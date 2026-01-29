Личный водитель в 10 лет, перевоплощение в Буланову и прорыв на шоу «Голос»: творческий путь Валерии Остаповой. Где сейчас звезда «Беспринципных»?

29 января 2026, 09:03

Валерия Астапова (фото: ВКонтакте @leraprotivpravil)

В начале сентября 2025 года на платформе Wink состоялась премьера сериала «Москва слезам не верит. Всё только начинается», а в ноябре на канале СТС зрители увидели «Химкинских ведьм» — в обоих проектах заметную роль сыграла Валерия Астапова. Как певица прошла путь от северного городка за Полярным кругом до востребованной актрисы и телеведущей федеральных каналов — в материале «Радио 1».





Содержание Детство за Полярным кругом и обеспеченная семья Валерии Астаповой Танцы, гастроли и судьбоносная фраза Москва без денег и ночные подработки «Голос» как точка невозврата Музыка, телешоу и аншлаги Прорыв в кино Телевидение и экстремальные форматы Валерии Астаповой Брак, материнство и переосмысление жизни Валерия Астапова сегодня

Детство за Полярным кругом и обеспеченная семья Валерии Астаповой

«Жили в тех местах геологи с семьями, строители. Вокруг — болота. Жуткая холодрыга круглый год — а мой отец приехал в одних кроссовках и спортивном костюме зимой в -42 градуса мороза. Остался в Губкинском, работал водителем, сторожем, а через пару лет открыл строительную компанию, успешно её развивал. Стал депутатом. Мама тоже работала с ним в строительном бизнесе. К моменту, когда я родилась, семья жила довольно обеспеченно. В детстве у меня даже имелся личный водитель. Представляете, девочка в 10-15 лет ездит по городу с водителем? Это имело свои последствия — предвзятое отношение сверстников и их родителей. Приходилось слышать шёпот за спиной: С Сушиной — это моя девичья фамилия — всё ясно, мама с папой купят и образование, и красивую жизнь», – вспоминала звезда.

Тут подпись документа

Танцы, гастроли и судьбоносная фраза

«В один прекрасный вечер меня подозвала доцент кафедры эстрадно-джазового вокала московского Института современного искусства и сказала: «Девочка, тебе срочно надо в Москву! Ты будешь звездой». Чтобы вы понимали, на тот момент ноты для меня были просто чёрными точечками на бумаге…», – рассказывала Астапова.

Москва без денег и ночные подработки

«Случались времена, что хлеба купить было не на что», – вспоминала певица.

«Там происходили самые, пожалуй, страшные ситуации в моей жизни. Подходят, к примеру, абсолютно бандитского вида мужчины, гаркают в ухо приказным тоном: «А теперь ты поедешь с нами отдыхать в другое место! — «Спасибо, я на работе и не могу отлучиться». Свирепеют: «Что?! Сейчас мы тебя, несговорчивая, в багажничек положим и увезём — никто не найдёт!»

«Голос» как точка невозврата

«То, что я прошла, будучи одной из самых молодых участниц (мне было 17) из маленького северного городка, и меня выбрали из десятков тысяч человек со всей страны, было уже большой победой! Я только поступила в институт, только начала первые шаги в этом деле — и сразу «Голос»! Это же потрясающе!», – делилась эмоциями Астапова.

Валерия Астапова (фото: ВКонтакте @leraprotivpravil)

Музыка, телешоу и аншлаги

Прорыв в кино

Валерия Астапова и Георгий Дронов в сериале «Девушки с Макаровым» (фото: ВКонтакте @leraprotivpravil)

Телевидение и экстремальные форматы Валерии Астаповой

Брак, материнство и переосмысление жизни

«Когда-то я так боялась стать мамой», – призналась Валерия, – «потому что материнство преисполнено стереотипами, что дети что-то отнимают, что с их приходом ты чего-то лишаешься, что стоит забыть про все мечты и цели, что жизнь останавливается и никогда не будет прежней. Да! Она не будет прежней...Она будет лучше!»

Валерия Астапова с мужем Кириллом и сыном Александром (фото: ВКонтакте @leraprotivpravil)

Валерия Астапова сегодня