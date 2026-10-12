Покупателям билетов на отменённый концерт Канье Уэста в Петербурге начали возвращать деньги

12 октября 2026, 12:06

Сервис Intickets не собирается возвращать комиссию за концерт Канье Уэста

Канье Уэст (Фото: Instagram* / @kanyewest.cl)

Поклонники Канье Уэста получили возможность оформить возврат билетов на отменённый концерт рэпера в Санкт-Петербурге. Однако вернуть всю потраченную сумму не получится: платформа Intickets не собирается компенсировать сервисный сбор, который составляет 10% от стоимости билета.