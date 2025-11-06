Николай Валуев отметил 25 лет брака: трогательное семейное фото
Серебряная свадьба Николая Валуева — боксёр отпраздновал юбилей в кругу семьи
Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев вместе с супругой Галиной отпраздновал серебряную свадьбу.
Пара вместе уже 25 лет и воспитывает троих детей — Григория, Ирину и Сергея.
Юбилей семьи прошёл в тёплой домашней атмосфере. Их старший сын Григорий, недавно ставший известным благодаря участию в реалити-шоу, поделился редким снимком родителей в соцсетях.
«Вчера отмечали годовщину свадьбы родителей — 25 лет», — подписал он фото.Ранее Валуев признавался, что старается не вмешиваться в личную жизнь сына, его будет интересовать только будущая жена сына.