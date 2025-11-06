Достижения.рф

Николай Валуев отметил 25 лет брака: трогательное семейное фото

Серебряная свадьба Николая Валуева — боксёр отпраздновал юбилей в кругу семьи
Николай Валуев с семьёй (Фото: Instagram* / @valuev_g__)

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев вместе с супругой Галиной отпраздновал серебряную свадьбу.



Пара вместе уже 25 лет и воспитывает троих детей — Григория, Ирину и Сергея.

Юбилей семьи прошёл в тёплой домашней атмосфере. Их старший сын Григорий, недавно ставший известным благодаря участию в реалити-шоу, поделился редким снимком родителей в соцсетях.

«Вчера отмечали годовщину свадьбы родителей — 25 лет», — подписал он фото.
Ранее Валуев признавался, что старается не вмешиваться в личную жизнь сына, его будет интересовать только будущая жена сына.

