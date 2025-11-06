«Либо я, либо она»: звезда «Букиных» обвинила Дарью Сагалову в скандале с Бочкаревой

06 ноября 2025, 13:44

Альбина Кабалина: Дарья Сагалова могла отказаться от съемок из-за Бочкаревой

Фото: кадр из сериала «Счастливы вместе»

Звезда сериалов «Букины» и «Реальные пацаны» Альбина Кабалина, долгое время хранившая молчание о закулисных интригах, впервые подробно рассказала о настоящих причинах ухода Дарьи Сагаловой из проекта и серьезном конфликте между двумя ведущими актрисами съемочной площадки.





В подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» на «Радио 1» актриса призналась, что у нее не складывались отношения с экранным мужем Александром Якиным. Не лучше была ситуация и с Дашей Сагаловой.

«Она была очень холодная», — поделилась Кабалина.

Альбина Кабалина (Фото: Радио 1)

«Кстати, ее там не было совсем. Очень большой конфликт между Натальей Бочкаревой и Сагаловой», — заявила актриса.

«Я думаю, Даша стала центром конфликта, почему-то, я так чувствую. Опять же, это догадки, но я работала с этими людьми, я могу предположить, что могла сказать: "Либо я, либо Наташа" — только Даша».