый месяц ты ни чего не ощущаешь, он очень важный. Высвобождается огромное колличество энергии. Ты становишься очень энергичным», — поделилась артистка.
Она объяснила, что на решение похудеть повлияли не только рекомендации врача, мнение мужа или информация извне. Переломным моментом для нее стала примерка белья.
«Почему для меня важным фактором были не только совет врача, взгляд мужа или информация извне, а момент, когда ты надеваешь бюстгальтер, а он так давит... Есть такая штучка — растопырка, это дополнительная застежка. И когда я поняла, что она мне нужна, я осознала, что мне пора похудеть», — рассказала супруга Глушко.
По ее словам, с началом заметных изменений вернулось и сексуальное желание.
«Когда видишь что этот процесс пошел, тут и возвращается либидо в тройном размере», — заключила она.