Покупателям билетов на отменённый концерт Канье Уэста в Петербурге начали возвращать деньги
Поклонники Канье Уэста получили возможность оформить возврат билетов на отменённый концерт рэпера в Санкт-Петербурге. Однако вернуть всю потраченную сумму не получится: платформа Intickets не собирается компенсировать сервисный сбор, который составляет 10% от стоимости билета.
Как сообщает «База», некоторые покупатели уже смогли подать заявки на возврат через сервис. Обработать обращения обещают в течение 3–5 дней. Впрочем, если желающих вернуть деньги окажется слишком много, ожидание может растянуться до 30 суток.
Главный вопрос для фанатов — судьба сервисного сбора. Несмотря на отмену мероприятия, эту часть платежа платформа возвращать не планирует. В результате покупатели рискуют потерять часть денег, даже если стоимость самих билетов им компенсируют.
По подсчётам, сумма невозвращённых сборов может превысить 300 млн рублей. Таким образом, отмена концерта обернулась для поклонников не только сорванными планами, но и дополнительными финансовыми потерями.
Пока покупателям остаётся оформлять заявки и ждать возврата средств. А вот вопрос о том, почему сервисный сбор не компенсируют за отменённое мероприятие, может стать отдельным поводом для недовольства аудитории.
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