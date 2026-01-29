Личный водитель в 10 лет, перевоплощение в Буланову и прорыв на шоу «Голос»: творческий путь Валерии Остаповой. Где сейчас звезда «Беспринципных»?
В начале сентября 2025 года на платформе Wink состоялась премьера сериала «Москва слезам не верит. Всё только начинается», а в ноябре на канале СТС зрители увидели «Химкинских ведьм» — в обоих проектах заметную роль сыграла Валерия Астапова. Как певица прошла путь от северного городка за Полярным кругом до востребованной актрисы и телеведущей федеральных каналов — в материале «Радио 1».
Детство за Полярным кругом и обеспеченная семья Валерии Астаповой
Валерия Астапова (в девичестве Сушина) родилась 30 января 1995 года в городе Губкинском — небольшом северном населенном пункте, который долгое время даже не отмечался на картах. Ее детство прошло в суровых условиях крайнего Севера, о которых артистка вспоминала с иронией.
«Жили в тех местах геологи с семьями, строители. Вокруг — болота. Жуткая холодрыга круглый год — а мой отец приехал в одних кроссовках и спортивном костюме зимой в -42 градуса мороза. Остался в Губкинском, работал водителем, сторожем, а через пару лет открыл строительную компанию, успешно её развивал. Стал депутатом. Мама тоже работала с ним в строительном бизнесе. К моменту, когда я родилась, семья жила довольно обеспеченно. В детстве у меня даже имелся личный водитель. Представляете, девочка в 10-15 лет ездит по городу с водителем? Это имело свои последствия — предвзятое отношение сверстников и их родителей. Приходилось слышать шёпот за спиной: С Сушиной — это моя девичья фамилия — всё ясно, мама с папой купят и образование, и красивую жизнь», – вспоминала звезда.
Танцы, гастроли и судьбоносная фраза
С ранних лет Валерия увлекалась творчеством. Она окончила школу хореографического искусства и занималась танцами в ансамбле народного танца «Северное сияние». Вместе с коллективом будущая артистка объездила практически всю Европу.
Именно на одном из конкурсов произошел момент, который во многом предопределил ее дальнейшую судьбу.
«В один прекрасный вечер меня подозвала доцент кафедры эстрадно-джазового вокала московского Института современного искусства и сказала: «Девочка, тебе срочно надо в Москву! Ты будешь звездой». Чтобы вы понимали, на тот момент ноты для меня были просто чёрными точечками на бумаге…», – рассказывала Астапова.
Москва без денег и ночные подработки
После окончания школы семья перебралась в Москву, где у Валерии появился шанс реализовать артистический потенциал. Она поступила в Институт современного искусства на отделение эстрадно-джазового вокала. Однако вскоре у родителей начались серьезные финансовые трудности, и рассчитывать на поддержку стало невозможно.
«Случались времена, что хлеба купить было не на что», – вспоминала певица.
Чтобы выжить, Валерия устроилась подрабатывать бэк-вокалисткой в караоке — по вечерам и ночам. Этот период она до сих пор вспоминает как один из самых тяжелых и опасных:
«Там происходили самые, пожалуй, страшные ситуации в моей жизни. Подходят, к примеру, абсолютно бандитского вида мужчины, гаркают в ухо приказным тоном: «А теперь ты поедешь с нами отдыхать в другое место! — «Спасибо, я на работе и не могу отлучиться». Свирепеют: «Что?! Сейчас мы тебя, несговорчивая, в багажничек положим и увезём — никто не найдёт!»
«Голос» как точка невозврата
Настоящим переломным моментом в карьере Валерии стало участие во втором сезоне шоу «Голос». На проект она попала, будучи 17-летней студенткой, и, хотя до финала не дошла, именно это выступление сделало ее узнаваемой.
«То, что я прошла, будучи одной из самых молодых участниц (мне было 17) из маленького северного городка, и меня выбрали из десятков тысяч человек со всей страны, было уже большой победой! Я только поступила в институт, только начала первые шаги в этом деле — и сразу «Голос»! Это же потрясающе!», – делилась эмоциями Астапова.
К Валерии повернулся Дима Билан, а зрители запомнили яркую манеру исполнения и харизму молодой певицы.
Музыка, телешоу и аншлаги
После «Голоса» Астапова всерьез занялась музыкальной карьерой. Вместе с мужем Кириллом она создала проекты Lera и Socrat, а позже — дуэт Socrat & Lera (ранее — группа «Против правил»). Артисты начали гастролировать по стране, выпускать клипы и собирать полные залы.
Параллельно Валерия активно участвовала в телевизионных проектах: «Точь-в-точь», «Полный блэкаут», «Прятки», «Форт. Возвращение легенды». В шоу двойников она перевоплощалась в Диану Арбенину, Машу Распутину, Патрисию Каас, Ирину Муравьёву и Татьяну Буланову, не всегда получая высокие оценки, но неизменно привлекая внимание зрителей.
Прорыв в кино
Кино в биографии Валерии появилось не сразу. Ее дебютом стала комедия «Беспринципные», после чего последовали роли в сериалах «Девушки с Макаровым», «Готовы на все», «Классная Катя», «СамоИрония судьбы!» и других проектах.
Особое внимание зрителей привлек сериал «Москва слезам не верит. Всё только начинается», где Астапова сыграла повзрослевшую Машу — подругу главной героини.
По признанию актрисы, с этим персонажем у нее оказалось много личных пересечений, а работа над проектом стала эмоционально значимой. В период съемок она даже записала кавер на песню Андрея Губина «Ночь» вместе с партнером Андреем Максимовым.
Еще одной громкой премьерой стали «Химкинские ведьмы» на СТС, где Валерия вместе с Агатой Муцениеце и Анной Банщиковой перевоплотилась в лжемедиумов, неожиданно получающих реальные экстрасенсорные способности.
Телевидение и экстремальные форматы Валерии Астаповой
С 2023 года Валерия Астапова является ведущей шоу «Суперниндзя» на СТС. В проекте она не только комментирует происходящее, но и эмоционально поддерживает участников, проходящих сложнейшие испытания.
Артистка признавалась, что работа в экстремальном формате требует огромной эмоциональной отдачи. При этом она сама не раз становилась участницей подобных шоу и доходила до победы, в том числе в проекте «Полный блэкаут», где выступала вместе с мужем.
Брак, материнство и переосмысление жизни
С будущим мужем Кириллом Валерия познакомилась еще во время учебы в институте. Вместе они уже более 13 лет и воспитывают сына Александра, родившегося в 2021 году.
«Когда-то я так боялась стать мамой», – призналась Валерия, – «потому что материнство преисполнено стереотипами, что дети что-то отнимают, что с их приходом ты чего-то лишаешься, что стоит забыть про все мечты и цели, что жизнь останавливается и никогда не будет прежней. Да! Она не будет прежней...Она будет лучше!»
Валерия Астапова сегодня
Сегодня Валерия Астапова успешно совмещает сразу несколько ролей: певицы, актрисы, телеведущей, жены и матери. 2025 год стал для нее насыщенным на премьеры — как в кино, так и на телевидении.
Музыкальный дуэт Socrat & Lera продолжает выпускать новые треки и выступать на крупных площадках, а сама Валерия остается одной из самых универсальных и обсуждаемых артисток своего поколения.