«Либо я, либо она»: звезда «Букиных» обвинила Дарью Сагалову в скандале с Бочкаревой
Звезда сериалов «Букины» и «Реальные пацаны» Альбина Кабалина, долгое время хранившая молчание о закулисных интригах, впервые подробно рассказала о настоящих причинах ухода Дарьи Сагаловой из проекта и серьезном конфликте между двумя ведущими актрисами съемочной площадки.
В подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» на «Радио 1» актриса призналась, что у нее не складывались отношения с экранным мужем Александром Якиным. Не лучше была ситуация и с Дашей Сагаловой.
«Она была очень холодная», — поделилась Кабалина.Главным откровением стал рассказ о крупном конфликте между Натальей Бочкаревой и Дарьей Сагаловой, который, по словам Альбины, и привел к исчезновению последней из второго сезона.
«Кстати, ее там не было совсем. Очень большой конфликт между Натальей Бочкаревой и Сагаловой», — заявила актриса.По ее словам, за кулисами ходили разговоры, инициированные Сагаловой, в духе «либо я, либо она». Звезда «Букиных» отметила, что Наталья Бочкарева — человек с очень тёплой энергетикой. Причину конфликта она видит лишь в Дарье Сагаловой.
«Я думаю, Даша стала центром конфликта, почему-то, я так чувствую. Опять же, это догадки, но я работала с этими людьми, я могу предположить, что могла сказать: "Либо я, либо Наташа" — только Даша».