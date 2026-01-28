Супруга актёра Роба Шнайдера подала на развод
Звезда Голливуда Роб Шнайдер разводится с супругой спустя 15 лет брака. Об этом сообщает портал TMZ.
Инициатором развода стала мексиканская актриса и продюсер Патриция Шнайдер. Заявление в суд поступило в прошлом месяце. Пара воспитывает двух детей – 13-летнюю Миранду Скарлетт и десятилетнего Мадлена Робби.
В своём заявлении Патриция указала, что брак «безвозвратно разрушен и нет возможности примирения». В настоящее время бывшие супруги ведут переговоры по размеру алиментов и порядку общения в детьми.
Роб Шнайдер — известный комедийный актёр, снявшийся в таких фильмах, как «Мужчина по вызову», «Цыпочка», «Животное» и других популярных кинокартинах.
