Николай Валуев отметил 25 лет брака: трогательное семейное фото

06 ноября 2025, 13:04

Серебряная свадьба Николая Валуева — боксёр отпраздновал юбилей в кругу семьи

Николай Валуев с семьёй (Фото: Instagram* / @valuev_g__)

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев вместе с супругой Галиной отпраздновал серебряную свадьбу.





Пара вместе уже 25 лет и воспитывает троих детей — Григория, Ирину и Сергея.



Юбилей семьи прошёл в тёплой домашней атмосфере. Их старший сын Григорий, недавно ставший известным благодаря участию в реалити-шоу, поделился редким снимком родителей в соцсетях.





«Вчера отмечали годовщину свадьбы родителей — 25 лет», — подписал он фото.